"Слуги народа" исключили из перечня госкомпаний, не подлежащих приватизации, предприятия, обеспечивающие поставки воды в Крым, - нардеп "Голоса" Юрчишин
В законопроект №2831-1 авторства депутатов от "Слуги народа" из перечня предприятий, не подлежащих приватизации, исключили Управление Северо-Крымского канала и Управление Главного Каховского магистрального канала, которые обеспечивают поставки воды на Крымский полуостров, заявил народный депутат фракции "Голос" Ярослав Юрчишин.
"Сегодня на комитете по вопросам антикоррупционной политики будет попытка вернуть украинскую воду в Крым для того, чтобы обеспечивать потребности оккупантов. В законопроекте 2831-1 авторства "Слуг народа" из перечня предприятий, не подлежащих приватизации, исчезли Управление Северо-Крымского канала и Управление Главного Каховского магистрального канала. По сути - это два государственных предприятия, ключевой задачей которых является обеспечивать Крым украинским водой", - рассказал Юрчишин "Интерфакс-Украина" во вторник, передает Цензор.НЕТ.
Депутат считает, что такие действия его коллег из "Слуги народа" - это попытка найти механизм возобновления поставок воды на Крымский полуостров.
"Странным образом в законопроекте, который инициировали депутаты большинства, исчезает запрет на приватизацию государственных предприятий, которые обеспечивают работу крымских каналов. Что это? Очередное проявление непрофессионализма или реализация российских планов?", - добавил нардеп.
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С пародиями надо возвращаться обратно в «95 квартал». Святослав Вакарчук смог, и Владимир Зеленский сможет.
Есть такой популярный литературный жанр - «роман-катастрофа». А у нас сходный тип государственной власти вырисовывается - «президент-катастрофа». Как минимум, уже третий подряд.
Такое мнение https://www.facebook.com/profile.php?id=100007508473639&__tn__=%2CdC-R1.g-R&eid=ARC_OzEiGuFLLw4s-pepZLrbDeE6KVjn7-2DjKetfppMUNGjo9Pktd51fm_NS_lkIp8uEjofnmyHRFRK&hc_ref=ARQ1DaHxflclzYN4nY0-vwULDVGiRV1FBN9CaDm28raTox51n0BlD82dq0COuAhiR7k&fref=nf высказал сегодня политический аналитик Александр Кочетков в Фейсбуке.
Вынужден признаться: я переоценил способность Владимира Зеленского противостоять манипуляциям. Мне казалось, что человек, занимающийся политической сатирой, обязан обладать критичностью мышления и самостоятельностью характера.
На деле получилось наоборот. Сейчас в интервью ВАЗа можно на слух определить, с чьего голоса из своего окружения поет наш президент.
ВАЗ ведется на примитивные слоганы. Взять, например, миф о ФОПах как способе ухода крупного бизнеса от налогов. И вместо того, чтобы поставить на место крупных неплательщиков, власть Зеленского начинает душить мелких и средних предпринимателей. Которые и так придушены карантином.
Та же история с возобновляемыми источниками энергии, которые якобы разрушают экономику Украину. Заметьте, не жадность олигархов разрушает, а именно инвестиции в возобновляемую энергетику!
Последнее время у Зеленского прорезалась еще одна «манечка» - якобы самоуправляемость местной власти ведет к сепаратизму. Блин, да ведь именно готовность местных элит вместе с патриотическими гражданами защищать свои города спасла Украину от путинской агрессии! Так было в Днепре, Харькове, Одессе, Запорожье, Николаеве.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2020/06/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BB-%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%83.html Президент Зеленский совершил роковую ошибку - политолог
Да, в этой истории есть и героические, и трагические страницы, но если бы не это сопротивление на местах, сегодня Владимиру Зеленскому не было бы чем руководить.
А нынче силовики получили «задачу государственной важности» - накопать на всех мэров в Украине компромата, что будто бы позволит выдвиженцам офиса президента выиграть местные выборы.
Коррупция - конечно, беда. Но так почему президент начинает войну с мэрами, а не с того, о чем криком кричат на эфирах депутаты «Слуги народа»: с миллиардных «скруток», с дыр на таможне размером с туннель под Ла-Маншем, с контрабанды сигарет и леса-кругляка, с очередного правительственно-олигархического сговора в энергетике и других сферах?
