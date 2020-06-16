Не згоден із Ситником, що наблизилися до оголошення підозри Коломойському, - Холодницький

Глава Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький не згоден з директором НАБУ Артемом Ситником у тому, що слідство наблизилося до оголошення підозри Ігорю Коломойському.

Про це Холодницький заявив в ефірі програми "Свобода слова", передає Цензор.НЕТ.

Він підкреслив, що претензії до Коломойського не вичерпуються справою націоналізації "Приватбанку", там фігурують і інші компанії.

"Розширмо питання. "Приватбанк", "Укрнафта", "Центренерго" - це ті справи, які перебувають у провадженні у детективів і прокурорів. Не можу погодитися на 100% з позицією колеги Артема (Ситника. - Ред.) про наближення впритул, бо справа важка, справа триває вже четвертий рік", - сказав Холодницький.

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"Багато експертиз, які потрібно провести, є складнощі з їх проведенням, оскільки бачачи такі назви установ і кейсів, яким треба давати економічний висновок, багато, або мліють, або роблять все, щоб не бути причетним до цього. Це також є проблемою. Але слідство не зупинено, справи не закриті, і я напевно, думаю, що за моєї каденції воно так і залишиться", - додав глава САП.