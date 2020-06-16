Рада урегулировала процедуру признания лиц без гражданства

Верховная Рада проголосовала во втором чтении за законопроект №2335 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно признания лицом без гражданства".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Так, на пленарном заседании во вторник за соответствующий документ проголосовал 331 народный депутат.

Законом устанавливается процедура признания лицом без гражданства, что в дальнейшем позволит таким лицам законно находиться на территории Украины, получить документ, удостоверяющий их личность и подтверждающий законность проживания на территории Украины - вид на жительство и удостоверение лица без гражданства для выезда за границу.

Согласно закону, люди, получившие статус без гражданства и проживающие в таком статусе на территории Украины более 2 лет смогут получить разрешение на иммиграцию и вид на жительство.

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Также законом внесены изменения в Кодекс административного судопроизводства и законы Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства", "Об иммиграции", "О бесплатной правовой помощи", "О судебном сборе", "О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающие гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус", "Об исполнительном производстве " и других.

Как сообщалось, 5 декабря за соответствующий законопроект № 2335 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно признания лицом без гражданства" в первом чтении проголосовал 361 народный депутат.