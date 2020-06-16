Украина доказала, что она очень ценный партнер для НАТО, - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг констатирует, что Украина заслужила статус партнера с расширенными возможностями, однако проблема блокирования заседаний Комиссии Украина-НАТО Венгрией по причине языкового закона еще не решена.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил во вторник в Брюсселе в ходе видео-пресс-конференции, которая состоялась накануне заседания министров обороны альянса, которое пройдет также в видео-формате по причине ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса.

"Союзники по НАТО приняли решение предоставить Украине статус партнера с расширенными возможностями, потому что Украина доказала, что она очень ценный партнер для НАТО. Это – путь дальнейшего углубления нашего партнерства с Украиной. В отношении встречи на министерском уровне в рамках заседания Комиссии Украина-НАТО – проблема еще не разрешена. Это то, что мы еще должны решить, и я надеюсь, что мы найдем это решение", - сказал Столтенберг, отвечая на вопрос, значит ли факт предоставления Украина статуса то, что вопрос блокирования Венгрией заседаний на уровне министров также решен.

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Как сообщалось ранее, 12 июня союзники по НАТО приняли решение, которым Украине был предоставлен статус партнера с расширенными возможностями. Венгрия продолжает блокировать заседания Комиссии Украина-НАТО на уровне, выше уровня послов, уже несколько лет по причине несогласия с законом о языках, который, по мнению Будапешта, ущемляет права проживающей в Украине венгерского меньшинства.

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