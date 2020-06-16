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Новости Агрессия России против Украины
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Зеленский наградил орденами и медалями 16 военнослужащих. СПИСОК

Зеленский наградил орденами и медалями 16 военнослужащих. СПИСОК

Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами 16 военнослужащих.

Соответствующий указ №222 / 2020 опубликован на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается в документе, награды присвоены "за личное мужество, проявленное во время боевых действий, самоотверженное служение украинскому народу, образцовое выполнение воинского долга".

Президент наградил защитников орденами "За мужество", медалями "За воинскую службу Украине" и "Защитнику Отечества".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский вручил орден "Золотая звезда" вдове спецназовца Романа Матвийца, героически погибшего в 2016 году под Новозвановкой

Всего награды получили 16 военнослужащих.

Далее приводим полный список награжденных воинов на языке оригинала: 

Нагородити орденом "За мужність" ІІІ ступеня

ГРУДІЯ Олександра Володимировича – старшого солдата резерву

КОЗЛОВА Володимира Володимировича – старшого солдата резерву

КРИВОГО Олексія Ігоровича – молодшого сержанта резерву

ПАРШІКОВА Сергія Сергійовича – старшого солдата резерву

УСИКА Ігоря Григоровича – сержанта резерву

ХАЛАНСЬКОГО Ігоря Павловича – старшого сержанта резерву

Нагородити медаллю "За військову службу Україні"

ЄРОШКІНА Вадима Володимировича – полковника резерву

МОСКОВЧЕНКА Володимира Юрійовича – майора резерву

РУДЕНКА Володимира Васильовича – капітана резерву

ТКАЛІЧА Тараса Анатолійовича – лейтенанта резерву

ЦВІРКУНОВА Дмитра Віленовича – сержанта резерву

Нагородити медаллю "Захиснику Вітчизни"

АНТИПЧУКА Вадима Леонідовича – старшого лейтенанта резерву

АРХИПЕНКА Олександра Петровича – сержанта резерву

ГАЙДАМАНЧУКА Павла Валерійовича – капітана резерву

НОЙКІНА Дмитра Сергійовича – старшого солдата резерву

СОВАЧА Олексія Володимировича – старшого солдата резерву.

Автор: 

Зеленский Владимир (20348) награда (1798) военнослужащие (6134)


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Топ комментарии
+9
Награды для военнослужащих святое дело , але від рук тупого зрадника , мабуть якось гидко.
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16.06.2020 11:50
+9
когда принимаешь награду от потерпевшего:
Зеленский наградил орденами и медалями 16 военнослужащих - Цензор.НЕТ 116
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16.06.2020 11:54
+7
Военнослужащие будут брать награды с рук наркомана уклониста который во время войны развлекал кацапские олигархов в мацкве ?
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16.06.2020 11:51
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Он мог наградить только предателей Украины и своих верных псов!

https://www.facebook.com/v.zhemchugov?__cft__[0]=AZWQ4sRODSjq0uhb0VoVGgarFd7QXoYIept6xs9_1seTtGJQZ8MewEo98BaXJrrE-lZQg6VwfNPQbt8mq8jtE6J5zkx9bLlz6ddps9u8Z2bGcAnEzh2U7sIyOxXzcC97CLQ&__tn__=-UC%2CP-R Vladimir Zhemchugov

https://www.facebook.com/v.zhemchugov/posts/3031058470273832?__cft__[0]=AZWQ4sRODSjq0uhb0VoVGgarFd7QXoYIept6xs9_1seTtGJQZ8MewEo98BaXJrrE-lZQg6VwfNPQbt8mq8jtE6J5zkx9bLlz6ddps9u8Z2bGcAnEzh2U7sIyOxXzcC97CLQ&__tn__=%2CO%2CP-R 10 год ·

Сегодня принял решение поддержать в суде Сергея Стерненко. В своей речи объяснил это так.

«Я житель Луганска, помню как начиная с 2010го Янукович начал в стране судебные расправы над оппозицией. Мы общество, промолчали тогда. Это привело к тому что, нас начали убивать в 2014 м. Убивали на Майдане, убивали в Луганске, наши местные менты и СБУшники, такие как Пасечник - Предатели Украины. Потом начали убивать российские террористы и их регулярная армия. Я выступаю в защиту Стерненко потому, что поддерживаю то как он поступил для самообороны. Я сам в 2014м как гражданское лицо, в целях самообороны Украинской Конституции, самообороны украинского правосудия и Территориальной целостности Украины, самообороны себя и своей семьи, убивал граждан российской федерации - российских солдат, граждан Украины - предателей Украины, взявших российское оружие для бандитизма и оккупации Донбасса. Я увидел сейчас, в судах Украины, предпосылки 2010го и не хочу чтобы нас снова начали убивать. Нам надо защищаться и давать отпор, даже так как это сделал Стерненко.
На полицию надежды мало».
Р. S. Судья все записал и задал вопросы о информации необходимой для Прихода следователей ко мне. Жду обыск)))

