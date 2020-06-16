"Слуга народу" Маслов склав присягу нардепа, посівши місце Ткаченка

16 червня присягу народного депутата склав Денис Маслов, який посів місце у фракції "Слуга народу" замість Олександра Ткаченка, призначеного Міністром культури та інформаційної політики.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

Зазначається, що присягу Маслов склав під час пленарного засідання Верховної Ради.

За інформацією громадського руху "ЧЕСНО", Маслов народився у Кривому Розі, навчався у Дніпропетровському ліцеї інформаційних технологій, а згодом - на юридичному факультеті Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Має другу вищу освіту за спеціальністю "Банківська справа".

Був керівним партнером адвокатського об'єднання "Лоуатек", директором "Авін Трейд", засновник юрфірми "Форца".

Також він є членом ради Дніпровського відділення Асоціації правників України, делегатом у Правовій асамблеї Асоціації правників України від Дніпропетровської області, членом регіональної ради з питань реформ у сфері юстиції.

Протягом 2016-2018 років був суддею Дніпровського райсуду міста Кам'янського.

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Нагадаємо, 4 червня народні депутати підтримали призначення Олександра Ткаченка очільником Міністерства культури та інформаційної політики. Тоді ж 299 голосами парламентарів Ткаченка позбавили мандата народного депутата.