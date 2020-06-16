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Новини Агресія Росії проти України
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Зеленський нагородив орденами і медалями 16 військовослужбовців. ПЕРЕЛІК

Зеленський нагородив орденами і медалями 16 військовослужбовців. ПЕРЕЛІК

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 16 військовослужбовців.

Відповідний указ №222 / 2020 опубліковано на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.

Як наголошується в документі, нагороди присвоєно "за особисту мужність, виявлену під час бойових дій, самовіддане служіння українському народові, зразкове виконання військового обов'язку".

Президент нагородив захисників орденами "За мужність", медалями "За військову службу Україні" та "Захиснику Вітчизни".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський вручив орден "Золота зірка" вдові спецпризначенця Романа Матвійця, героїчно загиблого в 2016 році під Новозванівкою

Загалом нагороди отримали 16 військовослужбовців.

Далі наводимо повний список нагороджених воїнів:

Нагородити орденом "За мужність" ІІІ ступеня

ГРУДІЯ Олександра Володимировича – старшого солдата резерву

КОЗЛОВА Володимира Володимировича – старшого солдата резерву

КРИВОГО Олексія Ігоровича – молодшого сержанта резерву

ПАРШІКОВА Сергія Сергійовича – старшого солдата резерву

УСИКА Ігоря Григоровича – сержанта резерву

ХАЛАНСЬКОГО Ігоря Павловича – старшого сержанта резерву

Нагородити медаллю "За військову службу Україні"

ЄРОШКІНА Вадима Володимировича – полковника резерву

МОСКОВЧЕНКА Володимира Юрійовича – майора резерву

РУДЕНКА Володимира Васильовича – капітана резерву

ТКАЛІЧА Тараса Анатолійовича – лейтенанта резерву

ЦВІРКУНОВА Дмитра Віленовича – сержанта резерву

Нагородити медаллю "Захиснику Вітчизни"

АНТИПЧУКА Вадима Леонідовича – старшого лейтенанта резерву

АРХИПЕНКА Олександра Петровича – сержанта резерву

ГАЙДАМАНЧУКА Павла Валерійовича – капітана резерву

НОЙКІНА Дмитра Сергійовича – старшого солдата резерву

СОВАЧА Олексія Володимировича – старшого солдата резерву.

Автор: 

Зеленський Володимир (23815) нагорода (1260) військовослужбовці (4744)


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Топ коментарі
+9
Награды для военнослужащих святое дело , але від рук тупого зрадника , мабуть якось гидко.
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16.06.2020 11:50
+9
когда принимаешь награду от потерпевшего:
Зеленский наградил орденами и медалями 16 военнослужащих - Цензор.НЕТ 116
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16.06.2020 11:54
+7
Военнослужащие будут брать награды с рук наркомана уклониста который во время войны развлекал кацапские олигархов в мацкве ?
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16.06.2020 11:51
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Он мог наградить только предателей Украины и своих верных псов!

https://www.facebook.com/v.zhemchugov?__cft__[0]=AZWQ4sRODSjq0uhb0VoVGgarFd7QXoYIept6xs9_1seTtGJQZ8MewEo98BaXJrrE-lZQg6VwfNPQbt8mq8jtE6J5zkx9bLlz6ddps9u8Z2bGcAnEzh2U7sIyOxXzcC97CLQ&__tn__=-UC%2CP-R Vladimir Zhemchugov

https://www.facebook.com/v.zhemchugov/posts/3031058470273832?__cft__[0]=AZWQ4sRODSjq0uhb0VoVGgarFd7QXoYIept6xs9_1seTtGJQZ8MewEo98BaXJrrE-lZQg6VwfNPQbt8mq8jtE6J5zkx9bLlz6ddps9u8Z2bGcAnEzh2U7sIyOxXzcC97CLQ&__tn__=%2CO%2CP-R 10 год ·

Сегодня принял решение поддержать в суде Сергея Стерненко. В своей речи объяснил это так.

«Я житель Луганска, помню как начиная с 2010го Янукович начал в стране судебные расправы над оппозицией. Мы общество, промолчали тогда. Это привело к тому что, нас начали убивать в 2014 м. Убивали на Майдане, убивали в Луганске, наши местные менты и СБУшники, такие как Пасечник - Предатели Украины. Потом начали убивать российские террористы и их регулярная армия. Я выступаю в защиту Стерненко потому, что поддерживаю то как он поступил для самообороны. Я сам в 2014м как гражданское лицо, в целях самообороны Украинской Конституции, самообороны украинского правосудия и Территориальной целостности Украины, самообороны себя и своей семьи, убивал граждан российской федерации - российских солдат, граждан Украины - предателей Украины, взявших российское оружие для бандитизма и оккупации Донбасса. Я увидел сейчас, в судах Украины, предпосылки 2010го и не хочу чтобы нас снова начали убивать. Нам надо защищаться и давать отпор, даже так как это сделал Стерненко.
На полицию надежды мало».
Р. S. Судья все записал и задал вопросы о информации необходимой для Прихода следователей ко мне. Жду обыск)))

