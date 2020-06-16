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Україна довела, що вона дуже цінний партнер для НАТО, - Столтенберг

Україна довела, що вона дуже цінний партнер для НАТО, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг констатує, що Україна заслужила статус партнера з розширеними можливостями, однак проблема блокування засідань Комісії Україна-НАТО Угорщиною через мовний закон ще не вирішена.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив у вівторок у Брюсселі в ході відео-пресконференції, яка відбулася напередодні засідання міністрів оборони альянсу, яке відбудеться також у відео-форматі через обмежувальні заходи, запроваджені через пандемію коронавірусу.

"Союзники по НАТО вирішили надати Україні статус партнера з розширеними можливостями, бо Україна довела, що вона дуже цінний партнер для НАТО. Це - шлях подальшого поглиблення нашого партнерства з Україною. Щодо зустрічі на міністерському рівні в межах засідання Комісії Україна-НАТО - проблема ще не вирішена. Це те, що ми ще маємо вирішити, і я сподіваюся, що ми знайдемо це рішення", - сказав Столтенберг, відповідаючи на запитання, чи означає факт надання Україні статусу те, що питання блокування Угорщиною засідань на рівні міністрів також вирішено.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО найбільше чекає від України схвалення п'яти законів, - віцепрем'єрка Стефанишина

Як повідомлялося раніше, 12 червня союзники по НАТО ухвалили рішення, яким Україні було надано статус партнера з розширеними можливостями. Угорщина продовжує блокувати засідання Комісії Україна-НАТО на рівні, вище рівня послів, уже кілька років через незгоду зі законом про мови, який, на думку Будапешта, утискає права угорської меншини, яка проживає в Україні.

Читайте: Програма розширених можливостей НАТО забезпечить Україні більший доступ до інформації та навчання, - "слуга народу" Завітневич

Автор: 

Угорщина (2276) НАТО (6441) Столтенберг Єнс (1596)


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Топ коментарі
+4
русня, а ну, заводь: каму вы там нужны
поїхали!
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16.06.2020 13:21
+4
проблема блокирования заседаний Комиссии Украина-НАТО Венгрией по причине языкового закона еще не решена

Раз Украина очень ценный партнер для НАТО, тогда НАТО нужно разобраться с Венгрией, чтобы та прекратила свинячить в НАТО, НАТО нужно сделать выбор между ценным партнером и недоразумением.
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16.06.2020 13:23
+3
Так давайте бабло, оружие, советников. И нашими руками мочите кацапов на домбассе!!!
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16.06.2020 13:20
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Так давайте бабло, оружие, советников. И нашими руками мочите кацапов на домбассе!!!
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16.06.2020 13:20 Відповісти
щас. Розбіглися. Вони нашими руками хочуть мочити афганців і лівійців. Пофіг на Донбас.
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16.06.2020 13:22 Відповісти
русня, а ну, заводь: каму вы там нужны
поїхали!
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16.06.2020 13:21 Відповісти
НАТО.
Конечно, с одной стороны, совок надо выкорчевать с ВСУ.
А также беречь каждого бойца. Это важно.
Однако.
Какой такой уж пример воинского умения/навыков НАТО нам пытаются выдать за безусловный эталон?
Да наши войска за последние 5 лет имеют больший опыт реальных фронтовых боестолкновений с войсками России, чем все НАТО за последние 50 лет.
Где НАТО успешно воевало за последние 50 лет?
Разбомбило Югославию и Ирак.
А воины НАТО воюют всегда, когда у них (США) есть полное превосходство в воздухе.
После Вьетнама прямого боевого фронтового столкновения у США (НАТО) с Россией нигде не было.
Более того, войска НАТО последние 50 лет воюют, когда уже нет тяжелой артиллерии (танков) со стороны противника.
В лучшем случае идет зачистка наземными войсками оставшихся после авиации сил.
--
А НАТО нам принесет обязательность закупки вооружений у США. Прежде всего ракетных. За миллиарды и миллиарды долларов. Хотя надо сделать свое.
--
В бюджете воюющей страны с аннексированными территориями заложено мало денег на разработку и закупку новых вооружений.

Хорошо бы было реализовать озвученные ранее планы по созданию ракет с дальностью 1000+ км.
Правда, США вроде против создания ракетных технологий в иных, кроме себя, странах.
Ну так, реальность такова - что Ким Чен Ын, посмотрев на "гарантии" США в Будапештском меморандуме, - не верит обещаниям и США ничего с ним сделать не могут.
И Ыну не нужны "технологии, изменяющие формат современного боя, и формат будущей войны".

Принять бы на вооружение несколько дивизионов ракет с дальностью 1000+ (хватит долететь до Москвы и 150 км за Москву) - сразу бы охладились горячие головы страны-агрессора.

И тут мы в своем праве. Договор РСМД закончил свое действие. У агрессора такие комплексы есть. Юридически все чисто.
--
Вроде, "Гром-2" который за деньги саудитов запустили в производство в экспортной версии летает до 300км, "Гром-2" для ВСУ летает на 500+км, и сейчас третья версия в опытной разработке на 1500+ км.
При чем уже сейчас "Гром-2" не могут сбить ни С-300 ни С-400 из-за того что у него траектория полета аэробаллистическая...

