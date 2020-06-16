Рада приняла за основу законопроект о защите заробитчан
Принят за основу проект Закона "О защите трудовых мигрантов и борьбе с мошенничеством при трудоустройстве за границу"
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте ВР.
Так, законопроектом предлагается:
- заменить лицензирование хозяйственной деятельности по посредничеству в трудоустройстве за рубежом подачей субъектом хозяйствования декларации об осуществлении деятельности по предоставлению услуг по посредничеству в трудоустройстве за границей с включением его в перечень таких субъектов, который ведется центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере занятости населения и трудовой миграции;
- запретить субъектам хозяйствования, которые предоставляют услуги по посредничеству в трудоустройстве за рубежом, получать от граждан, которым предоставлены указанные услуги, гонорары, комиссионные и другие вознаграждения;
- установить административную ответственность за нарушение законодательства о деятельности субъектов хозяйствования, которые предоставляют услуги по посредничеству в трудоустройстве.
Соответствующие изменения предлагается внести в Кодекс Украины об административных правонарушениях, законы Украины "О лицензировании видов хозяйственной деятельности", "О внешней трудовой миграции" и "О занятости населения".
Проект Закона зарегистрирован под №2365.
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Я не совсем понял смысла статьи... Это что - обязательный слив данных государству - тех, кто едет на работу заграницу !?
а о нанимателях-кидателях...чтоб защитить будущих заробитчан от аферистов
зачищатьзащищать
А потом, типа посредством таких законов, защищает заробитчан, которых сама же и толкает за границу на заработки.
Не власть платит нищенскую ЗП на Украине, какая экономика - такая и ЗП. Проблемы создает, но валить всё на власть не стоит: 3/4 считают, что хорошо иметь возможность порешать свои проблемы через кума. И власть - такая же.
Если вам удобней считать, что в ваших проблемах виноват дядя, то считайте. Но тогда ничего не изменится, потому что виноват дядя, а я совсем не при чем. Зачем тогда мне что-то изменять, что-то делать, напрягаться? Ведь эти негодяи как прилетают с Марса, так сразу и идут во власть.
а значить немає попиту на робітників, немає попиту - немає нормальних зарплат і податків
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Чорнокожих, які насправді й не стали досі своїми в країні, куди вони прибули триста років тому, називають борцями за права, бо вони хотять відчувати США власною, рідною країною. Українців, які живуть на цій землі вже тисячі років, борються аби не почувати чужими у власній країні,
Как с забугорными фирмами, интернет-наймом итд итп?
https://www.facebook.com/roman.ryabtchuk/posts/1528967477284974?__cft__[0]=AZXaHHDTNhZvbKYV7lvA16L89rJSzGlbkXINly12SS_npVBjTxg34QCAqTPrLk-agJGoN7kcFBekzVHksTsdCaDjW9Cha_ywsXHD0DoDUPK5P9OO8gR-0JC-SMVhxWedeXJ9uGpI8t_5WPCIcV7lwbpzADeigu_29Do7znVqiURJeTHOCWQV86P4f6CyMu9sunY&__tn__=%2CO%2CP-R 2 ч. ·
https://www.facebook.com/humirov/?__cft__[0]=AZXaHHDTNhZvbKYV7lvA16L89rJSzGlbkXINly12SS_npVBjTxg34QCAqTPrLk-agJGoN7kcFBekzVHksTsdCaDjW9Cha_ywsXHD0DoDUPK5P9OO8gR-0JC-SMVhxWedeXJ9uGpI8t_5WPCIcV7lwbpzADeigu_29Do7znVqiURJeTHOCWQV86P4f6CyMu9sunY&__tn__=-UC%2CP-y-R Олександр Гуміров
2 ч.
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Очередная шокирующая законодательная инициатива Шмыгаля, которая продолжает системное разрушение верховенства права в Украине и коснётся каждого украинца.
Шмыгаль внёс на рассмотрение Верховной Рады законопроект №3609, который уже смело можно назвать скандальным. Этим законопроектом не просто "затягивается удавка" на шее украинцев - нормы проекта нивелируют целый ряд основоположных прав человека, установленных Конституцией и Конвенцией.
