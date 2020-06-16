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Новини Коронавірус і карантин
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Аеропорт "Київ" скасував усі регулярні міжнародні авіарейси на найближчий час

Аеропорт

Міжнародний аеропорт "Київ" скасував усі регулярні міжнародні пасажирські авіарейси. Причиною стало продовження карантину в столиці.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне повідомлення розміщено на сторінці аеропорту у Facebook.

"Міжнародний аеропорт "Київ" не обслуговує регулярні міжнародні пасажирські рейси до 03:00 за місцевим часом 17.06.2020 у зв’язку з продовженням дії карантину COVID-19 у Києві", - йдеться в повідомленні.

Керівництво аеропорту просить пасажирів уважно стежити за розкладом рейсів і уточнювати інформацію у представників авіакомпаній.

Водночас наразі невідомо, чи відбудеться наступне відтермінування після 17 червня. Постанова №392 від 20.05.20 р, на яку посилається аеропорт, не дозволяє містам з високим рівнем інфікування, в тому числі Києву, запускати міжнародне авіасполучення до 22 червня.

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На сторінці аеропорту в соцмережі безліч обурених коментарів пасажирів, які отримали повідомлення про скасування ранкових рейсів тільки близько години ночі. Наводимо деякі з них:

Аеропорт Київ скасував усі регулярні міжнародні авіарейси на найближчий час 01

Аеропорт Київ скасував усі регулярні міжнародні авіарейси на найближчий час 02

Автор: 

аеропорт (1850) карантин (18172) Київ (19463) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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песец, а почему возмущенные коментаторы не пишут свои гневные письма в кабмин и зеленскому лично? разве аэропорт имеет право примать нормативно-правовые акты регулирующие транспортное сообщение в стране?
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16.06.2020 10:39 Відповісти
а де написано, що аеропорт прийняв постанову як кабмін? там написано, що вони діють по такій постанові.
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16.06.2020 14:55 Відповісти
Це ганебне шоу схоже на "Деревню дурнів" давно вже час припиняти. Чи це мазохизм якійсь? Який нафиг ще карантин? Не вистачило комусь ще карантинів?
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16.06.2020 12:39 Відповісти
Це ганебне шоу схоже на "Деревню дурнів" давно вже час припиняти. Чи це мазохізм якійсь? Який нафиг ще карантин? Не вистачило комусь ще карантинів?
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16.06.2020 12:41 Відповісти
...ты заика, вася, или ручонки просто дрожат?
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16.06.2020 13:03 Відповісти
 
 