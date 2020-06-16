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Новости Коронавирус и карантин
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В случае ухудшения эпидемиологической ситуации ВНО перенесут на август, - Мандзий

В случае ухудшения эпидемиологической ситуации ВНО перенесут на август, - Мандзий

Из-за коронавируса основную сессию внешнего независимого оценивания могут перенести на август или провести в режиме онлайн.

Об этом сообщила и.о. министра образования Украины Любомира Мандзий в эфире канала Украина 24, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Мы работаем над тем, чтобы с 25 июня по 17 июля прошла основная сессия ВНО. Завтра будет заседание комиссии, которая должна утвердить показатели эпидемиологической ситуации, при соблюдении которых будет проведено ВНО. Если условия не будут соответствовать показателям - будет перенесено на август", - сообщила и.о. министра.

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Мандзий добавила, что ведомство "проводит консультации по поводу онлайн-проведения ВНО, однако на данный момент такой возможности нет.

Автор: 

вступительная кампания (288) карантин (16729) Минобразования (1736) ВНО (417) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Мандзий Любомира (56)


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В случае ухудшения ситуации... Я так понимаю, сейчас у нас окуительное улучшение.
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16.06.2020 09:14 Ответить
Выпускники сегодня оказались заложниками ситуации. К сожалению, военные действия на востоке, и ситуация с короновирусом, выгодна, знаете кому и зачем. В последствии, если не будет принудительного железного занавеса на границе, все нынешние игроки в ЗНО (ВНО) будут видеть свою перспективу только за бугром...
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16.06.2020 09:34 Ответить
Прихожу к заключению , что ВУЗы в ближайшем времени будут сосать свой интерфейс. Все, кто при деньгах, выберут учится за деньги там , а не тут - а остальные просто забьют на ЗНО и принимайте без ЗНО или сосите
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16.06.2020 09:41 Ответить
А згідно , яких нормативів (законодавчо це як ? ) вузи зможуть отак без "нічого" зараховувати до себе студентів ?
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16.06.2020 09:56 Ответить
 
 