https://www.facebook.com/photo/?fbid=3032122870167392&set=pcb.3031058470273832&__cft__[0]=AZWQ4sRODSjq0uhb0VoVGgarFd7QXoYIept6xs9_1seTtGJQZ8MewEo98BaXJrrE-lZQg6VwfNPQbt8mq8jtE6J5zkx9bLlz6ddps9u8Z2bGcAnEzh2U7sIyOxXzcC97CLQ&__tn__=*bH-R
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16.06.2020 11:49 Відповісти
Вяликий наградитель.
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16.06.2020 11:49 Відповісти
Награды для военнослужащих святое дело , але від рук тупого зрадника , мабуть якось гидко.
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16.06.2020 11:50 Відповісти
Четырежды откосивший по повесткам толь во время мобилизации. Про то как косил по молодости, еще предстоит разобраться. И это чучело награждает военнослужащи?
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16.06.2020 11:50 Відповісти
Военнослужащих и раньше награждал президент, а то что президентом сделали это чмо должны отвечать все кто за него голосовали
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16.06.2020 11:52 Відповісти
Странно, зеля на фотке подписывая - в маске, в кефе был без маски.
А если бы на его месте был бы какой-то дурачек?
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16.06.2020 11:51 Відповісти
На его месте и есть какой то дурачек.
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16.06.2020 16:05 Відповісти
Это априори))
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16.06.2020 16:09 Відповісти
Военнослужащие будут брать награды с рук наркомана уклониста который во время войны развлекал кацапские олигархов в мацкве ?
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16.06.2020 11:51 Відповісти
А можно вместо висюлек, грамот и дипломов наконец то обеспечить лечение и реабилитацию раненых и покалеченых?
Последняя новость о парализованом ветеране, на которого х-й все положили кроме собратьев и волонтеров - вообще жесть и ПОЗОРИЩЕ власти!
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16.06.2020 11:53 Відповісти
Пропіарився.
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16.06.2020 11:54 Відповісти
когда принимаешь награду от потерпевшего:
Зеленский наградил орденами и медалями 16 военнослужащих - Цензор.НЕТ 116
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16.06.2020 11:54 Відповісти
Буде якось не логічно якщо у пів-шостого не буде вірусу
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16.06.2020 11:55 Відповісти
в тебе мабуть вже є? Іди помий дупу, бо шоколад лізе
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16.06.2020 11:57 Відповісти
Я знаю що в секти зєлємойського детонує від "пів-шостого". Оце хтось вдало так вдало придумав😊
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16.06.2020 12:01 Відповісти
я дивлюсь для тебе це якесь хворобливе питання. Ну нічого. це лікується. Зайди к сексопатологу.
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16.06.2020 13:14 Відповісти
а ти вже з ложкою пристроюєшся, ЗЕблане?
І чому у вас, олігофренів, все крутиться навколо дупи?..
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16.06.2020 12:27 Відповісти
тому що глисти з пєтіной дупи лізуть на кожну статтю в цензорі. Це ж видно неозброєним оком і це треба якось лікувати.
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16.06.2020 13:16 Відповісти
з тебе гельмінтолог, як з гундосого вислюка - президент...
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16.06.2020 13:41 Відповісти
и не одной еврейской фамилии....
Хотелось бы, два взять не откуда......
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16.06.2020 12:00 Відповісти
івреї всі зайняті, їм нема коли воювати допоки є ще *******.не бабло
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16.06.2020 14:13 Відповісти
Все с еврейскими фамилиями извлекают гешефт из этой войны.
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16.06.2020 16:11 Відповісти
.Зе, який плачеться, щоб не зачіпали його сім'ю став однією з причин, які призвели до втрат в сім'ї Пороха
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16.06.2020 12:03 Відповісти
Почему кремлевское быдло ещё резвится на украинском сайте?
Когда будет запрет на вход через vpn, кацапский Тролли уже достали своей информационной войной против Украины.
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16.06.2020 12:27 Відповісти
Степан Иванов, это не свежая фотография. При большем расширении видно, ручка без стержня а в блокноте ни одной буквы.
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16.06.2020 13:04 Відповісти
Почитав коменти соєвої швалі. Висновок - ВОНИ ПРОТИ нагородження українських воїнів. Ви там в секті вже зовсім головою поїхали?
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16.06.2020 13:15 Відповісти
всё чем могу...

Зеленський нагородив орденами і медалями 16 військовослужбовців - Цензор.НЕТ 9963
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16.06.2020 17:05 Відповісти
Граждане!
Да вы внимательно изучите список награждённых.
несведущим, там понятно только одно.
Наградили военнослужащих..
Браво!
Вот только за всеми званиями, красуется, очень интересная приставка - РЕЗЕРВА.
Для далёких, объясняю.
В ВСУ, есть терминология "В ЗАПАСЕ" и "В ОТСТАВКЕ".
И только в нашем вонючем гадюшнике МВД.... МУСОРНЕ СРАНОЙ, есть добавочка - РЕЗЕРВ.
Все награждённые, это - МУСОРНЯ МУСОРИСТАЯ.
Дальше, делайте выводы самостоятельно.
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16.06.2020 19:28 Відповісти
 
 