https://www.facebook.com/photo/?fbid=3032122870167392&set=pcb.3031058470273832&__cft__[0]=AZWQ4sRODSjq0uhb0VoVGgarFd7QXoYIept6xs9_1seTtGJQZ8MewEo98BaXJrrE-lZQg6VwfNPQbt8mq8jtE6J5zkx9bLlz6ddps9u8Z2bGcAnEzh2U7sIyOxXzcC97CLQ&__tn__=*bH-R
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16.06.2020 11:49 Ответить
Вяликий наградитель.
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16.06.2020 11:49 Ответить
Награды для военнослужащих святое дело , але від рук тупого зрадника , мабуть якось гидко.
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16.06.2020 11:50 Ответить
Четырежды откосивший по повесткам толь во время мобилизации. Про то как косил по молодости, еще предстоит разобраться. И это чучело награждает военнослужащи?
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16.06.2020 11:50 Ответить
Военнослужащих и раньше награждал президент, а то что президентом сделали это чмо должны отвечать все кто за него голосовали
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16.06.2020 11:52 Ответить
Странно, зеля на фотке подписывая - в маске, в кефе был без маски.
А если бы на его месте был бы какой-то дурачек?
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16.06.2020 11:51 Ответить
На его месте и есть какой то дурачек.
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16.06.2020 16:05 Ответить
Это априори))
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16.06.2020 16:09 Ответить
Военнослужащие будут брать награды с рук наркомана уклониста который во время войны развлекал кацапские олигархов в мацкве ?
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16.06.2020 11:51 Ответить
А можно вместо висюлек, грамот и дипломов наконец то обеспечить лечение и реабилитацию раненых и покалеченых?
Последняя новость о парализованом ветеране, на которого х-й все положили кроме собратьев и волонтеров - вообще жесть и ПОЗОРИЩЕ власти!
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16.06.2020 11:53 Ответить
Пропіарився.
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16.06.2020 11:54 Ответить
когда принимаешь награду от потерпевшего:
Зеленский наградил орденами и медалями 16 военнослужащих - Цензор.НЕТ 116
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16.06.2020 11:54 Ответить
Буде якось не логічно якщо у пів-шостого не буде вірусу
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16.06.2020 11:55 Ответить
в тебе мабуть вже є? Іди помий дупу, бо шоколад лізе
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16.06.2020 11:57 Ответить
Я знаю що в секти зєлємойського детонує від "пів-шостого". Оце хтось вдало так вдало придумав😊
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16.06.2020 12:01 Ответить
я дивлюсь для тебе це якесь хворобливе питання. Ну нічого. це лікується. Зайди к сексопатологу.
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16.06.2020 13:14 Ответить
а ти вже з ложкою пристроюєшся, ЗЕблане?
І чому у вас, олігофренів, все крутиться навколо дупи?..
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16.06.2020 12:27 Ответить
тому що глисти з пєтіной дупи лізуть на кожну статтю в цензорі. Це ж видно неозброєним оком і це треба якось лікувати.
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16.06.2020 13:16 Ответить
з тебе гельмінтолог, як з гундосого вислюка - президент...
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16.06.2020 13:41 Ответить
и не одной еврейской фамилии....
Хотелось бы, два взять не откуда......
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16.06.2020 12:00 Ответить
івреї всі зайняті, їм нема коли воювати допоки є ще *******.не бабло
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16.06.2020 14:13 Ответить
Все с еврейскими фамилиями извлекают гешефт из этой войны.
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16.06.2020 16:11 Ответить
.Зе, який плачеться, щоб не зачіпали його сім'ю став однією з причин, які призвели до втрат в сім'ї Пороха
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16.06.2020 12:03 Ответить
Почему кремлевское быдло ещё резвится на украинском сайте?
Когда будет запрет на вход через vpn, кацапский Тролли уже достали своей информационной войной против Украины.
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16.06.2020 12:27 Ответить
Степан Иванов, это не свежая фотография. При большем расширении видно, ручка без стержня а в блокноте ни одной буквы.
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16.06.2020 13:04 Ответить
Почитав коменти соєвої швалі. Висновок - ВОНИ ПРОТИ нагородження українських воїнів. Ви там в секті вже зовсім головою поїхали?
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16.06.2020 13:15 Ответить
всё чем могу...

Зеленський нагородив орденами і медалями 16 військовослужбовців - Цензор.НЕТ 9963
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16.06.2020 17:05 Ответить
Граждане!
Да вы внимательно изучите список награждённых.
несведущим, там понятно только одно.
Наградили военнослужащих..
Браво!
Вот только за всеми званиями, красуется, очень интересная приставка - РЕЗЕРВА.
Для далёких, объясняю.
В ВСУ, есть терминология "В ЗАПАСЕ" и "В ОТСТАВКЕ".
И только в нашем вонючем гадюшнике МВД.... МУСОРНЕ СРАНОЙ, есть добавочка - РЕЗЕРВ.
Все награждённые, это - МУСОРНЯ МУСОРИСТАЯ.
Дальше, делайте выводы самостоятельно.
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16.06.2020 19:28 Ответить
 
 