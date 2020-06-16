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Новини Коронавірус і карантин
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Рішення щодо проведення ЗНО буде ухвалено до 20 червня, - Степанов

Рішення щодо проведення ЗНО буде ухвалено до 20 червня, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я визначиться з проведенням зовнішнього незалежного оцінювання 19-20 червня відповідно до визначених критеріїв.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це під час онлайн-брифінгу повідомив глава МОЗ Максим Степанов.

"Ми плануємо провести ЗНО, але визначили два чіткі критерії для його проведення. Будемо визначатися 19-20 червня відповідно до цих критеріїв. Станом на сьогодні вони дозволяють провести ЗНО", - розповів міністр.

Степанов також додав, що постановою головсанлікаря визначено протиепідемічні заходи для проведення ЗНО.

"ЗНО має відбутися, починаючи з 25 червня. Ми чітко визначили критерії щодо проходження ЗНО. Вони затверджені постановою заступника міністра, головного державного санітарного лікаря. Це і проведення термоскрінінгу, обов'язковий допуск у масках, розсадження з дотриманням соціальної дистанції. Обов'язково має бути визначено маршрути доставки, якими доїжджають люди до пунктів оцінювання. Не допускаються сторонні, крім тих, хто здає ЗНО, та інспекторів", - пояснив глава МОЗ.

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Автор: 

вступна кампанія (228) карантин (18172) ЗНО (323) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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У него рожа кирпича просит.
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16.06.2020 12:22 Відповісти
Якщо відмінять ЗНО, гаплик рейтингу Зе, прийде миттєво.
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16.06.2020 13:07 Відповісти
Как уже задрали типа своими типа решениями
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16.06.2020 12:24 Відповісти
У мене питання по Степанову 1) скільки він працював у медзакладах? - жодного дня 2) у якіх лікарнях? - в жодній. Так в нього є медична освіта з 1998 року, але більше він не мав жодного стосунку до медицини. Він усе життя мав справи с грошами, та керівництвом. Ось такий "потужний" міністр.
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16.06.2020 12:39 Відповісти
ЗНО повинно мати місце.
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16.06.2020 15:14 Відповісти
 
 