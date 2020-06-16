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МЗС РФ засудило дії контррозвідки СБУ в День Росії

МЗС РФ засудило дії контррозвідки СБУ в День Росії

МЗС РФ назвало "огидними антиросійськими витівками" розміщення емблеми контррозвідки СБУ біля російських диппредставництв.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу російського МЗС.

"У зв'язку з влаштованою акцією Посольство Російської Федерації в Києві надіслало ноту протесту в МЗС України. У ній було вказано на небажання української сторони виконувати свої міжнародні зобов'язання щодо забезпечення умов нормального функціонування російських дипломатичних установ, як того вимагають Віденська конвенція про дипломатичні зносини 1961 року і Віденська конвенція про консульські зносини 1963 року, учасниками яких є Росія та Україна", - заявили у зовнішньополітичному відомстві РФ.

У МЗС РФ розраховують на те, що Київ "вживе нарешті належних заходів для запобігання будь-якому порушенню їхнього спокою або образи гідності, створить належні умови для їхньої нормальної роботи, виходячи з принципів взаємності і традицій дипломатії".

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Автор: 

контррозвідка (470) МЗС рф (961) СБУ (12812)


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Топ коментарі
+47
МЗС РФ засудило дії контррозвідки СБУ в День Росії - Цензор.НЕТ 6179
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16.06.2020 10:29
+43
пнх
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16.06.2020 10:14
+39
Свинопсы, потоптавшиеся на Хельсинкских соглашениях, скулят про Венскую конвенцию.
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16.06.2020 10:16
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пнх
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16.06.2020 10:14 Відповісти
Истерикой козломордого стада удовлетворен!
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16.06.2020 10:20 Відповісти
МЗС РФ засудило дії контррозвідки СБУ в День Росії - Цензор.НЕТ 6179
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16.06.2020 10:29 Відповісти
В МИД РФ рассчитывают на то, что Киев "предпримет наконец надлежащие меры для предотвращения всякого нарушения их спокойствия....

Вот именно, когда предпримут ? ... Когда блляха выдворят этих мудаков из страны ?
Источник: https://censor.net/n3202234
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16.06.2020 10:15 Відповісти
Ну якщо кацапню так коробить від українських символів, то може розкидати їх скрізь. А особливо упоротих таврувати на лобі. Може тоді ця зараза виздихає
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16.06.2020 11:59 Відповісти
ну раз такая реакция ))) то там сделали все правильно!!! )))
молодцы те, кто это разместил!!! браво!
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16.06.2020 10:16 Відповісти
щоб не було з ними як з послом у Франції.
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16.06.2020 10:19 Відповісти
мелкая мстя от политической гигантеллы? )))
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16.06.2020 10:54 Відповісти
Свинопсы, потоптавшиеся на Хельсинкских соглашениях, скулят про Венскую конвенцию.
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16.06.2020 10:16 Відповісти
Дайте рашке селёдки.
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16.06.2020 10:16 Відповісти
Gut! Чому я так радію коли Козлостан чмсь не завдоволений ??
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16.06.2020 10:17 Відповісти
Гени))
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16.06.2020 10:51 Відповісти
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16.06.2020 16:36 Відповісти
Оооо, скоты лапотные... конвенции вспомнили, междунродную дипломатию... а как ванька сусанин польских освободителей, несших свет в тёмные потные умы, завел в дремучий лес? Нич так, слопатоеды? Вот и пейте боярышник молча и носите кокошники, шоп блохи в чай не падали, свиньи руские...
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16.06.2020 10:19 Відповісти
)))
Корчит кацапов от эмблемы как чертей от ладана.Годный троллинг.

Посмотрим на реакцию преЗедента.
Как бы не уволил кого-то в разведке, как посла во Франции после истории с Danonе и Пореченковым, в которой посол сработал отлично против россии.
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16.06.2020 10:20 Відповісти
МИД РФ осудил действия контррразведки СБУ в День России - Цензор.НЕТ 7071
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16.06.2020 10:20 Відповісти
Страна оккупант не осудила свои действия на оккупированных территориях Украины, а осудила действия Украины на ее территории. Звучит кощунственно. Может, Украина еще должна вам цветы вручить. Подонки
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16.06.2020 10:20 Відповісти
Нє вручіть, а возложьіть.
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16.06.2020 10:27 Відповісти
на могилку хіба
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16.06.2020 10:52 Відповісти
Кацапи вимагають щоб інші дотримувалися міжнародних законів та норм, але самі кацапи плюють на міжнародні закони....
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16.06.2020 10:21 Відповісти
Зе сейчас видосик с извинениями выложит.
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16.06.2020 10:23 Відповісти
Видосик не выложит, а позвонить может...
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16.06.2020 10:24 Відповісти
А ще НАТА в цей знаменний день зробила Україну особливим партнером. А ще штати готують солодкий пакет санкцій під соусом Наросія - посібник тероризму, а ще Нідерланди взяли мотузочку на іншому кінці якої прив"язаний винуватець трагедії МН17 і веде вона прямо в бункер.)))
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16.06.2020 10:26 Відповісти
Пропоную висловити глибоку стурбованість, надзвичайну схвильованість, назвати ситуацію неприпустимою і принести під посольство млинців на лопаті.
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16.06.2020 10:26 Відповісти
вот этот самый мурал.. респект КОНТРАЗВЕДКЕ СБУ!
МЗС РФ засудило дії контррозвідки СБУ в День Росії - Цензор.НЕТ 2686
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16.06.2020 10:31 Відповісти
МЗС РФ засудило дії контррозвідки СБУ в День Росії - Цензор.НЕТ 6726
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16.06.2020 13:05 Відповісти
Як можна одночасно святкувати день вигнання росії з СРСР і сумувати за ним?
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16.06.2020 10:33 Відповісти
Ответная нота
настамнет этонемы вывсеврети какие ваши доказательства тчк
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16.06.2020 10:35 Відповісти
Місяць наш тепер на небі,
День той самий, що у вас.
За сим словом, москалюки,
Поцілуйте в сраку нас!
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16.06.2020 10:37 Відповісти
Як кажуть брати Гаврищаки " тупо но смішно" дзень расєї звучить як день Унітаза.
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16.06.2020 10:54 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ZL8PFNKuXOw
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16.06.2020 11:11 Відповісти
Срусы, туда.
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16.06.2020 11:58 Відповісти
Вон из Украины,твари оккупантские!
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16.06.2020 12:07 Відповісти
А шо вообще делает дип. Представительство эрефии во время войны на территории Украины🙄😎👀
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16.06.2020 12:17 Відповісти
нас#рать
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16.06.2020 12:17 Відповісти
Для всех россиян с их кацапными-опзж
звучит песня https://youtu.be/TAnFIUw4GPc Kozak System - На#уй маніфест
..
Хто ви?
Ідіть ви на хер, я вас не знаю!
Хто ви?
Ідіть ви на хер, ми вас не знаєм!
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16.06.2020 22:08 Відповісти
ТААК, пусть вернут Крым
Иначе надо ЛАЗЕРНОЕ ШОУ УСТРОИТЬ - прямо на Посольство РФ направить герб и флаг Украины
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16.06.2020 22:25 Відповісти
 
 