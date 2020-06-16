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Рада врегулювала процедуру визнання осіб без громадянства

Рада врегулювала процедуру визнання осіб без громадянства

Верховна Рада проголосувала в другому читанні за законопроєкт №2335 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визнання особою без громадянства".

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Так, на пленарному засіданні у вівторок за відповідний документ проголосував 331 народний депутат.

Законом встановлюється процедура визнання особою без громадянства, що в подальшому дозволить таким особам законно перебувати на території України, отримати документ, що засвідчує їхню особу та підтверджує законність проживання на території України - вид на проживання і посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон.

Відповідно до закону, люди, які отримали статус без громадянства і проживають в такому статусі на території України більш як 2 роки зможуть отримати дозвіл на імміграцію і вид на проживання.

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Також законом внесено зміни до Кодексу адміністративного судочинства і законів України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", "Про імміграцію", "Про безоплатну правову допомогу", "Про судовий збір", "Про Єдиний державний демографічний реєстр і документах, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус", "Про виконавче провадження" та інших.

Як повідомлялося, 5 грудня за відповідний законопроєкт № 2335 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визнання особою без громадянства" в першому читанні проголосували 361 народний депутат.

Автор: 

ВР (14972) громадянство (1073)


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А процедуру признания лиц без мозгов уже признала рада? Надо было с этого и начинать. Притендентов минимум 73%
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16.06.2020 12:08 Відповісти
За такий комент ти - перший претендент.
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17.06.2020 09:49 Відповісти
а с пропавшими без вести как?
когда урегулируют этот вопрос с родителями, вдовами и сиротами?
(пардон, что не по теме)
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16.06.2020 12:17 Відповісти
А питання позбавлення громадянства за діяльність, що шкодить державі, її незалежності та територіальній цілісності?
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16.06.2020 13:17 Відповісти
 
 