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Новости Коронавирус и карантин
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Решение о проведении ВНО будет принято до 20 июня, - Степанов

Решение о проведении ВНО будет принято до 20 июня, - Степанов

Министерство здравоохранения определится с проведением внешнего независимого оценивания 19-20 июня в соответствии с определенными критериями.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом во время онлайн-брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

"Мы планируем провести ВНО, но определили два четких критерия для его проведения. Будем определяться 19-20 июня в соответствии с этими критериями. По состоянию на сегодня они разрешают провести ВНО", - рассказал министр.

Степанов также добавил, что постановлением главсанврача определены противоэпидемические меры для проведения ВНО.

"ВНО должно пройти, начиная с 25 июня. Мы четко определили критерии относительно прохождения ВНО. Они утверждены постановлением замминистра, главного государственного санитарного врача. Это и проведение термоскрининга, обязательный допуск в масках, рассадка с соблюдением социальной дистанции. Обязательно должны быть определены маршруты доставки, которыми доезжают люди к пунктам оценивания. Не допускаются посторонние кроме тех, кто сдает ВНО и инспекторов", - объяснил глава Минздрава.

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Автор: 

вступительная кампания (288) карантин (16729) ВНО (417) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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У него рожа кирпича просит.
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16.06.2020 12:22 Ответить
Якщо відмінять ЗНО, гаплик рейтингу Зе, прийде миттєво.
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16.06.2020 13:07 Ответить
Как уже задрали типа своими типа решениями
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16.06.2020 12:24 Ответить
У мене питання по Степанову 1) скільки він працював у медзакладах? - жодного дня 2) у якіх лікарнях? - в жодній. Так в нього є медична освіта з 1998 року, але більше він не мав жодного стосунку до медицини. Він усе життя мав справи с грошами, та керівництвом. Ось такий "потужний" міністр.
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16.06.2020 12:39 Ответить
ЗНО повинно мати місце.
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16.06.2020 15:14 Ответить
 
 