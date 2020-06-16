Число инфицированных коронавирусом на Буковине превысило 4 тысячи человек, - ОГА

В Черновицкой области количество инфицированных коронавирусом превысило четыре тысячи.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом вечером 15 июня сообщил в Фейсбуке глава областной госадминистрации Сергей Осачук.

"На Буковине сегодня, 15 июня, официально подтверждено еще 55 случаев заражения коронавирусом.

Таким образом, общая численность инфицированных в области от первого установленного случая составляет 4019 человек", - сказал глава ОГА.

Осачук сообщил, что 15 июня еще 23 жителя области излечились от коронавирусной болезни.

"23 буковинца сегодня победили COVID-19, они дважды получили отрицательный результат тестов. Думать о том, что инфекция исчезла, пока нельзя. До желанного освобождения от карантина еще не так близко", - добавил он.

Также сегодня коронавирус обнаружили у 10 работников Сторожинецкого городского совета.

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