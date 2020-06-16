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Новости
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"Слуга народа" Маслов принял присягу нардепа, заняв место Ткаченко

16 июня присягу народного депутата принял Денис Маслов, который займет место во фракции "Слуга народа" вместо Александра Ткаченко, назначенного Министром культуры и информационной политики.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

Отмечается, что присягу Маслов принял во время пленарного заседания Верховной Рады.

По информации общественного движения "ЧЕСТНО", Маслов родился в Кривом Роге, учился в Днепропетровском лицее информационных технологий, а позже - на юридическом факультете Днепровского национального университета имени Олеся Гончара. Имеет второе высшее образование по специальности "Банковское дело".

Был руководящим партнером адвокатского объединения "Лоуатек", директором "Авин Трейд", учредитель юрфирмы "Форца".

Также он член совета Днепровского отделения Ассоциации юристов Украины, делегат в Правовой ассамблее Ассоциации юристов Украины от Днепропетровской области, член регионального совета по вопросам реформ в сфере юстиции.

В течение 2016-2018 годов был судьей Днепровского райсуда города Каменского.

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Напомним, 4 июня народные депутаты поддержали назначение Александра Ткаченко главой Министерства культуры и информационной политики. Тогда же 299 голосами парламентариев Ткаченко лишили мандата народного депутата.

ВР (29245) Ткаченко Александр (429) Слуга народа (2630)


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Топ комментарии
+6
Кривой Рог?
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16.06.2020 14:17
+5
Что может заставить такого успешного адвоката идти в нардепы на зарплату меньше в разы!?
Ясно - участие в схемах!
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16.06.2020 14:46
+4
тесен круг ... урода слуг
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16.06.2020 14:26
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Кривой Рог?
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16.06.2020 14:17 Ответить
Канеш братиш, даже в шоу Холостяк побеждают давалки с Кривого.
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16.06.2020 14:19 Ответить
если был судьей---значит ВОР И ВЗЯТОЧНИК !!! С пополнением зеленая трясина !
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16.06.2020 15:32 Ответить
ще один "шлюха урода"
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16.06.2020 14:20 Ответить
тесен круг ... урода слуг
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16.06.2020 14:26 Ответить
Крывые роги рулят.
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16.06.2020 14:43 Ответить
"Он был зачат за три рубля на чердаке..." очередной кацап шабес-гой с бениного кагала....
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16.06.2020 14:45 Ответить
Что может заставить такого успешного адвоката идти в нардепы на зарплату меньше в разы!?
Ясно - участие в схемах!
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16.06.2020 14:46 Ответить
Не только. Я знал одного который утверждал что больше всего его интересовала ... депутатская пенсия. Как только он получил право на "депутатку" он тут же сложил мандат.
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16.06.2020 15:42 Ответить
+1 москаль в раді
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16.06.2020 16:40 Ответить
 
 