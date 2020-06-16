Зґвалтування в Кагарлику: проти підозрюваних поліцейських відкрили нові справи, застосування насильства було системною практикою, - Офіс Генпрокурора

Офіс Генпрокурора відкрив нові справи проти співробітників райвідділу поліції в Кагарлику (Київська область), підозрюваних у тортурах жінки.

Так, у коментарі РБК-Україна начальник спецдепартаменту ОГП з нагляду за розслідуванням фактів катувань в правоохоронних органах Юрій Бєлоусов розповів, що випадки насильства в поліцейській дільниці в Кагарлику були і раніше, в зв'язку з чим вже відкрито кілька нових справ, передає Цензор.НЕТ.

Фігурантами нових справ, зокрема, є Микола Кузів та Сергій Сулима (підозрювані у справі про зґвалтування в райвідділі).

Як пояснив Бєлоусов, справи були відкриті вже після скандалу зі зґвалтуванням.

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"Я не можу повідомити деталі цих проваджень, але можу сказати, що це була просто системна практика (застосування насильства. - Ред.) там, і конкретно з боку цих двох співробітників і в цілому в райвідділі", - додав він.

Нагадаємо, 25 травня в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, з повідомленням про побиття і зґвалтування. Вона заявила про причетність до події співробітників поліції. Першочергова перевірка підтвердила причетність поліцейських до побиття і зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли до відділу поліції для дачі пояснень з приводу крадіжки майна. Їх затримали. Голова Національної поліції України Ігор Клименко звільнив поліцейських, підозрюваних у скоєнні злочину, усунув від виконання службових обов'язків керівництво відділу та ухвалив рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу Кагарлицького ВП.

Пізніше з'явилася інформація, що причетними до зґвалтування жінки у відділенні поліції на Київщині є оперуповноважений Сергій Сулима і начальник одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області Микола Кузів.

ДБР повідомило поліцейським про підозру в зґвалтуванні.

26 травня суд заарештував обох поліцейських без права внесення застави.