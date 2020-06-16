Кількість інфікованих коронавірусом на Буковині перевищила 4 тисячі осіб, - ОДА
У Чернівецькій області кількість інфікованих коронавірусом перевищила чотири тисячі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це увечері 15 червня повідомив у фейсбуці голова обласної держадміністрації Сергій Осачук.
"На Буковині сьогодні, 15 червня, офіційно підтверджено ще 55 випадків зараження коронавірусом.
Таким чином, загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку становить 4019 осіб", - сказав глава ОДА.
Осачук повідомив, що 15 червня ще 23 мешканці області одужали від коронавірусної хвороби.
"23 буковинців сьогодні перемогли COVID-19, вони двічі отримали негативний результат тестів. Думати про те, що інфекція зникла, поки не можна. До омріяного звільнення від карантину ми ще не так близько", - додав він.
Також сьогодні коронавірус виявили у 10 працівників Сторожинецької міської ради.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль