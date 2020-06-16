Аэропорт "Киев" отменил все регулярные международные авиарейсы на ближайшее время

Международный аэропорт "Киев" отменил все регулярные международные пассажирские авиарейсы. Причиной стало продление карантина в столице.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее сообщение размещено на странице аэропорта в Facebook.

"Международный аэропорт Киев не обслуживает регулярные международные пассажирские рейсы до 03.00 по местному времени 17.06.2020 в связи с продолжением действия карантина Covid-19 в Киеве", - говорится в сообщении.

Руководство аэропорта просит пассажиров внимательно следить за расписанием рейсов и уточнять информацию у представителей авиакомпаний.

Вместе с тем, в настоящее время неизвестно, состоится ли следующая отсрочка после 17 июня. Постановление №392 от 20.05.20 г., на которое ссылается аэропорт, не позволяет городам с высоким уровнем инфицирования, в том числе Киеву, запускать международное авиасообщение до 22 июня.

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На странице аэропорта в соцсети масса возмущенных комментариев пассажиров, получивших сообщение об отмене утренних рейсов только около часа ночи. Приводим некоторые из них: