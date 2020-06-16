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Новини
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"Слуга народу" Маслов склав присягу нардепа, посівши місце Ткаченка

16 червня присягу народного депутата склав Денис Маслов, який посів місце у фракції "Слуга народу" замість Олександра Ткаченка, призначеного Міністром культури та інформаційної політики.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

Зазначається, що присягу Маслов склав під час пленарного засідання Верховної Ради.

За інформацією громадського руху "ЧЕСНО", Маслов народився у Кривому Розі, навчався у Дніпропетровському ліцеї інформаційних технологій, а згодом - на юридичному факультеті Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Має другу вищу освіту за спеціальністю "Банківська справа".

Був керівним партнером адвокатського об'єднання "Лоуатек", директором "Авін Трейд", засновник юрфірми "Форца".

Також він є членом ради Дніпровського відділення Асоціації правників України, делегатом у Правовій асамблеї Асоціації правників України від Дніпропетровської області, членом регіональної ради з питань реформ у сфері юстиції.

Протягом 2016-2018 років був суддею Дніпровського райсуду міста Кам'янського.

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Нагадаємо, 4 червня народні депутати підтримали призначення Олександра Ткаченка очільником Міністерства культури та інформаційної політики. Тоді ж 299 голосами парламентарів Ткаченка позбавили мандата народного депутата.

Автор: 

ВР (14972) Ткаченко Олександр (509) Слуга народу (2812)


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Топ коментарі
+6
Кривой Рог?
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16.06.2020 14:17
+5
Что может заставить такого успешного адвоката идти в нардепы на зарплату меньше в разы!?
Ясно - участие в схемах!
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16.06.2020 14:46
+4
тесен круг ... урода слуг
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16.06.2020 14:26
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Кривой Рог?
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16.06.2020 14:17 Відповісти
Канеш братиш, даже в шоу Холостяк побеждают давалки с Кривого.
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16.06.2020 14:19 Відповісти
если был судьей---значит ВОР И ВЗЯТОЧНИК !!! С пополнением зеленая трясина !
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16.06.2020 15:32 Відповісти
ще один "шлюха урода"
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16.06.2020 14:20 Відповісти
тесен круг ... урода слуг
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16.06.2020 14:26 Відповісти
Крывые роги рулят.
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16.06.2020 14:43 Відповісти
"Он был зачат за три рубля на чердаке..." очередной кацап шабес-гой с бениного кагала....
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16.06.2020 14:45 Відповісти
Что может заставить такого успешного адвоката идти в нардепы на зарплату меньше в разы!?
Ясно - участие в схемах!
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16.06.2020 14:46 Відповісти
Не только. Я знал одного который утверждал что больше всего его интересовала ... депутатская пенсия. Как только он получил право на "депутатку" он тут же сложил мандат.
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16.06.2020 15:42 Відповісти
+1 москаль в раді
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16.06.2020 16:40 Відповісти
 
 