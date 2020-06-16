Решение о проведении ВНО будет принято до 20 июня, - Степанов
Министерство здравоохранения определится с проведением внешнего независимого оценивания 19-20 июня в соответствии с определенными критериями.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом во время онлайн-брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов.
"Мы планируем провести ВНО, но определили два четких критерия для его проведения. Будем определяться 19-20 июня в соответствии с этими критериями. По состоянию на сегодня они разрешают провести ВНО", - рассказал министр.
Степанов также добавил, что постановлением главсанврача определены противоэпидемические меры для проведения ВНО.
"ВНО должно пройти, начиная с 25 июня. Мы четко определили критерии относительно прохождения ВНО. Они утверждены постановлением замминистра, главного государственного санитарного врача. Это и проведение термоскрининга, обязательный допуск в масках, рассадка с соблюдением социальной дистанции. Обязательно должны быть определены маршруты доставки, которыми доезжают люди к пунктам оценивания. Не допускаются посторонние кроме тех, кто сдает ВНО и инспекторов", - объяснил глава Минздрава.
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