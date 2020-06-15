Отмена ВНО недопустима, - заявление Минобразования
Министерство образования и науки считает недопустимой отмену внешнего независимого оценивания (ВНО).
Об этом сообщила пресс-служба министерства, передает Цензор.НЕТ.
"Отмена ВНО недопустима. ВНО - это залог справедливого и объективного оценивания, честного и прозрачного поступления... Другие способы оценки, например, средний балл свидетельства о среднем образовании, нельзя считать объективным, поскольку каждая школа имеет собственную шкалу оценивания. Кроме того, сейчас вузы готовы принимать заявления абитуриентов именно на основе ВНО. Альтернативный механизм для проведения вступительной кампании создать невозможно. Поэтому отмена ВНО ставит под угрозу будущее вступительной кампании-2020", - заявила врио министра Любомира Мандзий в понедельник.
Министерство уверено, что способно обеспечить безопасное проведение внешнего независимого оценивания согласно требованиям Минздрава и главного санитарного врача.
"Пункты проведения тестирования обеспечены медицинскими масками, термометрами, антисептиками и защитой для медиков... Готовность пунктов тестирования контролирует Госпродпотребслужба согласно специальному чеклисту", - сказала Мандзий.
Минобразования подчеркнуло, что возрастная группа участников ВНО "стойка к заражению". К тому же вступление в вузы по результатам экзаменов более опасно с точки зрения скопления людей и сложностей в соблюдении социальной дистанции.
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Энергетическая катастрофа надвигается. Завтра, 16 июня, остановится Восточный ГОК из-за завершения срока действия лицензии. Это единственное в Украине предприятие по добыче урана, и это произойдет из-за отсутствия решений Министерства энергетики по проблемам ВостГОКа и из-за катастрофических неплатежей и долгов энергорынка перед государственной компанией Энергоатом, которые также не могут разрешить власти.
Государственная инспекция по ядерному регулированию останавливает лицензию госпредприятия "Восточный ГОК". Министерство энергетики не смогло подготовить вовремя необходимую документацию для оформления допуска для особых работ руководителя предприятия.
Проблемы на "ВостГОКе" накапливались все годы независимости - все это сводилось к смене посредников, к грабежу прибылей, а системные проблемы все нарастали. Так и не построила страна за 30 лет своего производства сборок для атомных реакторов, мы производим сырье. Сохраняется полная зависимость от РФ, плюс определенное место в поставках для ряда реакторов получили США, но Вестингауз уже более полугода не получает необходимых платежей - Энергоатому нечем платить.
Системные проблемы, которые грозят остановкой предприятия, начались еще при прошлом министре Алексее Оржеле в октябре 2019-го. Однако Оржель на проблемы атомной энергетики не обращал внимания, и ничего не сделал для исправления ситуации, и все внутренние резервы давно исчерпаны.
2 июня министр энергетики Ольга Буславец посетила "ВостГОК" в связи с критическим положением на предприятии из-за неплатежей Энергоатома.
На "ВостГОКе" начались неплатежи по зарплате, предприятие прекратило выплату в государственные фонды, стала реальной угроза отключения от электричества.
Однако визит министра не привел к решениям, и прежде всего к решению по продлению лицензии.
Понятно, что проблема до Буславец образована, но тем не менее, вся ответственность теперь на ней, необходимы немедленные решения, ведь отрасль на грани падения.
У Энергоатома нет денег не только для выплат "ВостГОКу", но даже для выплат зарплаты своим сотрудникам, причина проста - госпредприятие, продающее электроэнергию, перестало платить атомщикам.
Минэнерго обязано в экстренном порядке решить проблему лицензирования и не допустить остановки "ВостГОКа". Нужны решения, а не протоколы и обещания. Нужны деньги за произведенную продукцию!
К чему приведет дальнейший кризис - не только к остановке огромного предприятия, к огромным экологическим рискам, это значит, что усилится зависимость Украины от других поставщиков, прежде всего из России. Запуск предприятия после остановки потребует от государства дополнительных расходов, не предусмотренных бюджетом. Казалось бы, Украина один из 19 производителей уранового концентрата в мире, это огромное конкурентное преимущество. Но вместо развития мы получаем убытки и проблемы.
Президент Украины Владимир Зеленский должен определить стратегию выхода из кризиса украинской энергетики, ситуация катастрофическая, последствия для страны будут крайне тяжелыми, нужны немедленные меры. Последствия падения атомной энергетики приведут к падению всей экономики, это ударит по каждому.
Сдєлалісєбявмеєстє!
Недопустимо, потому что МОН лишат больших доходов