Третья версия не будет поставлятся на экспорт из-за "контроля распространения ракетного оружия". А для ВСУ на 1500 км..... вполне годная ракета.
А с учетом что стартовая установка может "стрелять" как баллистическими так и крылатыми ракетами так вообще хорошо получается, - одна и та же установка будет "стрелять" и по наземным и по морским целям.
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16.06.2020 13:23 Відповісти
а ось і Сірожа з луб'янською методичкою!
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16.06.2020 13:24 Відповісти
проблема блокирования заседаний Комиссии Украина-НАТО Венгрией по причине языкового закона еще не решена

Раз Украина очень ценный партнер для НАТО, тогда НАТО нужно разобраться с Венгрией, чтобы та прекратила свинячить в НАТО, НАТО нужно сделать выбор между ценным партнером и недоразумением.
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16.06.2020 13:23 Відповісти
чего она свинячит? с ней как раз все хорошо, так что выбор между ценным партнером и союзником, угадай с 3 раз на кого он падет?
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16.06.2020 13:26 Відповісти
Украина - очень ценный партнёр,но без пропутинской зелёной саранчи во власти.....
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16.06.2020 13:24 Відповісти
А чем уж мы так ценны? Ещё одна бедная страна, которую нужно защищать.
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16.06.2020 13:29 Відповісти
правільна! нада бліже к мацквє! ана нас любіт!
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16.06.2020 13:32 Відповісти
Подлый предатель ты, Гундяй!
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16.06.2020 13:34 Відповісти
ти погано старався, прігожен премію не дасть
мені після твого висеру ще більше у НАТО захотілося
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16.06.2020 13:37 Відповісти
Поздно, предатель. Вот всех в НАТО возьмут, а тебя - нет. Пусть тебя мацква любит
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16.06.2020 13:40 Відповісти
как жи так-та, а?
а можит ти за міня замолвіш славєчка?
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16.06.2020 13:47 Відповісти
самий бєдний бєларусс живьот луччє самава багатава украінца! а у русскіх вабщє всьо єсьть!
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16.06.2020 13:32 Відповісти
Фантазёр ты, Фёдорыч
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16.06.2020 13:35 Відповісти
ну ти сам пасуді...разьвє хтота можит жить хуже тєбя??
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16.06.2020 13:39 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=7CeLhHQjmwU Есть такие человеки...
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16.06.2020 13:50 Відповісти
Ценны тем, что умеем держать лаптекопытную быдломассу в пределах её лепрозория, ПаРаши....
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16.06.2020 13:41 Відповісти
Уверен?
Україна довела, що вона дуже цінний партнер для НАТО, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 9635
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16.06.2020 13:44 Відповісти
За ЦЕ ВОНИ зараз платять, а що ВОНИ заплатили за Придністров'я, Абхазію, Південну Осетію, Чечню (на той час вже фактично шістнадцята республіка ссср), Карабах...?
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16.06.2020 13:55 Відповісти
Ти брешеш! 47000 від 603000 точно не 12%.
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16.06.2020 13:55 Відповісти
Это не я. Мне не до процентов. Мне за державу обидно (с)
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16.06.2020 14:02 Відповісти
1.Та да. Була ваша рашка дєржава 1/6, а стала 1/9, «мінус 30 %)

2.Що стосується твоїх лукавих відсотків, то ось ФАКТ:https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2644798-rosia-okupuvala-7-teritorii-ukraini-prezident.html
«Росія окупувала 7% території України - Росія окупувала 7% території України - Президент. 20.02.2019 19:44. Укрінформ. »

А твої 12,8%, це ще коли не відвоювали 2/3 Донбассу.
Що було зроблено за часів Президента Порошенка.
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16.06.2020 15:24 Відповісти
Не надо размещать лживые российские картинки.
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16.06.2020 15:37 Відповісти
Гейсеком НАТО надо избрать того кто посидел при совке.

чЛенин сказал шо "самые лучшие поцреоты Рашки - "инородцы""

вот надо НАТО следовать высеру Ыллича, но просто методом "о противного"

и это будет НАТО, а не балаган.
Зачем НАТО иметь вооружение, если она тупо "резолюции" продуцирует то?
мы типо против зах.вата Крыма и призываем бла-бла-бла
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16.06.2020 13:32 Відповісти
еще одна морковка?
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16.06.2020 13:34 Відповісти
"Газпром" начал демонтаж российских труб, по которым газ идет в Украину - глава ОГТСУ

Российский газовый монополист "Газпром" начал демонтаж труб на территории РФ, по которым поставляется газ в Украину.
Об этом в интервью OilPoint рассказал глава ОГТСУ Сергей Макогон.
"Вот это, что "Газпром" начал демонтировать трубы на своей территории, по которым газ поставляется до границы с Украиной - это проблема, но мы на нее особенно повлиять не можем. Фактически они хотят уничтожить даже теоретическую возможность транзита газа Украиной в будущем", - сказал Макогон.
При этом глава "Оператора ГТС" отметил, что компания не будет отказываться от "малого транзита" - использование системы адресной закупки европейцами.
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16.06.2020 13:37 Відповісти
***** добьет кацапстан
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16.06.2020 13:49 Відповісти
 
 