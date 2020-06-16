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Не согласен с Сытником, что приблизились к объявлению подозрения Коломойскому, - Холодницкий

Не согласен с Сытником, что приблизились к объявлению подозрения Коломойскому, - Холодницкий

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий не согласен с директором НАБУ Артемом Сытником в том, что следствие приблизилось к объявлению подозрения Игорю Коломойскому.

Об этом Холодницкий заявил в эфире программы "Свобода слова", передает Цензор.НЕТ.

Он подчеркнул, что претензии к Коломойскому не исчерпываются делом национализации "Приватбанка", там фигурируют и другие компании.

"Давайте расширим вопрос. "Приватбанк", "Укрнефть", "Центрэнерго" - это те дела которые находятся в производстве у детективов и прокуроров. Не могу согласиться 100%-но с позицией коллеги Артема (Сытника. - Ред.) о приближении вплотную, ибо дело трудное, дело длится уже четвертый год", - сказал Холодницкий.

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"Многие экспертизы, которые нужно провести, есть сложности с их проведением, поскольку видя такие названия учреждений и кейсов, которым надо давать экономическое заключение, многие, или млеют, или делают все, чтобы не быть причастным к этому. Это также является проблемой. Но следствие не остановлено, дела не закрыты, и я наверное, думаю, что при моей каденции оно так и останется", - добавил глава САП.

Коломойский Игорь (1791) Сытник (958) Холодницкий Назар (706)


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аха...ха....ну клоуны....ну потешники...Это они всерьез? Хотят хозяину вислюка дело пришить?
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16.06.2020 11:57 Ответить
на то и клованы
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16.06.2020 12:01 Ответить
Холодницкий, так надо приближаться, и экспертов приводить в чувства и всех остальных. 4 года это какбе уже не мало, народ требует результатов , а не попыток, намерений и хотелок
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16.06.2020 12:01 Ответить
"Он подчеркнул, что претензии к Коломойскому не исчерпываются делом национализации "Приватбанка", там фигурируют и другие компании.

"Давайте расширим вопрос. "Приватбанк", "Укрнефть", "Центрэнерго" - это те дела которые находятся в производстве у детективов и прокуроров.
Не могу согласиться 100%-но с позицией коллеги Артема (Сытника. - Ред.) о приближении вплотную, ибо дело трудное, дело длится уже четвертый год", - сказал Холодницкий.

Источник: https://censor.net/n3202266

Много "подвигов" на счету у Бенито-мафиози.
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16.06.2020 12:09 Ответить
Не згоден із Ситником, що наблизилися до оголошення підозри Коломойському, - Холодницький - Цензор.НЕТ 3284
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16.06.2020 12:16 Ответить
вот генерал Дейтон в качестве посла США приедеть вот тогда жиробаси припухшие совсем другое вскукарекнеш
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16.06.2020 12:40 Ответить
Холодницького зебіли хочуть позбавити посади в т.ч. і через те, що не підписує "юридичниний треш" (за висловом колишнього Гепрокурора Рябошапки) стосовно "корупції Порошенка".
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16.06.2020 12:58 Ответить
"При моей каденции так и останется" - при его каденции так и останется в подвешенном состоянии, это он честно признался?
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16.06.2020 14:45 Ответить
 
 