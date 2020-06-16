Россия нарушает Основополагающий акт НАТО-РФ, в частности, осуществляя агрессивные действия в Украине, - Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Основополагающий акт об отношениях альянса и России нарушает российская сторона, тогда как присутствие сил НАТО близ западных границ РФ он считает соответствующим этому документу.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил во вторник в Брюсселе в ходе видео-пресс-конференции, которая состоялась накануне заседания министров обороны альянса.
"Новые тактические группировки (вооруженных сил НАТО, - Ред.) на востоке европейского континента не нарушают Основополагающего акта НАТО-Россия. Но мы знаем, что это Россия не соблюдает этот акт, в частности, осуществляя агрессивные действия в Украине", - заявил генсек НАТО.
"Присутствие НАТО на востоке альянса не противоречит акту НАТО-Россия", - повторил Столтенберг.
Основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Российской Федерацией и Организацией Североатлантического договора был подписан в 1997 году.
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ЯО сдал Кучма.
Хорошо шо Зеленский все поправил
Вторая новость из этого же направления, не менее важная. Украина получила статус участника программы расширенных возможностей НАТО. Такое решение принял Совет Североатлантического Альянса. Это последняя ступенька перед вступлением в НАТО. Ряд европейских государств даже считает такой статус достаточным и на нем остановились. Но наша стратегическая цель - вступление в НАТО. Так записано в Конституции. И мы достаточно успешно двигаемся в этом направлении. Программа расширенных возможностей действительно дает массу вариантов развития сотрудничества в индивидуальной программе. Это не только совместные учения, но и деступ к разведданным и аналитическим внутренним материалам Альянса. Таких партнеров у НАТО всего шесть: Финляндия, Австралия, Грузия, Иордания и Швеция. Теперь и Украина. Вот такие две мегапозитивные новости.
Конечно, крики "Зрада" продаются лучше, но тут двойной успех на нашем стратегическом курсе в НАТО и военном партнерстве с США. И, кстати, Зеленский модерировал и курировал эти процессы. Так что никакой смены курса и уступок Кремлю. Не зря они уже называют его националистом. Запоребрик в ярости скрипит оставшимися после встречи с ВСУ зубками. И нет приятнее звука под Луной...https://www.obozrevatel.com/ukr/politics/horoshie-novosti-kotoryie-zastavili-moskvu-ponervnichat.htm
ана жи за мір!
а НАТА - агрісівний блок протів расісюшкі!