Рада освободила бизнес от штрафов по кредитам на время карантина
В Украине банкам запретили взимать неустойку за просрочку платежей во время карантина. Верховная рада приняла во втором чтении соответствующий законопроект №3297 о внесении изменений в Хозяйственный кодекс Украины (относительно недопущения начисления штрафных санкций по кредитам в период действия карантина, установленного в целях предотвращения распространения на территории Украины коронавирусной болезни COVID-19).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
За закон проголосовали 344 нардепа.
Законопроект был принят без обсуждения. В пояснительной записке к данному законопроекту отмечается, что такие меры позволят замедлить экономический спад, предохранить предприятия от банкротства и сохранить рабочие места, а также ускорить восстановление экономики после окончания карантина.
Закон запрещает банкам взимать неустойку, пеню за просрочку платежей во время карантина и в 30-дневный срок после его окончания.
Соответствующие изменения внесли в Хозяйственный кодекс.
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