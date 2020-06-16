Рада звільнила бізнес від штрафів за кредитами на час карантину
В Україні банкам заборонили стягувати штрафи за прострочення платежів під час карантину. Верховна Рада ухвалила у другому читанні відповідний законопроєкт №3297 про внесення змін до Господарського кодексу України (щодо недопущення нарахування штрафних санкцій за кредитами в період дії карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби COVID-19).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
За закон проголосували 344 нардепи.
Законопроєкт ухвалено без обговорення. У пояснювальній записці до цього законопроєкту зазначається, що такі заходи дозволять сповільнити економічний спад, вберегти підприємства від банкрутства і зберегти робочі місця, а також прискорити відновлення економіки після закінчення карантину.
Закон забороняє банкам стягувати неустойку, пеню за прострочення платежів під час карантину і в 30-денний термін після його закінчення.
Відповідні зміни внесли до Господарського кодексу.
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