Украина доказала, что она очень ценный партнер для НАТО, - Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг констатирует, что Украина заслужила статус партнера с расширенными возможностями, однако проблема блокирования заседаний Комиссии Украина-НАТО Венгрией по причине языкового закона еще не решена.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил во вторник в Брюсселе в ходе видео-пресс-конференции, которая состоялась накануне заседания министров обороны альянса, которое пройдет также в видео-формате по причине ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса.
"Союзники по НАТО приняли решение предоставить Украине статус партнера с расширенными возможностями, потому что Украина доказала, что она очень ценный партнер для НАТО. Это – путь дальнейшего углубления нашего партнерства с Украиной. В отношении встречи на министерском уровне в рамках заседания Комиссии Украина-НАТО – проблема еще не разрешена. Это то, что мы еще должны решить, и я надеюсь, что мы найдем это решение", - сказал Столтенберг, отвечая на вопрос, значит ли факт предоставления Украина статуса то, что вопрос блокирования Венгрией заседаний на уровне министров также решен.
Как сообщалось ранее, 12 июня союзники по НАТО приняли решение, которым Украине был предоставлен статус партнера с расширенными возможностями. Венгрия продолжает блокировать заседания Комиссии Украина-НАТО на уровне, выше уровня послов, уже несколько лет по причине несогласия с законом о языках, который, по мнению Будапешта, ущемляет права проживающей в Украине венгерского меньшинства.
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поїхали!
Конечно, с одной стороны, совок надо выкорчевать с ВСУ.
А также беречь каждого бойца. Это важно.
Однако.
Какой такой уж пример воинского умения/навыков НАТО нам пытаются выдать за безусловный эталон?
Да наши войска за последние 5 лет имеют больший опыт реальных фронтовых боестолкновений с войсками России, чем все НАТО за последние 50 лет.
Где НАТО успешно воевало за последние 50 лет?
Разбомбило Югославию и Ирак.
А воины НАТО воюют всегда, когда у них (США) есть полное превосходство в воздухе.
После Вьетнама прямого боевого фронтового столкновения у США (НАТО) с Россией нигде не было.
Более того, войска НАТО последние 50 лет воюют, когда уже нет тяжелой артиллерии (танков) со стороны противника.
В лучшем случае идет зачистка наземными войсками оставшихся после авиации сил.
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А НАТО нам принесет обязательность закупки вооружений у США. Прежде всего ракетных. За миллиарды и миллиарды долларов. Хотя надо сделать свое.
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В бюджете воюющей страны с аннексированными территориями заложено мало денег на разработку и закупку новых вооружений.
Хорошо бы было реализовать озвученные ранее планы по созданию ракет с дальностью 1000+ км.
Правда, США вроде против создания ракетных технологий в иных, кроме себя, странах.
Ну так, реальность такова - что Ким Чен Ын, посмотрев на "гарантии" США в Будапештском меморандуме, - не верит обещаниям и США ничего с ним сделать не могут.
И Ыну не нужны "технологии, изменяющие формат современного боя, и формат будущей войны".
Принять бы на вооружение несколько дивизионов ракет с дальностью 1000+ (хватит долететь до Москвы и 150 км за Москву) - сразу бы охладились горячие головы страны-агрессора.
И тут мы в своем праве. Договор РСМД закончил свое действие. У агрессора такие комплексы есть. Юридически все чисто.
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Вроде, "Гром-2" который за деньги саудитов запустили в производство в экспортной версии летает до 300км, "Гром-2" для ВСУ летает на 500+км, и сейчас третья версия в опытной разработке на 1500+ км.
При чем уже сейчас "Гром-2" не могут сбить ни С-300 ни С-400 из-за того что у него траектория полета аэробаллистическая...
Третья версия не будет поставлятся на экспорт из-за "контроля распространения ракетного оружия". А для ВСУ на 1500 км..... вполне годная ракета.
А с учетом что стартовая установка может "стрелять" как баллистическими так и крылатыми ракетами так вообще хорошо получается, - одна и та же установка будет "стрелять" и по наземным и по морским целям.
Раз Украина очень ценный партнер для НАТО, тогда НАТО нужно разобраться с Венгрией, чтобы та прекратила свинячить в НАТО, НАТО нужно сделать выбор между ценным партнером и недоразумением.
мені після твого висеру ще більше у НАТО захотілося
а можит ти за міня замолвіш славєчка?
2.Що стосується твоїх лукавих відсотків, то ось ФАКТ:https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2644798-rosia-okupuvala-7-teritorii-ukraini-prezident.html
«Росія окупувала 7% території України - Росія окупувала 7% території України - Президент. 20.02.2019 19:44. Укрінформ. »
А твої 12,8%, це ще коли не відвоювали 2/3 Донбассу.
Що було зроблено за часів Президента Порошенка.
чЛенин сказал шо "самые лучшие поцреоты Рашки - "инородцы""
вот надо НАТО следовать высеру Ыллича, но просто методом "о противного"
и это будет НАТО, а не балаган.
Зачем НАТО иметь вооружение, если она тупо "резолюции" продуцирует то?
мы типо против зах.вата Крыма и призываем бла-бла-бла
Российский газовый монополист "Газпром" начал демонтаж труб на территории РФ, по которым поставляется газ в Украину.
Об этом в интервью OilPoint рассказал глава ОГТСУ Сергей Макогон.
"Вот это, что "Газпром" начал демонтировать трубы на своей территории, по которым газ поставляется до границы с Украиной - это проблема, но мы на нее особенно повлиять не можем. Фактически они хотят уничтожить даже теоретическую возможность транзита газа Украиной в будущем", - сказал Макогон.
При этом глава "Оператора ГТС" отметил, что компания не будет отказываться от "малого транзита" - использование системы адресной закупки европейцами.