Аеропорт "Київ" скасував усі регулярні міжнародні авіарейси на найближчий час

Міжнародний аеропорт "Київ" скасував усі регулярні міжнародні пасажирські авіарейси. Причиною стало продовження карантину в столиці.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне повідомлення розміщено на сторінці аеропорту у Facebook.

"Міжнародний аеропорт "Київ" не обслуговує регулярні міжнародні пасажирські рейси до 03:00 за місцевим часом 17.06.2020 у зв’язку з продовженням дії карантину COVID-19 у Києві", - йдеться в повідомленні.

Керівництво аеропорту просить пасажирів уважно стежити за розкладом рейсів і уточнювати інформацію у представників авіакомпаній.

Водночас наразі невідомо, чи відбудеться наступне відтермінування після 17 червня. Постанова №392 від 20.05.20 р, на яку посилається аеропорт, не дозволяє містам з високим рівнем інфікування, в тому числі Києву, запускати міжнародне авіасполучення до 22 червня.

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На сторінці аеропорту в соцмережі безліч обурених коментарів пасажирів, які отримали повідомлення про скасування ранкових рейсів тільки близько години ночі. Наводимо деякі з них: