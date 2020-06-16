Не согласен с Сытником, что приблизились к объявлению подозрения Коломойскому, - Холодницкий

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий не согласен с директором НАБУ Артемом Сытником в том, что следствие приблизилось к объявлению подозрения Игорю Коломойскому.

Об этом Холодницкий заявил в эфире программы "Свобода слова", передает Цензор.НЕТ.

Он подчеркнул, что претензии к Коломойскому не исчерпываются делом национализации "Приватбанка", там фигурируют и другие компании.

"Давайте расширим вопрос. "Приватбанк", "Укрнефть", "Центрэнерго" - это те дела которые находятся в производстве у детективов и прокуроров. Не могу согласиться 100%-но с позицией коллеги Артема (Сытника. - Ред.) о приближении вплотную, ибо дело трудное, дело длится уже четвертый год", - сказал Холодницкий.

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"Многие экспертизы, которые нужно провести, есть сложности с их проведением, поскольку видя такие названия учреждений и кейсов, которым надо давать экономическое заключение, многие, или млеют, или делают все, чтобы не быть причастным к этому. Это также является проблемой. Но следствие не остановлено, дела не закрыты, и я наверное, думаю, что при моей каденции оно так и останется", - добавил глава САП.