Судите сами - ниже три нормы из этого законопроекта:
1. Ограничение свободы передвижения, в частности - запрет выезда из страны, в действующих законах применяется как особая мера в отношении тех, кто уклоняется от исполнения долговых обязательств. Идея здесь в том, что должнику, имеющему деньги, если он всячески уклоняется от погашения долга и может сбежать из страны - применяется судом запрет выезда. Такая норма может быть применена в отношении только злостного должника.
Шмыгаль предлагает кардинальные изменения, согласно которым такой запрет будет применяться ко всем, кто "не выполнил решение суда сроком до момента выполнения решения суда". И не важно есть возможность выполнить решение или нет, не важно обжалуешь ты это несправедливое решение или согласен с ним. Запрет выезда будет применяться как "обеспечение иска", то есть - в момент открытия судебного производства, когда обстоятельства ещё не исследованы и вина не установлена.
И теперь это коснётся не только злостных должников, а абсолютно всех и каждого, в отношении кого есть неисполненное какое-либо решение суда. И не обязательно это про долги - любое решение суда. По сути, Украина опускает "железный занавес". Теперь за штрафы, коммуналку, за невыполнение любых других обязательств людей, которые, возможно, едут заграницу чтобы заработать на выживание и погашение долгов, из страны не выпустят.
Причём, если есть невыполненное решение суда в отношении юрлица, запретят выезд его директору.
Так что теперь ваш ЖЭК, бывший супруг/супруга (за алименты), недобросовестный контрагент (по коммерческим сделкам), полиция (штрафы), налоговик (обязательства по налогам), "чёрный" коллектор и рейдер, банкиры и всякие ростовщики, да вообще кто угодно, кто решит вам "насолить", будут решать - позволить вам выехать с территории Украины или запереть вас в этом "раю".
И это ещё не всё. Шмыгаль предлагает дополнить права частных исполнителей правом запрещать выезд без решения суда. То есть, частные вымогатели получат ничем не ограниченное право запретить выезд вообще кому угодно, без суда и следствия. Конечно, если они сделают это "с нарушением процедуры", то спустя год судебного обжалования вы отмените незаконный запрет, но год проживёте под запретом точно.
2. Как известно, суть залога состоит в том, что если заёмщик не погасил кредит, он отдаёт кредитору залоговое имущество. Шмыгаль решил и тут ввести новацию. Теперь брать ипотеку, чтобы обеспечить свою семью жильём, будет только полный отбитый напрочь дебил, потому что ни один здравомыслящий человек на шмыгалёвский закон "не клюнет".
Шмыгаль предлагает право банкирам обращаться в суд о взыскании долга, не покрытого стоимостью залога, причём это правило будет применяться как к новым сделкам, так и к уже существующим.
Привожу пример из реальной жизни как будет работать шмыгалёвская новация. В 2006 году человек купил квартиру за 60000 долларов, платил кредит до 2014 года, выплатил 110000 долларов, из которых "тело" - половина суммы кредита. Осталось 30000 долга. Но за эти годы курс доллара вырос на 500%, а цены на жильё упали на 300%. Человек потерял былой заработок и не справляется с кредитом по независящим от него причинам (на курс доллара он точно не влияет). Теперь та квартира стоит 25000 долларов. Банк забирает за долги, которые с учётом процентов выросли до 55000 долларов, квартиру, продаёт за 20000 на аукционе. И ещё 35000 требует через суд доплатить. Результат: человек потратил 145000 долларов и отдал квартиру за долги. Приобрёл за 15 лет жизни невроз и седые волосы. А семья как была без жилья, так без него и осталась. Но банкир заработал "чистого навара" 95000. Вот такую философию отстаивает Шмыгаль.
3. Теперь "на ковёр" к частному исполнителю вас будут доставлять принудительно органы Нацполиции. Тут даже комментировать нечего - принуждение к исполнению гражданского обязательства переходит из разряда преступлений в разряд полномочий.
Страна мародёров.