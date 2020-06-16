Изнасилование в Кагарлыке: против подозреваемых полицейских открыли новые производства, применение насилия было системной практикой, - Офис Генпрокурора

Офис Генпрокурора открыл новые дела против сотрудников райотдела полиции в Кагарлыке (Киевская область), подозреваемых в пытках женщины.

Так, в комментарии РБК-Украина начальник спецдепартамента ОГП по надзору за расследованием фактов пыток в правоохранительных органах Юрий Белоусов рассказал, что случаи насилия в полицейском участке в Кагарлыке были и ранее, в связи с чем уже открыто несколько новых производств, передает Цензор.НЕТ.

Фигурантами новых производств, в частности, являются Николай Кузив и Сергей Сулима (подозреваемые по делу об изнасиловании в райотделе).

Как пояснил Белоусов, дела были открыты уже после скандала с изнасилованием.

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"Я не могу сообщить детали этих производств, но могу сказать, что это была просто системная практика (применения насилия. - Ред.) там, и конкретно со стороны этих двоих сотрудников и в целом в райотделе", - добавил он.

Напомним, 25 мая в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина, 1994 года рождения, с сообщением об избиении и изнасиловании. Она заявила о причастности к произошедшему сотрудников полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу кражи имущества. Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыкского ОП.

Позже появилась информация, что причастными к изнасилованию женщины в отделении полиции на Киевщине являются оперуполномоченный Сергей Сулима и начальник одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области Николай Кузив.

ГБР сообщила полицейским о подозрении и по решению суда они были арестованы.