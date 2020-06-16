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Движение автотранспорта через ПП "Шегини" на границе с Польшей возобновлено

Движение автотранспорта через ПП

Через пункт пропуска "Шегини-Медика" на украинско-польской границе возобновлено движение автотранспорта.

Об этом сообщает отдел коммуникаций со СМИ администрации Государственной пограничной службы Украины,передает Цензор.НЕТ.

"В ночь на 16 июня пограничники Республики Польша сообщили о решении по возобновлению движения автотранспорта через пункт пропуска "Медика". Этой же ночью Госпогранслужба Украины обеспечила возможность пропуска легкового и грузового транспорта в пункте пропуска "Шегини", напротив польского - "Медика", - говорится в сообщении.

Сейчас на границе с Польшей функционируют 4 пункта пропуска для автомобильного сообщения "Краковец - Корчевая", "Рава-Русская - Хребенное" и "Ягодин - Дорогуск", а также пункт пропуска "Шегини-Медика".

Пешее сообщение осуществляется только в ООО "Шегини-Медика", где с начала июня растет пассажиропоток и отмечается скопление лиц перед польским пунктом пропуска из-за длительных контрольных и санитарных (связанных с карантином) мер.

Читайте также: Украина улучшает условия пересечения границы с Польшей, - Госпогранслужба

Госпогранслужба (6425) граница (5269) Польша (8409)


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Що з того,як що просто так в Польщу не виїдеш?
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16.06.2020 12:56 Ответить
А где же 500000 рабочих мест для своих соотечественников?
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16.06.2020 13:01 Ответить
 
 