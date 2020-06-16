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Новости Украина - НАТО Агрессия России против Украины
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Украина доказала, что она очень ценный партнер для НАТО, - Столтенберг

Украина доказала, что она очень ценный партнер для НАТО, - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг констатирует, что Украина заслужила статус партнера с расширенными возможностями, однако проблема блокирования заседаний Комиссии Украина-НАТО Венгрией по причине языкового закона еще не решена.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил во вторник в Брюсселе в ходе видео-пресс-конференции, которая состоялась накануне заседания министров обороны альянса, которое пройдет также в видео-формате по причине ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса.

"Союзники по НАТО приняли решение предоставить Украине статус партнера с расширенными возможностями, потому что Украина доказала, что она очень ценный партнер для НАТО. Это – путь дальнейшего углубления нашего партнерства с Украиной. В отношении встречи на министерском уровне в рамках заседания Комиссии Украина-НАТО – проблема еще не разрешена. Это то, что мы еще должны решить, и я надеюсь, что мы найдем это решение", - сказал Столтенберг, отвечая на вопрос, значит ли факт предоставления Украина статуса то, что вопрос блокирования Венгрией заседаний на уровне министров также решен.

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Как сообщалось ранее, 12 июня союзники по НАТО приняли решение, которым Украине был предоставлен статус партнера с расширенными возможностями. Венгрия продолжает блокировать заседания Комиссии Украина-НАТО на уровне, выше уровня послов, уже несколько лет по причине несогласия с законом о языках, который, по мнению Будапешта, ущемляет права проживающей в Украине венгерского меньшинства.

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Венгрия (1945) НАТО (9980) Столтенберг Йенс (1620)


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Топ комментарии
+4
русня, а ну, заводь: каму вы там нужны
поїхали!
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16.06.2020 13:21
+4
проблема блокирования заседаний Комиссии Украина-НАТО Венгрией по причине языкового закона еще не решена

Раз Украина очень ценный партнер для НАТО, тогда НАТО нужно разобраться с Венгрией, чтобы та прекратила свинячить в НАТО, НАТО нужно сделать выбор между ценным партнером и недоразумением.
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16.06.2020 13:23
+3
Так давайте бабло, оружие, советников. И нашими руками мочите кацапов на домбассе!!!
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16.06.2020 13:20
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Так давайте бабло, оружие, советников. И нашими руками мочите кацапов на домбассе!!!
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16.06.2020 13:20 Ответить
щас. Розбіглися. Вони нашими руками хочуть мочити афганців і лівійців. Пофіг на Донбас.
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16.06.2020 13:22 Ответить
русня, а ну, заводь: каму вы там нужны
поїхали!
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16.06.2020 13:21 Ответить
НАТО.
Конечно, с одной стороны, совок надо выкорчевать с ВСУ.
А также беречь каждого бойца. Это важно.
Однако.
Какой такой уж пример воинского умения/навыков НАТО нам пытаются выдать за безусловный эталон?
Да наши войска за последние 5 лет имеют больший опыт реальных фронтовых боестолкновений с войсками России, чем все НАТО за последние 50 лет.
Где НАТО успешно воевало за последние 50 лет?
Разбомбило Югославию и Ирак.
А воины НАТО воюют всегда, когда у них (США) есть полное превосходство в воздухе.
После Вьетнама прямого боевого фронтового столкновения у США (НАТО) с Россией нигде не было.
Более того, войска НАТО последние 50 лет воюют, когда уже нет тяжелой артиллерии (танков) со стороны противника.
В лучшем случае идет зачистка наземными войсками оставшихся после авиации сил.
--
А НАТО нам принесет обязательность закупки вооружений у США. Прежде всего ракетных. За миллиарды и миллиарды долларов. Хотя надо сделать свое.
--
В бюджете воюющей страны с аннексированными территориями заложено мало денег на разработку и закупку новых вооружений.

Хорошо бы было реализовать озвученные ранее планы по созданию ракет с дальностью 1000+ км.
Правда, США вроде против создания ракетных технологий в иных, кроме себя, странах.
Ну так, реальность такова - что Ким Чен Ын, посмотрев на "гарантии" США в Будапештском меморандуме, - не верит обещаниям и США ничего с ним сделать не могут.
И Ыну не нужны "технологии, изменяющие формат современного боя, и формат будущей войны".

Принять бы на вооружение несколько дивизионов ракет с дальностью 1000+ (хватит долететь до Москвы и 150 км за Москву) - сразу бы охладились горячие головы страны-агрессора.

И тут мы в своем праве. Договор РСМД закончил свое действие. У агрессора такие комплексы есть. Юридически все чисто.
--
Вроде, "Гром-2" который за деньги саудитов запустили в производство в экспортной версии летает до 300км, "Гром-2" для ВСУ летает на 500+км, и сейчас третья версия в опытной разработке на 1500+ км.
При чем уже сейчас "Гром-2" не могут сбить ни С-300 ни С-400 из-за того что у него траектория полета аэробаллистическая...

