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Не згоден із Ситником, що наблизилися до оголошення підозри Коломойському, - Холодницький

Не згоден із Ситником, що наблизилися до оголошення підозри Коломойському, - Холодницький

Глава Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький не згоден з директором НАБУ Артемом Ситником у тому, що слідство наблизилося до оголошення підозри Ігорю Коломойському.

Про це Холодницький заявив в ефірі програми "Свобода слова", передає Цензор.НЕТ.

Він підкреслив, що претензії до Коломойського не вичерпуються справою націоналізації "Приватбанку", там фігурують і інші компанії.

"Розширмо питання. "Приватбанк", "Укрнафта", "Центренерго" - це ті справи, які перебувають у провадженні у детективів і прокурорів. Не можу погодитися на 100% з позицією колеги Артема (Ситника. - Ред.) про наближення впритул, бо справа важка, справа триває вже четвертий рік", - сказав Холодницький.

Читайте: Я досі не можу отримати результат службового розслідування щодо мене, ініційованого Венедіктовою, - Холодницький

"Багато експертиз, які потрібно провести, є складнощі з їх проведенням, оскільки бачачи такі назви установ і кейсів, яким треба давати економічний висновок, багато, або мліють, або роблять все, щоб не бути причетним до цього. Це також є проблемою. Але слідство не зупинено, справи не закриті, і я напевно, думаю, що за моєї каденції воно так і залишиться", - додав глава САП.

Автор: 

Коломойський Ігор (3122) Ситник Артем (863) Холодницький Назар (661)


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аха...ха....ну клоуны....ну потешники...Это они всерьез? Хотят хозяину вислюка дело пришить?
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16.06.2020 11:57 Відповісти
на то и клованы
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16.06.2020 12:01 Відповісти
Холодницкий, так надо приближаться, и экспертов приводить в чувства и всех остальных. 4 года это какбе уже не мало, народ требует результатов , а не попыток, намерений и хотелок
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16.06.2020 12:01 Відповісти
"Он подчеркнул, что претензии к Коломойскому не исчерпываются делом национализации "Приватбанка", там фигурируют и другие компании.

"Давайте расширим вопрос. "Приватбанк", "Укрнефть", "Центрэнерго" - это те дела которые находятся в производстве у детективов и прокуроров.
Не могу согласиться 100%-но с позицией коллеги Артема (Сытника. - Ред.) о приближении вплотную, ибо дело трудное, дело длится уже четвертый год", - сказал Холодницкий.

Источник: https://censor.net/n3202266

Много "подвигов" на счету у Бенито-мафиози.
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16.06.2020 12:09 Відповісти
Не згоден із Ситником, що наблизилися до оголошення підозри Коломойському, - Холодницький - Цензор.НЕТ 3284
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16.06.2020 12:16 Відповісти
вот генерал Дейтон в качестве посла США приедеть вот тогда жиробаси припухшие совсем другое вскукарекнеш
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16.06.2020 12:40 Відповісти
Холодницького зебіли хочуть позбавити посади в т.ч. і через те, що не підписує "юридичниний треш" (за висловом колишнього Гепрокурора Рябошапки) стосовно "корупції Порошенка".
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16.06.2020 12:58 Відповісти
"При моей каденции так и останется" - при его каденции так и останется в подвешенном состоянии, это он честно признался?
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16.06.2020 14:45 Відповісти
 
 