Президент не слышит своих собственных депутатов. Потому что его уши заняты нашептывателями о «мэрах-сепаратистах». Его убедили, что без контроля местных громад президентская власть будет не полной…
Неужто он не в состоянии понять, что власть - лишь инструмент? Как видеокамера, которой можно снимать и эпическое кино, и примитивное порно. Поэтому главный вопрос: зачем тебе, Владимир Александрович, невиданная до сих пор в Украине концентрация власти? Чтобы что?
В тему - https://www.economics-prorok.com/2020/06/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%BB-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC-%D0%B7%D0%B0.html Зеленский обманул украинцев своим законопроектом о народовластии - Тимошенко. Видео
Если двинуть страну к светлому будущему, то предъяви обществу свой стратегический и тактический план, люди тебя с воодушевлением поддержат, и тогда никакой мэр не посмеет что-либо перечить.
А если бесконтрольная власть понадобилась, чтобы президентские назначенцы разного калибра получали мзду с каждого киоска по стране, так это пародия на Россию (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18).
А с пародиями надо возвращаться обратно в «95 квартал». Святослав Вакарчук смог, и Владимир Зеленский сможет.
В законопроекте 2831-1 авторства "Слуг народа" из перечня предприятий, не подлежащих приватизации, исчезли Управление Северо-Крымского канала и Управление Главного Каховского магистрального канала.
По сути - это два государственных предприятия, ключевой задачей которых является обеспечивать Крым украинским водой".
Форумные адвокаты слуг-оборотней, косящие под патриотов, как вам такая инициатива ваших избранников?
"Коммерсантъ", Москва, 09.01.20.
5 января, пресс служба президента Украины сообщила, что Владимир Зеленский, после отдыха на горнолыжном курорте, планирует пробыть в госрезиденции Синегора как минимум до 9 января : "Не исключено, что глава государства продлит отдых до 10, 11 или 12 января".
Однако, по информации издания, после консультаций в Буковеле со своим шефом, олигархом Игорем Коломойским, в эти дни Владимир Зеленский собирался инкогнито посетить оффшорную юрисдикцию Оман. В поездке его сопровождал близкий друг и помощник, теневой министр МИД, Андрей Ермак. Султанат находится в черном списке ЕС и финансовых служб США, являясь тихой гаванью для хранения капиталов топ коррупционеров всего мира. Именно туда, на подставные счета, должны быть перечислены несколько миллиардов долларов, для принятия условий Москвы, по урегулированию кризиса в Донбассе, снятия антироссийских санкций, формального признания Крыма российским, и возобновления подачи днепровской воды уже этой весной, о чем свидетельствует начало ремонтных работ на объектах СКК в Крыму.
Так же, 8-9 января, в Турции, планировалась тайная встреча президентов России и Украины, при посредничестве Виктора Медведчука, куда Владимир Путин должен был прибыть на открытие газопровода "Турецкий поток". Для перелета Зеленского, кум президента России предоставил свой самолет.
Уже очевидно, какую то часть этих планов сорвала катастрофа украинского Боинга компании МАУ в Иране. Это не первый случай, когда капитуляцию Украины перед Путиным срывает форс-мажор.
тут навіть нема чого тулити перше питання, все ж очевидно.
https://www.youtube.com/watch?v=B6PLT5UTwzs В Крыму готовят канал для подачи воды с материка? | Крым.Реалии ТВ
Насамперед слід звернути увагу, що згідно з п. 5 ст. 4 Закону України «Про
приватизацію державного та комунального майна» Верховна
Рада України затверджує перелік об'єктів державної власності, що не підлягають
приватизації, за поданням Кабінету
Міністрів України, що пов'язано, зокрема, з тим, що саме Кабінет
Міністрів України відповідно до п. 5 ст. 116 Конституції України здійснює
управління об'єктами державної власності." ( выводы главного экпертного управления от 20.05.2020) так что ноги растут из Кабмина все остальное обслуга хотелок сверху
Зебильная продажная власть.
https://censor.net/news/3202101/krivorojskiyi_deputat_kolesnik_pokazal_nechelovecheskie_usloviya_jizni_24letnego_veterana_ato_s_invalidnostyu/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_73988162
і чи то не ті кармані-сімейні охороні фірми та ще дехто хто від простою тих підприємств отимує бабло...
=ну ось чому замісто проплачених мітингів не скинутись та не купити ті підприємства і бистринько поздавати у металолом усі двигуни та насоси і усьоооооооооо....
-сама вода в канал не потече))))))))))))))))))))
Зранку гранату під Радою взірвуть, ввечері редут на колєє поставлять! Щас ніт.