Нет никаких объективных оснований для отмены ВНО, - Центр оценивания качества образования
Заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко заявила, что отменить Внешнее независимое оценивание нет никаких оснований.
Об этом она рассказала в эфире "Сниданка с 1+1", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
После проблем с пробным тестированием у многих абитуриентов и их родителей возникли опасения, что настоящее ВНО может вообще не состояться.
"Кампания по защите ВНО развернулась на этой неделе и она показывает, что определенные риски есть. Сейчас есть два варианта развития событий: проведения ВНО с 25 июня, а также если будет обостряться ситуация, то 17 августа. Однако, чтобы совсем отменить ВНО, насколько я понимаю, речь не идет. Главный санврач объявил критерии, по которым будут решать, можно ли проводить ВНО. Надеюсь, что решение будет принято до пятницы и мы либо проведем ВНО в запланированные даты, или перенесем. Запланированное ВНО будет проходить очно в классическом формате. Провести ВНО в заочном формате невозможно: нет ни технической возможности, ни инструментов, чтобы в полном объеме провести ВНО и обеспечить равное вступление в дистанционном формате", - заявила заместитель директора.
По ее словам, отменять ВНО нет оснований.
"Только политическое заявление может быть отмена ВНО потому, что нет никаких объективных оснований. На сегодня все пункты на 100% обеспечены всеми средствами индивидуальной защиты", - добавила Вакуленко.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ось і все, що треба знати про наших освітян
або одягнути абсолютно все населення в захисні костюми з протигазами.
а якшо ніззя, но в продуктовому магазині можна, то це і значить - суб'єктивно.