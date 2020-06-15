Скасування ЗНО неприпустиме, - заява Міносвіти

Міністерство освіти і науки вважає неприпустимим скасування зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).

Про це повідомила пресслужба міністерства, передає Цензор.НЕТ.

"Скасування ЗНО є неприпустимим. ЗНО – це запорука справедливого і об’єктивного оцінювання, а також чесного і прозорого вступу. Багато зусиль під час підготовки до ЗНО доклали не лише учні, а й їхні батьки та вчителі. Інші способи оцінювання – як-от середній бал свідоцтва про повну загальну середню освіту – не можна вважати об’єктивним, оскільки кожна школа має власну шкалу оцінювання. Крім того, наразі виші готові приймати заяви вступників саме на основі ЗНО. Альтернативний механізм для проведення вступної кампанії створити неможливо. Тому скасування ЗНО ставить під загрозу майбутнє вступу-2020", – зазначила т.в.о. Міністра освіти і науки Любомира Мандзій у понеділок.

Міністерство впевнене, що здатне забезпечити безпечне проведення зовнішнього незалежного оцінювання відповідно до вимог МОЗ та головного санітарного лікаря.

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"Пункти проведення тестування забезпечені медичними масками, термометрами, антисептиками та захистом для медиків… Готовність пунктів тестування контролює Держпродспоживслужба згідно зі спеціальним чеклістом", - сказала Мандзій.

Міносвіти наголосило, що вікова група учасників ЗНО "стійка до зараження". До того ж вступ до вищих навчальних закладів за результатами іспитів більш небезпечний з точки зору скупчення людей і складнощів в дотриманні соціальної дистанції.