Оккупанты саботируют работу КПВВ в районе операции Объединенных сил, - Госпогранслужба
Сегодня, 16 июня, согласно распоряжению командующего ООС в КПВВ "Станица Луганская" пропускные операции будут осуществляться с 07.00 до 18.00.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
По состоянию на 11.00 из КПВВ "Станица Луганская" на контролируемую территорию проследовали 75 человек. Однако гражданам следует учитывать, что оккупанты лишь частично разблокировали перемещение людей на этом направлении. При предоставлении разрешения на пересечение линии разграничения наемники РФ руководствуются так называемыми "списками желаемых лиц". Соответственно, попытки свободного перемещения людей в обоих направлениях блокируются российскими наемниками.
Так, начиная с 10 июня напротив контрольного пункта "Станица Луганская" оккупанты не пропустили 28 человек. После того как наемники РФ начинают возвращать непропущенных человек на подконтрольную украинской власти территорию, пограничники из состава Объединенных сил, из соображений безопасности, вынуждены прекращать пропускные операции.
В КПВВ "Марьинка" можно пересечь линию разграничения с 11.00. до 14.00. Но поскольку российские вооруженные формирования полностью перекрыли движение в рамках этого дорожного коридора, желающих пересечь линию разграничения пока нет.
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На Донбассе задержали жителя Марьинки Сергея Пастухова, которого украинский суд приговорил к 12 годам тюрьмы (за убийство полковника СБУ Александра Хараберюша) и который был выдан при обмене (!!!) в декабре 2019 года.
Как сообщают, Пастухов переплыл пруд в районе Марьинки и оказался на подконтрольной правительству Украины территории, где и был задержан. Мужчину передали правоохранителям, сейчас он находится в СИЗО Мариуполя. О том, что послужило причиной перехода Пастуховым линии разграничения, пока не ясно.
В то же время так называемый «омбудсмен ДНР» Дарья Морозова заявила, что Пастухов якобы просто купался в пруду, а его «незаконно задержали или похитили».
Напомню:
В марте-апреле 2019 года в Украине СБУ задержала 7 членов диверсионной группы, которая работала на российские спецслужбы. Организатором группы был начальник Департамента контрразведывательных операций ФСБ РФ генерал-лейтенант Дмитрий Минаев. Доказано, что диверсанты были причастны к теракту, в котором погиб Александр Хараберюш, а также к подрыву авто сотрудника Главного управления разведки Минобороны полковника Максима Шаповала