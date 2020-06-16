Окупанти саботують роботу КПВВ у районі операції Об'єднаних сил, - Держприкордонслужба

Сьогодні, 16 червня, відповідно до розпорядження командувача ООС у КПВВ "Станиця Луганська" пропускні операції здійснюватимуться із 07:00 до 18:00.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Станом на 11:00 через КПВВ "Станиця Луганська" на контрольовану територію прослідували 75 осіб. Проте громадянам варто враховувати, що окупанти лише частково розблокували переміщення людей на цьому напрямку. Під час надання дозволу на перетин лінії розмежування бойовики ОРЛО керуються так званими "списками бажаних осіб". Відповідно, спроби вільного переміщення людей в обох напрямках блокуються російськими найманцями.

Так, починаючи з 10 червня навпроти контрольного пункту "Станиця Луганська" окупанти не пропустили 28 осіб. Після того як бойовики починають повертати непропущених осіб на підконтрольну українській владі територію, прикордонники зі складу Об’єднаних сил, з міркувань безпеки, змушені припиняти пропускні операції.

У КПВВ "Мар’їнка" можливо перетнути лінію розмежування з 11:00. до 14:00. Але оскільки російські збройні формування повністю перекрили рух у межах цього дорожнього коридору, охочих перетнути лінію розмежування наразі немає.

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