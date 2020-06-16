У разі погіршення епідеміологічної ситуації ЗНО перенесуть на серпень, - Мандзій

Через коронавірус основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання можуть перенести на серпень або провести в режимі онлайн.

Про це повідомила в.о. міністра освіти України Любомира Мандзій в ефірі каналу Україна 24, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Ми працюємо над тим, щоб з 25 червня по 17 липня відбулася основна сесія ЗНО. Завтра буде засідання комісії, яка має затвердити показники епідеміологічної ситуації, за умов дотримання яких буде проведено ЗНО. Якщо умови не будуть відповідати показникам - буде перенесено на серпень", - повідомила в.о. міністра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Скасування ЗНО неприпустиме, - заява Міносвіти

Мандзій додала, що відомство "проводить консультації" щодо онлайн-проведення ЗНО, проте на цей час такої можливості немає.