Третья версия не будет поставлятся на экспорт из-за "контроля распространения ракетного оружия". А для ВСУ на 1500 км..... вполне годная ракета.
А с учетом что стартовая установка может "стрелять" как баллистическими так и крылатыми ракетами так вообще хорошо получается, - одна и та же установка будет "стрелять" и по наземным и по морским целям.
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16.06.2020 13:23 Ответить
а ось і Сірожа з луб'янською методичкою!
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16.06.2020 13:24 Ответить
проблема блокирования заседаний Комиссии Украина-НАТО Венгрией по причине языкового закона еще не решена

Раз Украина очень ценный партнер для НАТО, тогда НАТО нужно разобраться с Венгрией, чтобы та прекратила свинячить в НАТО, НАТО нужно сделать выбор между ценным партнером и недоразумением.
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16.06.2020 13:23 Ответить
чего она свинячит? с ней как раз все хорошо, так что выбор между ценным партнером и союзником, угадай с 3 раз на кого он падет?
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16.06.2020 13:26 Ответить
Украина - очень ценный партнёр,но без пропутинской зелёной саранчи во власти.....
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16.06.2020 13:24 Ответить
А чем уж мы так ценны? Ещё одна бедная страна, которую нужно защищать.
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16.06.2020 13:29 Ответить
правільна! нада бліже к мацквє! ана нас любіт!
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16.06.2020 13:32 Ответить
Подлый предатель ты, Гундяй!
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16.06.2020 13:34 Ответить
ти погано старався, прігожен премію не дасть
мені після твого висеру ще більше у НАТО захотілося
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16.06.2020 13:37 Ответить
Поздно, предатель. Вот всех в НАТО возьмут, а тебя - нет. Пусть тебя мацква любит
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16.06.2020 13:40 Ответить
как жи так-та, а?
а можит ти за міня замолвіш славєчка?
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16.06.2020 13:47 Ответить
самий бєдний бєларусс живьот луччє самава багатава украінца! а у русскіх вабщє всьо єсьть!
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16.06.2020 13:32 Ответить
Фантазёр ты, Фёдорыч
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16.06.2020 13:35 Ответить
ну ти сам пасуді...разьвє хтота можит жить хуже тєбя??
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16.06.2020 13:39 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=7CeLhHQjmwU Есть такие человеки...
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16.06.2020 13:50 Ответить
Ценны тем, что умеем держать лаптекопытную быдломассу в пределах её лепрозория, ПаРаши....
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16.06.2020 13:41 Ответить
Уверен?
Україна довела, що вона дуже цінний партнер для НАТО, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 9635
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16.06.2020 13:44 Ответить
За ЦЕ ВОНИ зараз платять, а що ВОНИ заплатили за Придністров'я, Абхазію, Південну Осетію, Чечню (на той час вже фактично шістнадцята республіка ссср), Карабах...?
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16.06.2020 13:55 Ответить
Ти брешеш! 47000 від 603000 точно не 12%.
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16.06.2020 13:55 Ответить
Это не я. Мне не до процентов. Мне за державу обидно (с)
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16.06.2020 14:02 Ответить
1.Та да. Була ваша рашка дєржава 1/6, а стала 1/9, «мінус 30 %)

2.Що стосується твоїх лукавих відсотків, то ось ФАКТ:https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2644798-rosia-okupuvala-7-teritorii-ukraini-prezident.html
«Росія окупувала 7% території України - Росія окупувала 7% території України - Президент. 20.02.2019 19:44. Укрінформ. »

А твої 12,8%, це ще коли не відвоювали 2/3 Донбассу.
Що було зроблено за часів Президента Порошенка.
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16.06.2020 15:24 Ответить
Не надо размещать лживые российские картинки.
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16.06.2020 15:37 Ответить
Гейсеком НАТО надо избрать того кто посидел при совке.

чЛенин сказал шо "самые лучшие поцреоты Рашки - "инородцы""

вот надо НАТО следовать высеру Ыллича, но просто методом "о противного"

и это будет НАТО, а не балаган.
Зачем НАТО иметь вооружение, если она тупо "резолюции" продуцирует то?
мы типо против зах.вата Крыма и призываем бла-бла-бла
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16.06.2020 13:32 Ответить
еще одна морковка?
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16.06.2020 13:34 Ответить
"Газпром" начал демонтаж российских труб, по которым газ идет в Украину - глава ОГТСУ

Российский газовый монополист "Газпром" начал демонтаж труб на территории РФ, по которым поставляется газ в Украину.
Об этом в интервью OilPoint рассказал глава ОГТСУ Сергей Макогон.
"Вот это, что "Газпром" начал демонтировать трубы на своей территории, по которым газ поставляется до границы с Украиной - это проблема, но мы на нее особенно повлиять не можем. Фактически они хотят уничтожить даже теоретическую возможность транзита газа Украиной в будущем", - сказал Макогон.
При этом глава "Оператора ГТС" отметил, что компания не будет отказываться от "малого транзита" - использование системы адресной закупки европейцами.
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16.06.2020 13:37 Ответить
***** добьет кацапстан
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16.06.2020 13:49 Ответить
 
 