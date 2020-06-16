МЗС РФ засудило дії контррозвідки СБУ в День Росії

МЗС РФ назвало "огидними антиросійськими витівками" розміщення емблеми контррозвідки СБУ біля російських диппредставництв.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу російського МЗС.

"У зв'язку з влаштованою акцією Посольство Російської Федерації в Києві надіслало ноту протесту в МЗС України. У ній було вказано на небажання української сторони виконувати свої міжнародні зобов'язання щодо забезпечення умов нормального функціонування російських дипломатичних установ, як того вимагають Віденська конвенція про дипломатичні зносини 1961 року і Віденська конвенція про консульські зносини 1963 року, учасниками яких є Росія та Україна", - заявили у зовнішньополітичному відомстві РФ.

У МЗС РФ розраховують на те, що Київ "вживе нарешті належних заходів для запобігання будь-якому порушенню їхнього спокою або образи гідності, створить належні умови для їхньої нормальної роботи, виходячи з принципів взаємності і традицій дипломатії".

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