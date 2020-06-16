Немає жодних об'єктивних підстав для скасування ЗНО, - Центр оцінювання якості освіти

Заступниця директора Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко заявила, що для скасування Зовнішнього незалежного оцінювання немає жодних підстав.

Про це вона розповіла в ефірі "Сніданку з 1+1", передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Після проблем із пробним тестуванням у багатьох абітурієнтів та їхніх батьків виникли побоювання, що це ЗНО може взагалі не відбутися.

"Кампанія із захисту ЗНО розгорнулася цього тижня і вона показує, шо певні ризики є. Наразі є два варіанти розвитку подій: проведення ЗНО від 25 червня, а також якщо буде загострюватися ситуація, то від 17 серпня. Проте, щоб зовсім скасувати ЗНО, наскільки я розумію, не йдеться. Головний санлікар оголосив критерії, за якими вирішуватимуть, чи можна проводити ЗНО. Сподіваюся, що рішення буде ухвалено до п'ятниці і ми або проведемо ЗНО у заплановані дати, або перенесемо. Заплановане ЗНО буде відбуватися очно в класичному форматі. Провести ЗНО в заочному форматі неможливо: немає ні технічної можливості, ні інструментів, щоб у повному обсязі провести ЗНО і забезпечити рівний вступ у дистанційному форматі", - заявила заступниця директора.

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За її словами, скасовувати ЗНО немає підстав.

"Тільки політична заява може скасувати ЗНО тому, що немає жодних об’єктивних підстав. На сьогодні всі пункти на 100% забезпечені усіма засобами індивідуального захисту", - додала Вакуленко.