Рада освободила бизнес от штрафов по кредитам на время карантина

В Украине банкам запретили взимать неустойку за просрочку платежей во время карантина. Верховная рада приняла во втором чтении соответствующий законопроект №3297 о внесении изменений в Хозяйственный кодекс Украины (относительно недопущения начисления штрафных санкций по кредитам в период действия карантина, установленного в целях предотвращения распространения на территории Украины коронавирусной болезни COVID-19).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

За закон проголосовали 344 нардепа.

Законопроект был принят без обсуждения. В пояснительной записке к данному законопроекту отмечается, что такие меры позволят замедлить экономический спад, предохранить предприятия от банкротства и сохранить рабочие места, а также ускорить восстановление экономики после окончания карантина.

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Закон запрещает банкам взимать неустойку, пеню за просрочку платежей во время карантина и в 30-дневный срок после его окончания.

Соответствующие изменения внесли в Хозяйственный кодекс.