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Новости Агрессия России против Украины
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Офис Генпрокурора: Террористу Гиркину сообщено о подозрении в похищении и убийстве украинцев на Донбассе

Офис Генпрокурора: Террористу Гиркину сообщено о подозрении в похищении и убийстве украинцев на Донбассе

Офиса Генерального прокурора сообщил о подозрении гражданину РФ, главарю одного из иррегулярных незаконных вооруженных формирований, контролируемых Российской Федерацией, бывшему так называемому "министру обороны ДНР"в нарушении законов и обычаев войны (ч . 2 ст. 438 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Подозреваемый объявлен в розыск, судом дано разрешение на его задержание с целью привода в суд для рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

В ходе досудебного расследования установлено, что в период с 17 по 19 апреля 2014 подозреваемый, действуя по предварительному сговору с группой лиц (подчиненными ему наемниками), применяя физическое насилие, осуществлял организацию поиска и похищения на территории Донецкой области патриотически настроенных граждан Украины. В дальнейшем этих граждан против их воли перемещали в специально обустроенные здания на территории г. Славянск, где пытали, наносили побои, ножевые ранения и применяли другие насильственные действия, направленные на причинение сильных физических и нравственных страданий с целью мести за проукраинскую позицию.

Во исполнение приказов подозреваемого, подчиненные ему террористы умышленно лишили жизни как минимум трех человек, которых незаконно удерживали и пытали.

Как стало известно Цензор.НЕТ из источников в Офисе Генпрокурора, речь идет о террористе Игоре Гиркине (Стрелкове).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заявления террориста Гиркина могут приобщить к материалам дела MH17, - прокуратура Нидерландов

Автор: 

терроризм (18691) убийство (6484) Донбасс (26956) Гиркин Игорь (192) Офис Генпрокурора (2466)


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Топ комментарии
+31
Єто типа шоб замазать зашквар с Стерненком? Клоуны, у вас террорист Гиркин интервью гордонам раздает.
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16.06.2020 13:17
+19
Ти тупе? тобі втретє пояснити? "Відкривають" заочні справи проти якихось сраних кацапів і під шумок реальні проти волонтерів і атошників.
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16.06.2020 13:36
+18
у вас терорист Гіркін за 6 років нарешті в розиску.
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16.06.2020 13:18
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Внезапно.
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17.06.2020 07:25 Ответить
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