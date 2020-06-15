Скасування ЗНО неприпустиме, - заява Міносвіти
Міністерство освіти і науки вважає неприпустимим скасування зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).
Про це повідомила пресслужба міністерства, передає Цензор.НЕТ.
"Скасування ЗНО є неприпустимим. ЗНО – це запорука справедливого і об’єктивного оцінювання, а також чесного і прозорого вступу. Багато зусиль під час підготовки до ЗНО доклали не лише учні, а й їхні батьки та вчителі. Інші способи оцінювання – як-от середній бал свідоцтва про повну загальну середню освіту – не можна вважати об’єктивним, оскільки кожна школа має власну шкалу оцінювання. Крім того, наразі виші готові приймати заяви вступників саме на основі ЗНО. Альтернативний механізм для проведення вступної кампанії створити неможливо. Тому скасування ЗНО ставить під загрозу майбутнє вступу-2020", – зазначила т.в.о. Міністра освіти і науки Любомира Мандзій у понеділок.
Міністерство впевнене, що здатне забезпечити безпечне проведення зовнішнього незалежного оцінювання відповідно до вимог МОЗ та головного санітарного лікаря.
"Пункти проведення тестування забезпечені медичними масками, термометрами, антисептиками та захистом для медиків… Готовність пунктів тестування контролює Держпродспоживслужба згідно зі спеціальним чеклістом", - сказала Мандзій.
Міносвіти наголосило, що вікова група учасників ЗНО "стійка до зараження". До того ж вступ до вищих навчальних закладів за результатами іспитів більш небезпечний з точки зору скупчення людей і складнощів в дотриманні соціальної дистанції.
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Энергетическая катастрофа надвигается. Завтра, 16 июня, остановится Восточный ГОК из-за завершения срока действия лицензии. Это единственное в Украине предприятие по добыче урана, и это произойдет из-за отсутствия решений Министерства энергетики по проблемам ВостГОКа и из-за катастрофических неплатежей и долгов энергорынка перед государственной компанией Энергоатом, которые также не могут разрешить власти.
Государственная инспекция по ядерному регулированию останавливает лицензию госпредприятия "Восточный ГОК". Министерство энергетики не смогло подготовить вовремя необходимую документацию для оформления допуска для особых работ руководителя предприятия.
Проблемы на "ВостГОКе" накапливались все годы независимости - все это сводилось к смене посредников, к грабежу прибылей, а системные проблемы все нарастали. Так и не построила страна за 30 лет своего производства сборок для атомных реакторов, мы производим сырье. Сохраняется полная зависимость от РФ, плюс определенное место в поставках для ряда реакторов получили США, но Вестингауз уже более полугода не получает необходимых платежей - Энергоатому нечем платить.
Системные проблемы, которые грозят остановкой предприятия, начались еще при прошлом министре Алексее Оржеле в октябре 2019-го. Однако Оржель на проблемы атомной энергетики не обращал внимания, и ничего не сделал для исправления ситуации, и все внутренние резервы давно исчерпаны.
2 июня министр энергетики Ольга Буславец посетила "ВостГОК" в связи с критическим положением на предприятии из-за неплатежей Энергоатома.
На "ВостГОКе" начались неплатежи по зарплате, предприятие прекратило выплату в государственные фонды, стала реальной угроза отключения от электричества.
Однако визит министра не привел к решениям, и прежде всего к решению по продлению лицензии.
Понятно, что проблема до Буславец образована, но тем не менее, вся ответственность теперь на ней, необходимы немедленные решения, ведь отрасль на грани падения.
У Энергоатома нет денег не только для выплат "ВостГОКу", но даже для выплат зарплаты своим сотрудникам, причина проста - госпредприятие, продающее электроэнергию, перестало платить атомщикам.
Минэнерго обязано в экстренном порядке решить проблему лицензирования и не допустить остановки "ВостГОКа". Нужны решения, а не протоколы и обещания. Нужны деньги за произведенную продукцию!
К чему приведет дальнейший кризис - не только к остановке огромного предприятия, к огромным экологическим рискам, это значит, что усилится зависимость Украины от других поставщиков, прежде всего из России. Запуск предприятия после остановки потребует от государства дополнительных расходов, не предусмотренных бюджетом. Казалось бы, Украина один из 19 производителей уранового концентрата в мире, это огромное конкурентное преимущество. Но вместо развития мы получаем убытки и проблемы.
Президент Украины Владимир Зеленский должен определить стратегию выхода из кризиса украинской энергетики, ситуация катастрофическая, последствия для страны будут крайне тяжелыми, нужны немедленные меры. Последствия падения атомной энергетики приведут к падению всей экономики, это ударит по каждому.
Сдєлалісєбявмеєстє!
Недопустимо, потому что МОН лишат больших доходов