Зеленський нагородив орденами і медалями 16 військовослужбовців. ПЕРЕЛІК
Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 16 військовослужбовців.
Відповідний указ №222 / 2020 опубліковано на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.
Як наголошується в документі, нагороди присвоєно "за особисту мужність, виявлену під час бойових дій, самовіддане служіння українському народові, зразкове виконання військового обов'язку".
Президент нагородив захисників орденами "За мужність", медалями "За військову службу Україні" та "Захиснику Вітчизни".
Загалом нагороди отримали 16 військовослужбовців.
Далі наводимо повний список нагороджених воїнів:
Нагородити орденом "За мужність" ІІІ ступеня
ГРУДІЯ Олександра Володимировича – старшого солдата резерву
КОЗЛОВА Володимира Володимировича – старшого солдата резерву
КРИВОГО Олексія Ігоровича – молодшого сержанта резерву
ПАРШІКОВА Сергія Сергійовича – старшого солдата резерву
УСИКА Ігоря Григоровича – сержанта резерву
ХАЛАНСЬКОГО Ігоря Павловича – старшого сержанта резерву
Нагородити медаллю "За військову службу Україні"
ЄРОШКІНА Вадима Володимировича – полковника резерву
МОСКОВЧЕНКА Володимира Юрійовича – майора резерву
РУДЕНКА Володимира Васильовича – капітана резерву
ТКАЛІЧА Тараса Анатолійовича – лейтенанта резерву
ЦВІРКУНОВА Дмитра Віленовича – сержанта резерву
Нагородити медаллю "Захиснику Вітчизни"
АНТИПЧУКА Вадима Леонідовича – старшого лейтенанта резерву
АРХИПЕНКА Олександра Петровича – сержанта резерву
ГАЙДАМАНЧУКА Павла Валерійовича – капітана резерву
НОЙКІНА Дмитра Сергійовича – старшого солдата резерву
СОВАЧА Олексія Володимировича – старшого солдата резерву.
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Сегодня принял решение поддержать в суде Сергея Стерненко. В своей речи объяснил это так.
«Я житель Луганска, помню как начиная с 2010го Янукович начал в стране судебные расправы над оппозицией. Мы общество, промолчали тогда. Это привело к тому что, нас начали убивать в 2014 м. Убивали на Майдане, убивали в Луганске, наши местные менты и СБУшники, такие как Пасечник - Предатели Украины. Потом начали убивать российские террористы и их регулярная армия. Я выступаю в защиту Стерненко потому, что поддерживаю то как он поступил для самообороны. Я сам в 2014м как гражданское лицо, в целях самообороны Украинской Конституции, самообороны украинского правосудия и Территориальной целостности Украины, самообороны себя и своей семьи, убивал граждан российской федерации - российских солдат, граждан Украины - предателей Украины, взявших российское оружие для бандитизма и оккупации Донбасса. Я увидел сейчас, в судах Украины, предпосылки 2010го и не хочу чтобы нас снова начали убивать. Нам надо защищаться и давать отпор, даже так как это сделал Стерненко.
На полицию надежды мало».
Р. S. Судья все записал и задал вопросы о информации необходимой для Прихода следователей ко мне. Жду обыск)))
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3032122870167392&set=pcb.3031058470273832&__cft__[0]=AZWQ4sRODSjq0uhb0VoVGgarFd7QXoYIept6xs9_1seTtGJQZ8MewEo98BaXJrrE-lZQg6VwfNPQbt8mq8jtE6J5zkx9bLlz6ddps9u8Z2bGcAnEzh2U7sIyOxXzcC97CLQ&__tn__=*bH-R
А если бы на его месте был бы какой-то дурачек?
Последняя новость о парализованом ветеране, на которого х-й все положили кроме собратьев и волонтеров - вообще жесть и ПОЗОРИЩЕ власти!
І чому у вас, олігофренів, все крутиться навколо дупи?..
Хотелось бы, два взять не откуда......
Когда будет запрет на вход через vpn, кацапский Тролли уже достали своей информационной войной против Украины.
Да вы внимательно изучите список награждённых.
несведущим, там понятно только одно.
Наградили военнослужащих..
Браво!
Вот только за всеми званиями, красуется, очень интересная приставка - РЕЗЕРВА.
Для далёких, объясняю.
В ВСУ, есть терминология "В ЗАПАСЕ" и "В ОТСТАВКЕ".
И только в нашем вонючем гадюшнике МВД.... МУСОРНЕ СРАНОЙ, есть добавочка - РЕЗЕРВ.
Все награждённые, это - МУСОРНЯ МУСОРИСТАЯ.
Дальше, делайте выводы самостоятельно.