МЗС РФ засудило дії контррозвідки СБУ в День Росії
МЗС РФ назвало "огидними антиросійськими витівками" розміщення емблеми контррозвідки СБУ біля російських диппредставництв.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу російського МЗС.
"У зв'язку з влаштованою акцією Посольство Російської Федерації в Києві надіслало ноту протесту в МЗС України. У ній було вказано на небажання української сторони виконувати свої міжнародні зобов'язання щодо забезпечення умов нормального функціонування російських дипломатичних установ, як того вимагають Віденська конвенція про дипломатичні зносини 1961 року і Віденська конвенція про консульські зносини 1963 року, учасниками яких є Росія та Україна", - заявили у зовнішньополітичному відомстві РФ.
У МЗС РФ розраховують на те, що Київ "вживе нарешті належних заходів для запобігання будь-якому порушенню їхнього спокою або образи гідності, створить належні умови для їхньої нормальної роботи, виходячи з принципів взаємності і традицій дипломатії".
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Вот именно, когда предпримут ? ... Когда блляха выдворят этих мудаков из страны ?
Источник: https://censor.net/n3202234
молодцы те, кто это разместил!!! браво!
Корчит кацапов от эмблемы как чертей от ладана.Годный троллинг.
Посмотрим на реакцию преЗедента.
Как бы не уволил кого-то в разведке, как посла во Франции после истории с Danonе и Пореченковым, в которой посол сработал отлично против россии.
настамнет этонемы вывсеврети какие ваши доказательства тчк
День той самий, що у вас.
За сим словом, москалюки,
Поцілуйте в сраку нас!
звучит песня https://youtu.be/TAnFIUw4GPc Kozak System - На#уй маніфест
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Хто ви?
Ідіть ви на хер, я вас не знаю!
Хто ви?
Ідіть ви на хер, ми вас не знаєм!
Иначе надо ЛАЗЕРНОЕ ШОУ УСТРОИТЬ - прямо на Посольство РФ направить герб и флаг Украины