Зеленский наградил орденами и медалями 16 военнослужащих. СПИСОК

Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами 16 военнослужащих.

Соответствующий указ №222 / 2020 опубликован на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается в документе, награды присвоены "за личное мужество, проявленное во время боевых действий, самоотверженное служение украинскому народу, образцовое выполнение воинского долга".

Президент наградил защитников орденами "За мужество", медалями "За воинскую службу Украине" и "Защитнику Отечества".

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Всего награды получили 16 военнослужащих.

Далее приводим полный список награжденных воинов на языке оригинала:

Нагородити орденом "За мужність" ІІІ ступеня

ГРУДІЯ Олександра Володимировича – старшого солдата резерву

КОЗЛОВА Володимира Володимировича – старшого солдата резерву

КРИВОГО Олексія Ігоровича – молодшого сержанта резерву

ПАРШІКОВА Сергія Сергійовича – старшого солдата резерву

УСИКА Ігоря Григоровича – сержанта резерву

ХАЛАНСЬКОГО Ігоря Павловича – старшого сержанта резерву

Нагородити медаллю "За військову службу Україні"

ЄРОШКІНА Вадима Володимировича – полковника резерву

МОСКОВЧЕНКА Володимира Юрійовича – майора резерву

РУДЕНКА Володимира Васильовича – капітана резерву

ТКАЛІЧА Тараса Анатолійовича – лейтенанта резерву

ЦВІРКУНОВА Дмитра Віленовича – сержанта резерву

Нагородити медаллю "Захиснику Вітчизни"

АНТИПЧУКА Вадима Леонідовича – старшого лейтенанта резерву

АРХИПЕНКА Олександра Петровича – сержанта резерву

ГАЙДАМАНЧУКА Павла Валерійовича – капітана резерву

НОЙКІНА Дмитра Сергійовича – старшого солдата резерву

СОВАЧА Олексія Володимировича – старшого солдата резерву.