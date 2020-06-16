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Новини
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Зґвалтування в Кагарлику: проти підозрюваних поліцейських відкрили нові справи, застосування насильства було системною практикою, - Офіс Генпрокурора

Зґвалтування в Кагарлику: проти підозрюваних поліцейських відкрили нові справи, застосування насильства було системною практикою, - Офіс Генпрокурора

Офіс Генпрокурора відкрив нові справи проти співробітників райвідділу поліції в Кагарлику (Київська область), підозрюваних у тортурах жінки.

Так, у коментарі РБК-Україна начальник спецдепартаменту ОГП з нагляду за розслідуванням фактів катувань в правоохоронних органах Юрій Бєлоусов розповів, що випадки насильства в поліцейській дільниці в Кагарлику були і раніше, в зв'язку з чим вже відкрито кілька нових справ, передає Цензор.НЕТ.

Фігурантами нових справ, зокрема, є Микола Кузів та Сергій Сулима (підозрювані у справі про зґвалтування в райвідділі).

Як пояснив Бєлоусов, справи були відкриті вже після скандалу зі зґвалтуванням.

Читайте: Аваков про події в Кагарлику: Це зухвалий злочин і я вимагаю жорсткого покарання для цих покидьків

"Я не можу повідомити деталі цих проваджень, але можу сказати, що це була просто системна практика (застосування насильства. - Ред.) там, і конкретно з боку цих двох співробітників і в цілому в райвідділі", - додав він.

Нагадаємо, 25 травня в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, з повідомленням про побиття і зґвалтування. Вона заявила про причетність до події співробітників поліції. Першочергова перевірка підтвердила причетність поліцейських до побиття і зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли до відділу поліції для дачі пояснень з приводу крадіжки майна. Їх затримали. Голова Національної поліції України Ігор Клименко звільнив поліцейських, підозрюваних у скоєнні злочину, усунув від виконання службових обов'язків керівництво відділу та ухвалив рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу Кагарлицького ВП.

Пізніше з'явилася інформація, що причетними до зґвалтування жінки у відділенні поліції на Київщині є оперуповноважений Сергій Сулима і начальник одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області Микола Кузів.

ДБР повідомило поліцейським про підозру в зґвалтуванні.

26 травня суд заарештував обох поліцейських без права внесення застави.

Автор: 

зґвалтування (385) Київська область (4022) насилля (295) Нацполіція (15164) Офіс Генпрокурора (3249)


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Топ коментарі
+20
Изнасилование в Кагарлыке: против подозреваемых полицейских открыли новые дела, применение насилия было системной практикой, - Офис Генпрокурора - Цензор.НЕТ 2743
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16.06.2020 10:51
+14
Аваков і той, хто його взяв під власну відповідальність тут зовсім не при чому....від слова совсєм.
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16.06.2020 10:50
+11
Ну авакян же незаменимый рехформатор полиции!!!!
Это результат его 6 летней работы!
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16.06.2020 10:55
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Аваков і той, хто його взяв під власну відповідальність тут зовсім не при чому....від слова совсєм.
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16.06.2020 10:50 Відповісти
Изнасилование в Кагарлыке: против подозреваемых полицейских открыли новые дела, применение насилия было системной практикой, - Офис Генпрокурора - Цензор.НЕТ 2743
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16.06.2020 10:51 Відповісти
Спочатку підкоряйся . потім оскаржуй....
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16.06.2020 11:10 Відповісти
..и чем закончишь, "пидкорытель"...???
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16.06.2020 13:55 Відповісти
Радует, что Генпрокуратура занялась вопросами предотвращения пыток со стороны правоохранительных органов так ответственно. Надеюсь, что такое больше не повторится не только в Кагарлыке, но и во всех отделениях полиции.
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16.06.2020 10:52 Відповісти
Тут радощів нема - генпрокуратура почала працювати з тухлою рибою саме з хвоста.
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16.06.2020 10:55 Відповісти
ну ты хоть не прикалывайся..
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16.06.2020 10:57 Відповісти
Прокуратура всегда очень принципиальна к сотрудникам милиции\полиции нижнего звена, а потом резко слепнет...
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16.06.2020 11:17 Відповісти
Ну авакян же незаменимый рехформатор полиции!!!!
Это результат его 6 летней работы!
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16.06.2020 10:55 Відповісти
Реформы закончились с уходом Деканоидзе.
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16.06.2020 11:34 Відповісти
Під протекцією найкращого міністра.
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16.06.2020 10:56 Відповісти
Під патронатом .
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16.06.2020 11:00 Відповісти
г.Глухов Сумской области применение насилия в мусарне процветает, признания выбивают, родственников разводят на деньги, дела не проводят по ердр. И это еще больше усугубилось с назначением на должность нач. отдела Буханистого Сергея, до мозга костей продажного мусора.
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16.06.2020 11:10 Відповісти
Да ладно... Системной... Насилие в милиции - системная практика? Вы что, "Следствие ведут знатоки" не смотрели?
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16.06.2020 11:15 Відповісти
хороший мусор - мёртвый мусор
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16.06.2020 11:20 Відповісти
питкі і насіліє - всєобщая постоянная практіка мусоров
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16.06.2020 11:22 Відповісти
антоха, это сигнал о том, что нужно рехформировать "полицию" или еще нет?
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16.06.2020 11:23 Відповісти
Вот бы им вышечку присудили
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16.06.2020 11:44 Відповісти
Потерпевший говорит, что замены Рюкзакову нет!
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16.06.2020 11:48 Відповісти
А зробити вибори грпомадянами начальників відділів поліції, до цього чомусь зеленим остолопам, якось мало діла. Вони латають дірки, замість системних змін протидії беззаконню. Такі райвідділи поліції кришують наркоманів, борделі, базари і пхають хабаріна верх ареопага влади і з цих виродків зроблять г8енералів, які всю братву в погонах потягнуть на верх інфікуючикорупцією всю країну.
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16.06.2020 11:51 Відповісти
в полицию шли с покон веков ,в осном бездари и лентяи ,ето в основном только в кино професионали ,они конечно есть но таких мало ,вот москаль например чегостоит сила и угроза ,вот би такого в м д так он не нравится президенту ,ему нравятся дебили , атих горе ментов наказать как следует ,показательним судом ,,,
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16.06.2020 12:39 Відповісти
зеля сам с кубла мусоров,не был бы клоуном ,был бы мусорком
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16.06.2020 13:25 Відповісти
Зґвалтування в Кагарлику: проти підозрюваних поліцейських відкрили нові справи, застосування насильства було системною практикою, - Офіс Генпрокурора - Цензор.НЕТ 9999
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17.06.2020 00:18 Відповісти
 
 