УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11054 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 143 8

Немає жодних об'єктивних підстав для скасування ЗНО, - Центр оцінювання якості освіти

Немає жодних об'єктивних підстав для скасування ЗНО, - Центр оцінювання якості освіти

Заступниця директора Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко заявила, що для скасування Зовнішнього незалежного оцінювання немає жодних підстав.

Про це вона розповіла в ефірі "Сніданку з 1+1", передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Після проблем із пробним тестуванням у багатьох абітурієнтів та їхніх батьків виникли побоювання, що це ЗНО може взагалі не відбутися.

"Кампанія із захисту ЗНО розгорнулася цього тижня і вона показує, шо певні ризики є. Наразі є два варіанти розвитку подій: проведення ЗНО від 25 червня, а також якщо буде загострюватися ситуація, то від 17 серпня. Проте, щоб зовсім скасувати ЗНО, наскільки я розумію, не йдеться. Головний санлікар оголосив критерії, за якими вирішуватимуть, чи можна проводити ЗНО. Сподіваюся, що рішення буде ухвалено до п'ятниці і ми або проведемо ЗНО у заплановані дати, або перенесемо. Заплановане ЗНО буде відбуватися очно в класичному форматі. Провести ЗНО в заочному форматі неможливо: немає ні технічної можливості, ні інструментів, щоб у повному обсязі провести ЗНО і забезпечити рівний вступ у дистанційному форматі", - заявила заступниця директора.

Також читайте: Для проведення ЗНО кількість активних хворих на COVID-19 не має перевищувати 60 випадків на 100 тис. населення, - Ляшко

За її словами, скасовувати ЗНО немає підстав.

"Тільки політична заява може скасувати  ЗНО тому, що немає жодних об’єктивних підстав. На сьогодні всі пункти на 100% забезпечені усіма засобами індивідуального захисту", - додала Вакуленко.

Автор: 

карантин (18172) ЗНО (323) Центр оцінювання якості освіти (82) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ковід - це суб'єктивно
ось і все, що треба знати про наших освітян
показати весь коментар
16.06.2020 12:03 Відповісти
було б об'єктивно, треба було б закрити все, навіть продовольчі магазини,

або одягнути абсолютно все населення в захисні костюми з протигазами.

а якшо ніззя, но в продуктовому магазині можна, то це і значить - суб'єктивно.
показати весь коментар
16.06.2020 12:07 Відповісти
а! он воно як...
показати весь коментар
16.06.2020 12:32 Відповісти
ну якшо об'єктивно, то вірусу ж до сраки - продовольчий то магазин чи фешенебельний ресторан, чи клас для ЗНО, чи маршрутка.
показати весь коментар
16.06.2020 12:43 Відповісти
Зелена нечисть затягує людей в концтабори, а тут якесь ЗНО.
показати весь коментар
16.06.2020 12:25 Відповісти
Эти коронобесы не знают на кого еще наброситься.Вот нашли молодых. Шарлатаны, 60 человек это 0,05% не заболевших а зараженых из которых 80% бессимтомных, а молодежи так вообще 0,00000.....% Обоснуй свои идиотские хотелки санитар ляшко.
показати весь коментар
16.06.2020 12:32 Відповісти
Випускники- наше майбутнє (за законом -вони ще діти, котрі самостійно не приймають рішень).Закликаючи заганяти дітей в аудиторії для здачі ЗНО - ви порушуєте їх право (Конституція України), наражаючи СВІДОМО на небезпеку, а саме:заразитися небезпечним вірусом з непередбачиними наслідками. ЦЕ СТ.ККУ, ЗЛОЧИН проти життя та здоров'я дітей. За ризики в маршрутці, вулиці, магазини - за це несуть відповідальність їхні батьки.
показати весь коментар
16.06.2020 16:09 Відповісти
По вашему наше майбутне зашуганое баранобесие с короной в голове. Глупость сильнее мудрости. Она конкурентноспособней.Как говорится на каждого мудреца довольно простоты.
показати весь коментар
16.06.2020 18:21 Відповісти
 
 