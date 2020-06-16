Зеленський нагородив орденами і медалями 16 військовослужбовців. ПЕРЕЛІК

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 16 військовослужбовців.

Відповідний указ №222 / 2020 опубліковано на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.

Як наголошується в документі, нагороди присвоєно "за особисту мужність, виявлену під час бойових дій, самовіддане служіння українському народові, зразкове виконання військового обов'язку".

Президент нагородив захисників орденами "За мужність", медалями "За військову службу Україні" та "Захиснику Вітчизни".

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Загалом нагороди отримали 16 військовослужбовців.

Далі наводимо повний список нагороджених воїнів:

Нагородити орденом "За мужність" ІІІ ступеня

ГРУДІЯ Олександра Володимировича – старшого солдата резерву

КОЗЛОВА Володимира Володимировича – старшого солдата резерву

КРИВОГО Олексія Ігоровича – молодшого сержанта резерву

ПАРШІКОВА Сергія Сергійовича – старшого солдата резерву

УСИКА Ігоря Григоровича – сержанта резерву

ХАЛАНСЬКОГО Ігоря Павловича – старшого сержанта резерву

Нагородити медаллю "За військову службу Україні"

ЄРОШКІНА Вадима Володимировича – полковника резерву

МОСКОВЧЕНКА Володимира Юрійовича – майора резерву

РУДЕНКА Володимира Васильовича – капітана резерву

ТКАЛІЧА Тараса Анатолійовича – лейтенанта резерву

ЦВІРКУНОВА Дмитра Віленовича – сержанта резерву

Нагородити медаллю "Захиснику Вітчизни"

АНТИПЧУКА Вадима Леонідовича – старшого лейтенанта резерву

АРХИПЕНКА Олександра Петровича – сержанта резерву

ГАЙДАМАНЧУКА Павла Валерійовича – капітана резерву

НОЙКІНА Дмитра Сергійовича – старшого солдата резерву

СОВАЧА Олексія Володимировича – старшого солдата резерву.