МИД РФ осудил действия контрразведки СБУ в День России

МИД РФ назвал "отвратительными антироссийскими выходками" размещение эмблемы контрразведки СБУ возле российских диппредставительств.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу российского МИД.

"В связи с устроенной акцией Посольство Российской Федерации в Киеве направило ноту протеста в МИД Украины. В ней было указано на нежелание украинской стороны выполнять свои международные обязательства по обеспечению условий нормального функционирования российских дипломатических учреждений, как того требуют Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 года и Венская конвенция о консульских сношениях 1963 года, участниками которых являются Россия и Украина", - заявили во внешнеполитическом ведомстве РФ.



В МИД РФ рассчитывают на то, что Киев "предпримет наконец надлежащие меры для предотвращения всякого нарушения их спокойствия или оскорбления достоинства, создаст должные условия для их нормальной работы, исходя из принципов взаимности и традиций дипломатии".

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