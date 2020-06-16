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Новини Коронавірус і карантин
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У разі погіршення епідеміологічної ситуації ЗНО перенесуть на серпень, - Мандзій

У разі погіршення епідеміологічної ситуації ЗНО перенесуть на серпень, - Мандзій

Через коронавірус основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання можуть перенести на серпень або провести в режимі онлайн.

Про це повідомила в.о. міністра освіти України Любомира Мандзій в ефірі каналу Україна 24, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Ми працюємо над тим, щоб з 25 червня по 17 липня відбулася основна сесія ЗНО. Завтра буде засідання комісії, яка має затвердити показники епідеміологічної ситуації, за умов дотримання яких буде проведено ЗНО. Якщо умови не будуть відповідати показникам - буде перенесено на серпень", - повідомила в.о. міністра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Скасування ЗНО неприпустиме, - заява Міносвіти

Мандзій додала, що відомство "проводить консультації" щодо онлайн-проведення ЗНО, проте на цей час такої можливості немає.

Автор: 

вступна кампанія (228) карантин (18172) Міносвіти (1412) ЗНО (323) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Мандзій Любомир (54)


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В случае ухудшения ситуации... Я так понимаю, сейчас у нас окуительное улучшение.
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16.06.2020 09:14 Відповісти
Выпускники сегодня оказались заложниками ситуации. К сожалению, военные действия на востоке, и ситуация с короновирусом, выгодна, знаете кому и зачем. В последствии, если не будет принудительного железного занавеса на границе, все нынешние игроки в ЗНО (ВНО) будут видеть свою перспективу только за бугром...
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16.06.2020 09:34 Відповісти
Прихожу к заключению , что ВУЗы в ближайшем времени будут сосать свой интерфейс. Все, кто при деньгах, выберут учится за деньги там , а не тут - а остальные просто забьют на ЗНО и принимайте без ЗНО или сосите
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16.06.2020 09:41 Відповісти
А згідно , яких нормативів (законодавчо це як ? ) вузи зможуть отак без "нічого" зараховувати до себе студентів ?
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16.06.2020 09:56 Відповісти
 
 