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Новини Коронавірус і карантин
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Рада звільнила бізнес від штрафів за кредитами на час карантину

Рада звільнила бізнес від штрафів за кредитами на час карантину

В Україні банкам заборонили стягувати штрафи за прострочення платежів під час карантину. Верховна Рада ухвалила у другому читанні відповідний законопроєкт №3297 про внесення змін до Господарського кодексу України (щодо недопущення нарахування штрафних санкцій за кредитами в період дії карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби COVID-19).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За закон проголосували 344 нардепи.

Законопроєкт ухвалено без обговорення. У пояснювальній записці до цього законопроєкту зазначається, що такі заходи дозволять сповільнити економічний спад, вберегти підприємства від банкрутства і зберегти робочі місця, а також прискорити відновлення економіки після закінчення карантину.

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Закон забороняє банкам стягувати неустойку, пеню за прострочення платежів під час карантину і в 30-денний термін після його закінчення.

Відповідні зміни внесли до Господарського кодексу.

Автор: 

банки (7723) бізнес (1976) ВР (14972) карантин (18172) кредит (3827) Пеня (23) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Через три місяці.
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16.06.2020 12:39 Відповісти
В турборежимі.
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16.06.2020 12:47 Відповісти
За всё, что они делают со страной - расплата:

https://fraza.ua/news/290952-ne-vyderzhal-suda-nad-synom-v-kieve-posle-insulta-umer-otets-petra-poroshenko
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16.06.2020 12:43 Відповісти
От спасибки. Штрафов видите ли не будет, а сами кредитные выплати с закрытого по вине власти бизнеса давай.
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16.06.2020 12:47 Відповісти
Дайош полуницю по 100!!!
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16.06.2020 12:48 Відповісти
Рада звільнила бізнес від штрафів за кредитами на час карантину - Цензор.НЕТ 7197

...
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16.06.2020 13:01 Відповісти
 
 