Кількість інфікованих коронавірусом на Буковині перевищила 4 тисячі осіб, - ОДА

У Чернівецькій області кількість інфікованих коронавірусом перевищила чотири тисячі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це увечері 15 червня повідомив у фейсбуці голова обласної держадміністрації Сергій Осачук.

"На Буковині сьогодні, 15 червня, офіційно підтверджено ще 55 випадків зараження коронавірусом.

Таким чином, загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку становить 4019 осіб", - сказав глава ОДА.

Осачук повідомив, що 15 червня ще 23 мешканці області одужали від коронавірусної хвороби.

"23 буковинців сьогодні перемогли COVID-19, вони двічі отримали негативний результат тестів. Думати про те, що інфекція зникла, поки не можна. До омріяного звільнення від карантину ми ще не так близько", - додав він.

Також сьогодні коронавірус виявили у 10 працівників Сторожинецької міської ради.

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