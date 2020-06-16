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Россия нарушает Основополагающий акт НАТО-РФ, в частности, осуществляя агрессивные действия в Украине, - Столтенберг

Россия нарушает Основополагающий акт НАТО-РФ, в частности, осуществляя агрессивные действия в Украине, - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Основополагающий акт об отношениях альянса и России нарушает российская сторона, тогда как присутствие сил НАТО близ западных границ РФ он считает соответствующим этому документу.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил во вторник в Брюсселе в ходе видео-пресс-конференции, которая состоялась накануне заседания министров обороны альянса.

"Новые тактические группировки (вооруженных сил НАТО, - Ред.) на востоке европейского континента не нарушают Основополагающего акта НАТО-Россия. Но мы знаем, что это Россия не соблюдает этот акт, в частности, осуществляя агрессивные действия в Украине", - заявил генсек НАТО.

"Присутствие НАТО на востоке альянса не противоречит акту НАТО-Россия", - повторил Столтенберг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина доказала, что она очень ценный партнер для НАТО, - Столтенберг

Основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Российской Федерацией и Организацией Североатлантического договора был подписан в 1997 году.

НАТО (9980) россия (95515) Столтенберг Йенс (1620)


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Топ комментарии
+7
Россия нарушает Основополагающий акт НАТО-РФ, в частности, осуществляя агрессивные действия в Украине, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 5534
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16.06.2020 13:36
+5
Это надо напрямую сказать Зеленскому, а то я ни разу не слышал от него, что раша агрессор.
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16.06.2020 13:39
+4
То есть профицитный бюджет и 4% рост ВВП то была катастрофа.
Хорошо шо Зеленский все поправил
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16.06.2020 13:39
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Россия нарушает Основополагающий акт НАТО-РФ, в частности, осуществляя агрессивные действия в Украине, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 5534
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16.06.2020 13:36 Ответить
Учите историю
ЯО сдал Кучма.
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16.06.2020 13:50 Ответить
https://www.pravda.com.ua/news/2015/10/16/7085061/
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16.06.2020 15:57 Ответить
Заголовок статься не соответствует тексту. Кравчук рассказывает почему Украина вообще сделала ЯО. А Будапештский Меморандум подписывал Кучма, будучи уже президентом.
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16.06.2020 19:05 Ответить
Это надо напрямую сказать Зеленскому, а то я ни разу не слышал от него, что раша агрессор.
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16.06.2020 13:39 Ответить
3Енукович сам служит рф! Когда до вас уже дойдёт, а?
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17.06.2020 00:51 Ответить
То есть профицитный бюджет и 4% рост ВВП то была катастрофа.
Хорошо шо Зеленский все поправил
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16.06.2020 13:39 Ответить
Украина остается для США стратегическим партнером. И эта помощь лучшее доказательства этого статуса наших отношений. США наш союзник - без вопросов.
Вторая новость из этого же направления, не менее важная. Украина получила статус участника программы расширенных возможностей НАТО. Такое решение принял Совет Североатлантического Альянса. Это последняя ступенька перед вступлением в НАТО. Ряд европейских государств даже считает такой статус достаточным и на нем остановились. Но наша стратегическая цель - вступление в НАТО. Так записано в Конституции. И мы достаточно успешно двигаемся в этом направлении. Программа расширенных возможностей действительно дает массу вариантов развития сотрудничества в индивидуальной программе. Это не только совместные учения, но и деступ к разведданным и аналитическим внутренним материалам Альянса. Таких партнеров у НАТО всего шесть: Финляндия, Австралия, Грузия, Иордания и Швеция. Теперь и Украина. Вот такие две мегапозитивные новости.
Конечно, крики "Зрада" продаются лучше, но тут двойной успех на нашем стратегическом курсе в НАТО и военном партнерстве с США. И, кстати, Зеленский модерировал и курировал эти процессы. Так что никакой смены курса и уступок Кремлю. Не зря они уже называют его националистом. Запоребрик в ярости скрипит оставшимися после встречи с ВСУ зубками. И нет приятнее звука под Луной...https://www.obozrevatel.com/ukr/politics/horoshie-novosti-kotoryie-zastavili-moskvu-ponervnichat.htm
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16.06.2020 14:50 Ответить
как можна такоє пра расісюшку гаваріть!
ана жи за мір!
а НАТА - агрісівний блок протів расісюшкі!
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16.06.2020 13:40 Ответить
По-моему он больший украинец и ее патриот чем те кто у власти Украины 🇺🇦, очень жаль ... 😞
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16.06.2020 14:17 Ответить
поки ПРЕЗЕ сховалося, міжнародна спільнота підтримує Україну своїми заявами
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16.06.2020 20:48 Ответить
 
 