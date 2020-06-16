РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5934 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 143 8

Нет никаких объективных оснований для отмены ВНО, - Центр оценивания качества образования

Нет никаких объективных оснований для отмены ВНО, - Центр оценивания качества образования

Заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко заявила, что отменить Внешнее независимое оценивание нет никаких оснований.

Об этом она рассказала в эфире "Сниданка с 1+1", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

После проблем с пробным тестированием у многих абитуриентов и их родителей возникли опасения, что настоящее ВНО может вообще не состояться.

"Кампания по защите ВНО развернулась на этой неделе и она показывает, что определенные риски есть. Сейчас есть два варианта развития событий: проведения ВНО с 25 июня, а также если будет обостряться ситуация, то 17 августа. Однако, чтобы совсем отменить ВНО, насколько я понимаю, речь не идет. Главный санврач объявил критерии, по которым будут решать, можно ли проводить ВНО. Надеюсь, что решение будет принято до пятницы и мы либо проведем ВНО в запланированные даты, или перенесем. Запланированное ВНО будет проходить очно в классическом формате. Провести ВНО в заочном формате невозможно: нет ни технической возможности, ни инструментов, чтобы в полном объеме провести ВНО и обеспечить равное вступление в дистанционном формате", - заявила заместитель директора.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Для проведения ВНО количество активных больных COVID-19 не должно превышать 60 случаев на 100 тыс. населения, - Ляшко

По ее словам, отменять ВНО нет оснований.

"Только политическое заявление может быть отмена ВНО потому, что нет никаких объективных оснований. На сегодня все пункты на 100% обеспечены всеми средствами индивидуальной защиты", - добавила Вакуленко.

Автор: 

карантин (16729) ВНО (417) Центр оценивания качества образования (103) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ковід - це суб'єктивно
ось і все, що треба знати про наших освітян
показать весь комментарий
16.06.2020 12:03 Ответить
було б об'єктивно, треба було б закрити все, навіть продовольчі магазини,

або одягнути абсолютно все населення в захисні костюми з протигазами.

а якшо ніззя, но в продуктовому магазині можна, то це і значить - суб'єктивно.
показать весь комментарий
16.06.2020 12:07 Ответить
а! он воно як...
показать весь комментарий
16.06.2020 12:32 Ответить
ну якшо об'єктивно, то вірусу ж до сраки - продовольчий то магазин чи фешенебельний ресторан, чи клас для ЗНО, чи маршрутка.
показать весь комментарий
16.06.2020 12:43 Ответить
Зелена нечисть затягує людей в концтабори, а тут якесь ЗНО.
показать весь комментарий
16.06.2020 12:25 Ответить
Эти коронобесы не знают на кого еще наброситься.Вот нашли молодых. Шарлатаны, 60 человек это 0,05% не заболевших а зараженых из которых 80% бессимтомных, а молодежи так вообще 0,00000.....% Обоснуй свои идиотские хотелки санитар ляшко.
показать весь комментарий
16.06.2020 12:32 Ответить
Випускники- наше майбутнє (за законом -вони ще діти, котрі самостійно не приймають рішень).Закликаючи заганяти дітей в аудиторії для здачі ЗНО - ви порушуєте їх право (Конституція України), наражаючи СВІДОМО на небезпеку, а саме:заразитися небезпечним вірусом з непередбачиними наслідками. ЦЕ СТ.ККУ, ЗЛОЧИН проти життя та здоров'я дітей. За ризики в маршрутці, вулиці, магазини - за це несуть відповідальність їхні батьки.
показать весь комментарий
16.06.2020 16:09 Ответить
По вашему наше майбутне зашуганое баранобесие с короной в голове. Глупость сильнее мудрости. Она конкурентноспособней.Как говорится на каждого мудреца довольно простоты.
показать весь комментарий
16.06.2020 18:21 Ответить
 
 