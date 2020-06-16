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В случае ухудшения эпидемиологической ситуации ВНО перенесут на август, - Мандзий
Из-за коронавируса основную сессию внешнего независимого оценивания могут перенести на август или провести в режиме онлайн.
Об этом сообщила и.о. министра образования Украины Любомира Мандзий в эфире канала Украина 24, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Мы работаем над тем, чтобы с 25 июня по 17 июля прошла основная сессия ВНО. Завтра будет заседание комиссии, которая должна утвердить показатели эпидемиологической ситуации, при соблюдении которых будет проведено ВНО. Если условия не будут соответствовать показателям - будет перенесено на август", - сообщила и.о. министра.
Мандзий добавила, что ведомство "проводит консультации по поводу онлайн-проведения ВНО, однако на данный момент такой возможности нет.
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