МИД РФ осудил действия контрразведки СБУ в День России
МИД РФ назвал "отвратительными антироссийскими выходками" размещение эмблемы контрразведки СБУ возле российских диппредставительств.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу российского МИД.
"В связи с устроенной акцией Посольство Российской Федерации в Киеве направило ноту протеста в МИД Украины. В ней было указано на нежелание украинской стороны выполнять свои международные обязательства по обеспечению условий нормального функционирования российских дипломатических учреждений, как того требуют Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 года и Венская конвенция о консульских сношениях 1963 года, участниками которых являются Россия и Украина", - заявили во внешнеполитическом ведомстве РФ.
В МИД РФ рассчитывают на то, что Киев "предпримет наконец надлежащие меры для предотвращения всякого нарушения их спокойствия или оскорбления достоинства, создаст должные условия для их нормальной работы, исходя из принципов взаимности и традиций дипломатии".
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Вот именно, когда предпримут ? ... Когда блляха выдворят этих мудаков из страны ?
Источник: https://censor.net/n3202234
молодцы те, кто это разместил!!! браво!
Корчит кацапов от эмблемы как чертей от ладана.Годный троллинг.
Посмотрим на реакцию преЗедента.
Как бы не уволил кого-то в разведке, как посла во Франции после истории с Danonе и Пореченковым, в которой посол сработал отлично против россии.
настамнет этонемы вывсеврети какие ваши доказательства тчк
День той самий, що у вас.
За сим словом, москалюки,
Поцілуйте в сраку нас!
звучит песня https://youtu.be/TAnFIUw4GPc Kozak System - На#уй маніфест
..
Хто ви?
Ідіть ви на хер, я вас не знаю!
Хто ви?
Ідіть ви на хер, ми вас не знаєм!
Иначе надо ЛАЗЕРНОЕ ШОУ УСТРОИТЬ - прямо на Посольство РФ направить герб и флаг Украины