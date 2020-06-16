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Новости Коронавирус и карантин
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Рада освободила бизнес от штрафов по кредитам на время карантина

Рада освободила бизнес от штрафов по кредитам на время карантина

В Украине банкам запретили взимать неустойку за просрочку платежей во время карантина. Верховная рада приняла во втором чтении соответствующий законопроект №3297 о внесении изменений в Хозяйственный кодекс Украины (относительно недопущения начисления штрафных санкций по кредитам в период действия карантина, установленного в целях предотвращения распространения на территории Украины коронавирусной болезни COVID-19).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

За закон проголосовали 344 нардепа.

Законопроект был принят без обсуждения. В пояснительной записке к данному законопроекту отмечается, что такие меры позволят замедлить экономический спад, предохранить предприятия от банкротства и сохранить рабочие места, а также ускорить восстановление экономики после окончания карантина.

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Закон запрещает банкам взимать неустойку, пеню за просрочку платежей во время карантина и в 30-дневный срок после его окончания.

Соответствующие изменения внесли в Хозяйственный кодекс.

Автор: 

банки (1935) бизнес (1620) ВР (29245) карантин (16729) кредит (2378) пеня (38) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Через три місяці.
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16.06.2020 12:39 Ответить
В турборежимі.
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16.06.2020 12:47 Ответить
За всё, что они делают со страной - расплата:

https://fraza.ua/news/290952-ne-vyderzhal-suda-nad-synom-v-kieve-posle-insulta-umer-otets-petra-poroshenko
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16.06.2020 12:43 Ответить
От спасибки. Штрафов видите ли не будет, а сами кредитные выплати с закрытого по вине власти бизнеса давай.
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16.06.2020 12:47 Ответить
Дайош полуницю по 100!!!
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16.06.2020 12:48 Ответить
Рада звільнила бізнес від штрафів за кредитами на час карантину - Цензор.НЕТ 7197

...
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16.06.2020 13:01 Ответить
 
 