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Изнасилование в Кагарлыке: против подозреваемых полицейских открыли новые производства, применение насилия было системной практикой, - Офис Генпрокурора

Изнасилование в Кагарлыке: против подозреваемых полицейских открыли новые производства, применение насилия было системной практикой, - Офис Генпрокурора

Офис Генпрокурора открыл новые дела против сотрудников райотдела полиции в Кагарлыке (Киевская область), подозреваемых в пытках женщины.

Так, в комментарии РБК-Украина начальник спецдепартамента ОГП по надзору за расследованием фактов пыток в правоохранительных органах Юрий Белоусов рассказал, что случаи насилия в полицейском участке в Кагарлыке были и ранее, в связи с чем уже открыто несколько новых производств, передает Цензор.НЕТ.

Фигурантами новых производств, в частности, являются Николай Кузив и Сергей Сулима (подозреваемые по делу об изнасиловании в райотделе).

Как пояснил Белоусов, дела были открыты уже после скандала с изнасилованием.

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"Я не могу сообщить детали этих производств, но могу сказать, что это была просто системная практика (применения насилия. - Ред.) там, и конкретно со стороны этих двоих сотрудников и в целом в райотделе", - добавил он.

Напомним, 25 мая в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина, 1994 года рождения, с сообщением об избиении и изнасиловании. Она заявила о причастности к произошедшему сотрудников полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу кражи имущества. Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыкского ОП.

Позже появилась информация, что причастными к изнасилованию женщины в отделении полиции на Киевщине являются оперуполномоченный Сергей Сулима и начальник одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области Николай Кузив.

ГБР сообщила полицейским о подозрении и по решению суда они были арестованы.

Автор: 

изнасилование (917) Киевская область (4132) насилие (394) Нацполиция (16459) Офис Генпрокурора (2466)


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Топ комментарии
+20
Изнасилование в Кагарлыке: против подозреваемых полицейских открыли новые дела, применение насилия было системной практикой, - Офис Генпрокурора - Цензор.НЕТ 2743
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16.06.2020 10:51
+14
Аваков і той, хто його взяв під власну відповідальність тут зовсім не при чому....від слова совсєм.
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16.06.2020 10:50
+11
Ну авакян же незаменимый рехформатор полиции!!!!
Это результат его 6 летней работы!
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16.06.2020 10:55
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Правила форума Совет форумчан
Аваков і той, хто його взяв під власну відповідальність тут зовсім не при чому....від слова совсєм.
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16.06.2020 10:50 Ответить
Изнасилование в Кагарлыке: против подозреваемых полицейских открыли новые дела, применение насилия было системной практикой, - Офис Генпрокурора - Цензор.НЕТ 2743
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16.06.2020 10:51 Ответить
Спочатку підкоряйся . потім оскаржуй....
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16.06.2020 11:10 Ответить
..и чем закончишь, "пидкорытель"...???
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16.06.2020 13:55 Ответить
Радует, что Генпрокуратура занялась вопросами предотвращения пыток со стороны правоохранительных органов так ответственно. Надеюсь, что такое больше не повторится не только в Кагарлыке, но и во всех отделениях полиции.
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16.06.2020 10:52 Ответить
Тут радощів нема - генпрокуратура почала працювати з тухлою рибою саме з хвоста.
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16.06.2020 10:55 Ответить
ну ты хоть не прикалывайся..
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16.06.2020 10:57 Ответить
Прокуратура всегда очень принципиальна к сотрудникам милиции\полиции нижнего звена, а потом резко слепнет...
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16.06.2020 11:17 Ответить
Ну авакян же незаменимый рехформатор полиции!!!!
Это результат его 6 летней работы!
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16.06.2020 10:55 Ответить
Реформы закончились с уходом Деканоидзе.
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16.06.2020 11:34 Ответить
Під протекцією найкращого міністра.
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16.06.2020 10:56 Ответить
Під патронатом .
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16.06.2020 11:00 Ответить
г.Глухов Сумской области применение насилия в мусарне процветает, признания выбивают, родственников разводят на деньги, дела не проводят по ердр. И это еще больше усугубилось с назначением на должность нач. отдела Буханистого Сергея, до мозга костей продажного мусора.
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16.06.2020 11:10 Ответить
Да ладно... Системной... Насилие в милиции - системная практика? Вы что, "Следствие ведут знатоки" не смотрели?
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16.06.2020 11:15 Ответить
хороший мусор - мёртвый мусор
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16.06.2020 11:20 Ответить
питкі і насіліє - всєобщая постоянная практіка мусоров
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16.06.2020 11:22 Ответить
антоха, это сигнал о том, что нужно рехформировать "полицию" или еще нет?
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16.06.2020 11:23 Ответить
Вот бы им вышечку присудили
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16.06.2020 11:44 Ответить
Потерпевший говорит, что замены Рюкзакову нет!
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16.06.2020 11:48 Ответить
А зробити вибори грпомадянами начальників відділів поліції, до цього чомусь зеленим остолопам, якось мало діла. Вони латають дірки, замість системних змін протидії беззаконню. Такі райвідділи поліції кришують наркоманів, борделі, базари і пхають хабаріна верх ареопага влади і з цих виродків зроблять г8енералів, які всю братву в погонах потягнуть на верх інфікуючикорупцією всю країну.
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16.06.2020 11:51 Ответить
в полицию шли с покон веков ,в осном бездари и лентяи ,ето в основном только в кино професионали ,они конечно есть но таких мало ,вот москаль например чегостоит сила и угроза ,вот би такого в м д так он не нравится президенту ,ему нравятся дебили , атих горе ментов наказать как следует ,показательним судом ,,,
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16.06.2020 12:39 Ответить
зеля сам с кубла мусоров,не был бы клоуном ,был бы мусорком
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16.06.2020 13:25 Ответить
Зґвалтування в Кагарлику: проти підозрюваних поліцейських відкрили нові справи, застосування насильства було системною практикою, - Офіс Генпрокурора - Цензор.НЕТ 9999
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17.06.2020 00:18 Ответить
 
 