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МИД РФ осудил действия контрразведки СБУ в День России

МИД РФ осудил действия контрразведки СБУ в День России

МИД РФ назвал "отвратительными антироссийскими выходками" размещение эмблемы контрразведки СБУ возле российских диппредставительств.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу российского МИД.

"В связи с устроенной акцией Посольство Российской Федерации в Киеве направило ноту протеста в МИД Украины. В ней было указано на нежелание украинской стороны выполнять свои международные обязательства по обеспечению условий нормального функционирования российских дипломатических учреждений, как того требуют Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 года и Венская конвенция о консульских сношениях 1963 года, участниками которых являются Россия и Украина", - заявили во внешнеполитическом ведомстве РФ.

В МИД РФ рассчитывают на то, что Киев "предпримет наконец надлежащие меры для предотвращения всякого нарушения их спокойствия или оскорбления достоинства, создаст должные условия для их нормальной работы, исходя из принципов взаимности и традиций дипломатии".

Смотрите также: Орел давит двуглавую змею: дипломатов РФ в Украине поздравили с Днем России бигбордами с эмблемой украинской контрразведки. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

контрразведка (496) МИД РФ (1667) СБУ (19893)


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Топ комментарии
+47
МЗС РФ засудило дії контррозвідки СБУ в День Росії - Цензор.НЕТ 6179
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16.06.2020 10:29
+43
пнх
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16.06.2020 10:14
+39
Свинопсы, потоптавшиеся на Хельсинкских соглашениях, скулят про Венскую конвенцию.
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16.06.2020 10:16
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пнх
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16.06.2020 10:14 Ответить
Истерикой козломордого стада удовлетворен!
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16.06.2020 10:20 Ответить
МЗС РФ засудило дії контррозвідки СБУ в День Росії - Цензор.НЕТ 6179
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16.06.2020 10:29 Ответить
В МИД РФ рассчитывают на то, что Киев "предпримет наконец надлежащие меры для предотвращения всякого нарушения их спокойствия....

Вот именно, когда предпримут ? ... Когда блляха выдворят этих мудаков из страны ?
Источник: https://censor.net/n3202234
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16.06.2020 10:15 Ответить
Ну якщо кацапню так коробить від українських символів, то може розкидати їх скрізь. А особливо упоротих таврувати на лобі. Може тоді ця зараза виздихає
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16.06.2020 11:59 Ответить
ну раз такая реакция ))) то там сделали все правильно!!! )))
молодцы те, кто это разместил!!! браво!
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16.06.2020 10:16 Ответить
щоб не було з ними як з послом у Франції.
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16.06.2020 10:19 Ответить
мелкая мстя от политической гигантеллы? )))
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16.06.2020 10:54 Ответить
Свинопсы, потоптавшиеся на Хельсинкских соглашениях, скулят про Венскую конвенцию.
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16.06.2020 10:16 Ответить
Дайте рашке селёдки.
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16.06.2020 10:16 Ответить
Gut! Чому я так радію коли Козлостан чмсь не завдоволений ??
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16.06.2020 10:17 Ответить
Гени))
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16.06.2020 10:51 Ответить
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16.06.2020 16:36 Ответить
Оооо, скоты лапотные... конвенции вспомнили, междунродную дипломатию... а как ванька сусанин польских освободителей, несших свет в тёмные потные умы, завел в дремучий лес? Нич так, слопатоеды? Вот и пейте боярышник молча и носите кокошники, шоп блохи в чай не падали, свиньи руские...
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16.06.2020 10:19 Ответить
)))
Корчит кацапов от эмблемы как чертей от ладана.Годный троллинг.

Посмотрим на реакцию преЗедента.
Как бы не уволил кого-то в разведке, как посла во Франции после истории с Danonе и Пореченковым, в которой посол сработал отлично против россии.
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16.06.2020 10:20 Ответить
МИД РФ осудил действия контррразведки СБУ в День России - Цензор.НЕТ 7071
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16.06.2020 10:20 Ответить
Страна оккупант не осудила свои действия на оккупированных территориях Украины, а осудила действия Украины на ее территории. Звучит кощунственно. Может, Украина еще должна вам цветы вручить. Подонки
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16.06.2020 10:20 Ответить
Нє вручіть, а возложьіть.
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16.06.2020 10:27 Ответить
на могилку хіба
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16.06.2020 10:52 Ответить
Кацапи вимагають щоб інші дотримувалися міжнародних законів та норм, але самі кацапи плюють на міжнародні закони....
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16.06.2020 10:21 Ответить
Зе сейчас видосик с извинениями выложит.
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16.06.2020 10:23 Ответить
Видосик не выложит, а позвонить может...
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16.06.2020 10:24 Ответить
А ще НАТА в цей знаменний день зробила Україну особливим партнером. А ще штати готують солодкий пакет санкцій під соусом Наросія - посібник тероризму, а ще Нідерланди взяли мотузочку на іншому кінці якої прив"язаний винуватець трагедії МН17 і веде вона прямо в бункер.)))
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16.06.2020 10:26 Ответить
Пропоную висловити глибоку стурбованість, надзвичайну схвильованість, назвати ситуацію неприпустимою і принести під посольство млинців на лопаті.
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16.06.2020 10:26 Ответить
вот этот самый мурал.. респект КОНТРАЗВЕДКЕ СБУ!
МЗС РФ засудило дії контррозвідки СБУ в День Росії - Цензор.НЕТ 2686
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16.06.2020 10:31 Ответить
МЗС РФ засудило дії контррозвідки СБУ в День Росії - Цензор.НЕТ 6726
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16.06.2020 13:05 Ответить
Як можна одночасно святкувати день вигнання росії з СРСР і сумувати за ним?
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16.06.2020 10:33 Ответить
Ответная нота
настамнет этонемы вывсеврети какие ваши доказательства тчк
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16.06.2020 10:35 Ответить
Місяць наш тепер на небі,
День той самий, що у вас.
За сим словом, москалюки,
Поцілуйте в сраку нас!
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16.06.2020 10:37 Ответить
Як кажуть брати Гаврищаки " тупо но смішно" дзень расєї звучить як день Унітаза.
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16.06.2020 10:54 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=ZL8PFNKuXOw
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16.06.2020 11:11 Ответить
Срусы, туда.
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16.06.2020 11:58 Ответить
Вон из Украины,твари оккупантские!
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16.06.2020 12:07 Ответить
А шо вообще делает дип. Представительство эрефии во время войны на территории Украины🙄😎👀
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16.06.2020 12:17 Ответить
нас#рать
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16.06.2020 12:17 Ответить
Для всех россиян с их кацапными-опзж
звучит песня https://youtu.be/TAnFIUw4GPc Kozak System - На#уй маніфест
..
Хто ви?
Ідіть ви на хер, я вас не знаю!
Хто ви?
Ідіть ви на хер, ми вас не знаєм!
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16.06.2020 22:08 Ответить
ТААК, пусть вернут Крым
Иначе надо ЛАЗЕРНОЕ ШОУ УСТРОИТЬ - прямо на Посольство РФ направить герб и флаг Украины
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16.06.2020 22:25 Ответить
 
 