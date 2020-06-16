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Новости Коронавирус и карантин
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Аэропорт "Киев" отменил все регулярные международные авиарейсы на ближайшее время

Аэропорт

Международный аэропорт "Киев" отменил все регулярные международные пассажирские авиарейсы. Причиной стало продление карантина в столице.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее сообщение размещено на странице аэропорта в Facebook.

"Международный аэропорт Киев не обслуживает регулярные международные пассажирские рейсы до 03.00 по местному времени 17.06.2020 в связи с продолжением действия карантина Covid-19 в Киеве", - говорится в сообщении.

Руководство аэропорта просит пассажиров внимательно следить за расписанием рейсов и уточнять информацию у представителей авиакомпаний.

Вместе с тем, в настоящее время неизвестно, состоится ли следующая отсрочка после 17 июня. Постановление №392 от 20.05.20 г., на которое ссылается аэропорт, не позволяет городам с высоким уровнем инфицирования, в том числе Киеву, запускать международное авиасообщение до 22 июня.

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На странице аэропорта в соцсети масса возмущенных комментариев пассажиров, получивших сообщение об отмене утренних рейсов только около часа ночи. Приводим некоторые из них:

Аэропорт Киев отменил все регулярные международные авиарейсы на ближайшее время 01

Аэропорт Киев отменил все регулярные международные авиарейсы на ближайшее время 02

аэропорт (1509) карантин (16729) Киев (25518) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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песец, а почему возмущенные коментаторы не пишут свои гневные письма в кабмин и зеленскому лично? разве аэропорт имеет право примать нормативно-правовые акты регулирующие транспортное сообщение в стране?
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16.06.2020 10:39 Ответить
а де написано, що аеропорт прийняв постанову як кабмін? там написано, що вони діють по такій постанові.
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16.06.2020 14:55 Ответить
Це ганебне шоу схоже на "Деревню дурнів" давно вже час припиняти. Чи це мазохизм якійсь? Який нафиг ще карантин? Не вистачило комусь ще карантинів?
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16.06.2020 12:39 Ответить
Це ганебне шоу схоже на "Деревню дурнів" давно вже час припиняти. Чи це мазохізм якійсь? Який нафиг ще карантин? Не вистачило комусь ще карантинів?
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16.06.2020 12:41 Ответить
...ты заика, вася, или ручонки просто дрожат?
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16.06.2020 13:03 Ответить
 
 