"Слуги народа" исключили из перечня госкомпаний, не подлежащих приватизации, предприятия, обеспечивающие поставки воды в Крым, - нардеп "Голоса" Юрчишин

В законопроект №2831-1 авторства депутатов от "Слуги народа" из перечня предприятий, не подлежащих приватизации, исключили Управление Северо-Крымского канала и Управление Главного Каховского магистрального канала, которые обеспечивают поставки воды на Крымский полуостров, заявил народный депутат фракции "Голос" Ярослав Юрчишин.

"Сегодня на комитете по вопросам антикоррупционной политики будет попытка вернуть украинскую воду в Крым для того, чтобы обеспечивать потребности оккупантов. В законопроекте 2831-1 авторства "Слуг народа" из перечня предприятий, не подлежащих приватизации, исчезли Управление Северо-Крымского канала и Управление Главного Каховского магистрального канала. По сути - это два государственных предприятия, ключевой задачей которых является обеспечивать Крым украинским водой", - рассказал Юрчишин "Интерфакс-Украина" во вторник, передает Цензор.НЕТ.

Депутат считает, что такие действия его коллег из "Слуги народа" - это попытка найти механизм возобновления поставок воды на Крымский полуостров.

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"Странным образом в законопроекте, который инициировали депутаты большинства, исчезает запрет на приватизацию государственных предприятий, которые обеспечивают работу крымских каналов. Что это? Очередное проявление непрофессионализма или реализация российских планов?", - добавил нардеп.