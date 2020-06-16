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Новини Окуповані території
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Окупанти саботують роботу КПВВ у районі операції Об'єднаних сил, - Держприкордонслужба

Окупанти саботують роботу КПВВ у районі операції Об'єднаних сил, - Держприкордонслужба

Сьогодні, 16 червня, відповідно до розпорядження командувача ООС у КПВВ "Станиця Луганська" пропускні операції здійснюватимуться із 07:00 до 18:00.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Станом на 11:00 через КПВВ "Станиця Луганська" на контрольовану територію прослідували 75 осіб. Проте громадянам варто враховувати, що окупанти лише частково розблокували переміщення людей на цьому напрямку. Під час надання дозволу на перетин лінії розмежування бойовики ОРЛО керуються так званими "списками бажаних осіб". Відповідно, спроби вільного переміщення людей в обох напрямках блокуються російськими найманцями.

Так, починаючи з 10 червня навпроти контрольного пункту "Станиця Луганська" окупанти не пропустили 28 осіб. Після того як бойовики починають повертати непропущених осіб на підконтрольну українській владі територію, прикордонники зі складу Об’єднаних сил, з міркувань безпеки, змушені припиняти пропускні операції.

У КПВВ "Мар’їнка" можливо перетнути лінію розмежування з 11:00. до 14:00. Але оскільки російські збройні формування повністю перекрили рух у межах цього дорожнього коридору, охочих перетнути лінію розмежування наразі немає.

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5979) Донбас (22356) найманці рф (2053) КПВВ (330)


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Топ коментарі
+7
Зебилы, а зачем вы выплачивате за счёт наших налогов пенсии и соц выплаты гражданам кацапии с "лднр"?
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16.06.2020 12:07
+4
Ruskije fasisty iz maskovskix bolot im tak skazali
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16.06.2020 12:10
+4
Да закройте все кпп и заминируйте !!!
Нет кпп нет проблемы!
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16.06.2020 12:15
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Зебилы, а зачем вы выплачивате за счёт наших налогов пенсии и соц выплаты гражданам кацапии с "лднр"?
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16.06.2020 12:07 Відповісти
Ruskije fasisty iz maskovskix bolot im tak skazali
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16.06.2020 12:10 Відповісти
НИПАРЯДОК :

Оккупанты саботируют работу КПВВ в районе операции Объединенных сил, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 4598
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16.06.2020 12:13 Відповісти
О ! ЩАС НОРМ :

Оккупанты саботируют работу КПВВ в районе операции Объединенных сил, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 9232
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16.06.2020 12:15 Відповісти
А ЩА ВООБШЕ _ НИРВАНА !!!!

Окупанти саботують роботу КПВВ у районі операції Об'єднаних сил, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 972
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16.06.2020 12:17 Відповісти
От сук,Украина им "фашисты"-а пенсию в трусы прячут,жлобье немытое))
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16.06.2020 12:29 Відповісти
Бамбас завжди був чимось невдоволений. хоча жив краще інших.
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16.06.2020 12:16 Відповісти
Да закройте все кпп и заминируйте !!!
Нет кпп нет проблемы!
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16.06.2020 12:15 Відповісти
А нахріна воно Україні? Хтось може пояснити? Це діра у ФРОНТІ, в яку лізуть диверсанти, розвідники і різні мішочники. Цікаво, де ще у світі додумалися робити пункти пропуску під час війни? Це типу хтось там воює, а у нас діла?
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16.06.2020 12:15 Відповісти
ЗЕ наживається на війні.
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16.06.2020 12:17 Відповісти
Жлаби праклятиє! Я вас нінавіжу! (с)
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16.06.2020 12:19 Відповісти
///
На Донбассе задержали жителя Марьинки Сергея Пастухова, которого украинский суд приговорил к 12 годам тюрьмы (за убийство полковника СБУ Александра Хараберюша) и который был выдан при обмене (!!!) в декабре 2019 года.
Как сообщают, Пастухов переплыл пруд в районе Марьинки и оказался на подконтрольной правительству Украины территории, где и был задержан. Мужчину передали правоохранителям, сейчас он находится в СИЗО Мариуполя. О том, что послужило причиной перехода Пастуховым линии разграничения, пока не ясно.
В то же время так называемый «омбудсмен ДНР» Дарья Морозова заявила, что Пастухов якобы просто купался в пруду, а его «незаконно задержали или похитили».
Напомню:
В марте-апреле 2019 года в Украине СБУ задержала 7 членов диверсионной группы, которая работала на российские спецслужбы. Организатором группы был начальник Департамента контрразведывательных операций ФСБ РФ генерал-лейтенант Дмитрий Минаев. Доказано, что диверсанты были причастны к теракту, в котором погиб Александр Хараберюш, а также к подрыву авто сотрудника Главного управления разведки Минобороны полковника Максима Шаповала
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16.06.2020 12:34 Відповісти
 
 