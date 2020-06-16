Офис Генпрокурора: Террористу Гиркину сообщено о подозрении в похищении и убийстве украинцев на Донбассе

Офиса Генерального прокурора сообщил о подозрении гражданину РФ, главарю одного из иррегулярных незаконных вооруженных формирований, контролируемых Российской Федерацией, бывшему так называемому "министру обороны ДНР"в нарушении законов и обычаев войны (ч . 2 ст. 438 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Подозреваемый объявлен в розыск, судом дано разрешение на его задержание с целью привода в суд для рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

В ходе досудебного расследования установлено, что в период с 17 по 19 апреля 2014 подозреваемый, действуя по предварительному сговору с группой лиц (подчиненными ему наемниками), применяя физическое насилие, осуществлял организацию поиска и похищения на территории Донецкой области патриотически настроенных граждан Украины. В дальнейшем этих граждан против их воли перемещали в специально обустроенные здания на территории г. Славянск, где пытали, наносили побои, ножевые ранения и применяли другие насильственные действия, направленные на причинение сильных физических и нравственных страданий с целью мести за проукраинскую позицию.

Во исполнение приказов подозреваемого, подчиненные ему террористы умышленно лишили жизни как минимум трех человек, которых незаконно удерживали и пытали.

Как стало известно Цензор.НЕТ из источников в Офисе Генпрокурора, речь идет о террористе Игоре Гиркине (Стрелкове).

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