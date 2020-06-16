Рішення щодо проведення ЗНО буде ухвалено до 20 червня, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я визначиться з проведенням зовнішнього незалежного оцінювання 19-20 червня відповідно до визначених критеріїв.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це під час онлайн-брифінгу повідомив глава МОЗ Максим Степанов.

"Ми плануємо провести ЗНО, але визначили два чіткі критерії для його проведення. Будемо визначатися 19-20 червня відповідно до цих критеріїв. Станом на сьогодні вони дозволяють провести ЗНО", - розповів міністр.

Степанов також додав, що постановою головсанлікаря визначено протиепідемічні заходи для проведення ЗНО.

"ЗНО має відбутися, починаючи з 25 червня. Ми чітко визначили критерії щодо проходження ЗНО. Вони затверджені постановою заступника міністра, головного державного санітарного лікаря. Це і проведення термоскрінінгу, обов'язковий допуск у масках, розсадження з дотриманням соціальної дистанції. Обов'язково має бути визначено маршрути доставки, якими доїжджають люди до пунктів оцінювання. Не допускаються сторонні, крім тих, хто здає ЗНО, та інспекторів", - пояснив глава МОЗ.

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