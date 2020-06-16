Україна довела, що вона дуже цінний партнер для НАТО, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг констатує, що Україна заслужила статус партнера з розширеними можливостями, однак проблема блокування засідань Комісії Україна-НАТО Угорщиною через мовний закон ще не вирішена.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив у вівторок у Брюсселі в ході відео-пресконференції, яка відбулася напередодні засідання міністрів оборони альянсу, яке відбудеться також у відео-форматі через обмежувальні заходи, запроваджені через пандемію коронавірусу.

"Союзники по НАТО вирішили надати Україні статус партнера з розширеними можливостями, бо Україна довела, що вона дуже цінний партнер для НАТО. Це - шлях подальшого поглиблення нашого партнерства з Україною. Щодо зустрічі на міністерському рівні в межах засідання Комісії Україна-НАТО - проблема ще не вирішена. Це те, що ми ще маємо вирішити, і я сподіваюся, що ми знайдемо це рішення", - сказав Столтенберг, відповідаючи на запитання, чи означає факт надання Україні статусу те, що питання блокування Угорщиною засідань на рівні міністрів також вирішено.

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Як повідомлялося раніше, 12 червня союзники по НАТО ухвалили рішення, яким Україні було надано статус партнера з розширеними можливостями. Угорщина продовжує блокувати засідання Комісії Україна-НАТО на рівні, вище рівня послів, уже кілька років через незгоду зі законом про мови, який, на думку Будапешта, утискає права угорської меншини, яка проживає в Україні.

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