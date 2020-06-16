РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11192 посетителя онлайн
Новости
5 726 41

Рада приняла за основу законопроект о защите заробитчан

Рада приняла за основу законопроект о защите заробитчан

Принят за основу проект Закона "О защите трудовых мигрантов и борьбе с мошенничеством при трудоустройстве за границу"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте ВР.

Так, законопроектом предлагается:

- заменить лицензирование хозяйственной деятельности по посредничеству в трудоустройстве за рубежом подачей субъектом хозяйствования декларации об осуществлении деятельности по предоставлению услуг по посредничеству в трудоустройстве за границей с включением его в перечень таких субъектов, который ведется центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере занятости населения и трудовой миграции;

- запретить субъектам хозяйствования, которые предоставляют услуги по посредничеству в трудоустройстве за рубежом, получать от граждан, которым предоставлены указанные услуги, гонорары, комиссионные и другие вознаграждения;

- установить административную ответственность за нарушение законодательства о деятельности субъектов хозяйствования, которые предоставляют услуги по посредничеству в трудоустройстве.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Чешские фермеры готовы оплачивать работникам из Украины тесты на COVID-19. ФОТОрепортаж

Соответствующие изменения предлагается внести в Кодекс Украины об административных правонарушениях, законы Украины "О лицензировании видов хозяйственной деятельности", "О внешней трудовой миграции" и "О занятости населения".

Проект Закона зарегистрирован под №2365.

ВР (29245) законопроект (3221) заробитчане (587)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+13
Скорее всего, речь идёт не о защите, а о дополнительных поборах с заробитчан))
показать весь комментарий
16.06.2020 14:21
+10
Рада ухвалила за основу законопроєкт про захист заробітчан - Цензор.НЕТ 468
показать весь комментарий
16.06.2020 14:42
+8
Таки да. Чтоб потом налоговую к заробитчанам отправлять. У нас ведь в государстве полно рабочих мест с большой зарплатой, а эти негодяи за границу работать едут)))
показать весь комментарий
16.06.2020 14:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"подачей субъектом хозяйствования декларации об осуществлении деятельности по предоставлению услуг по посредничеству в трудоустройстве за границей с включением его в перечень таких субъектов, который ведется центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере занятости населения и трудовой миграции"

Я не совсем понял смысла статьи... Это что - обязательный слив данных государству - тех, кто едет на работу заграницу !?
показать весь комментарий
16.06.2020 14:21 Ответить
Таки да. Чтоб потом налоговую к заробитчанам отправлять. У нас ведь в государстве полно рабочих мест с большой зарплатой, а эти негодяи за границу работать едут)))
показать весь комментарий
16.06.2020 14:23 Ответить
Не в бровь , а прямо в глаз! Они уже давно хотят обложить их данью!
показать весь комментарий
16.06.2020 14:35 Ответить
Балалайку им семиструнную
показать весь комментарий
16.06.2020 16:37 Ответить
я так поняла смысл : кадровое агенство, осуществляющее трудоустройство за рубежом до принятия этого Закона должно было иметь лицензию на осуществление этого рода деятельности.Теперь законодатель говорит, что лицензию иметь не нужно, но такое агенство обязано подавать декларацию (вопрос куда???) и такое предприятие включается в список ( цетра занятости?)предприятий, которым государство разрешает вести эту деятельность. но есть но, законодатель запретил взимать кадровым агенствам оплату с граждан за посредничество в трудоустройстве ( за счет чего будут жить эти кадровые агенства? бесплатные услуги?), а значит таким образом убирает посредничество в трудоустройстве. Теперь граждане будут либо сами искать либо центры занятости .Возможно я ошибаюсь, пусть подправят меня юристы
показать весь комментарий
16.06.2020 14:56 Ответить
эти все "запретить" не работают. Только в тень загонят. Правительство пытается регулировать все до чего дотянется и то, до чего дотянуться не может.
показать весь комментарий
16.06.2020 14:21 Ответить
о защите заробитчан от коронавируса!
показать весь комментарий
16.06.2020 14:21 Ответить
не об "уже" заробитчанах..
а о нанимателях-кидателях...чтоб защитить будущих заробитчан от аферистов
показать весь комментарий
16.06.2020 14:21 Ответить
Скорее всего, речь идёт не о защите, а о дополнительных поборах с заробитчан))
показать весь комментарий
16.06.2020 14:21 Ответить
А ты как думал? Отдай 20-30% от заработанного и Авакофф тебя будет зачищать защищать
показать весь комментарий
16.06.2020 14:33 Ответить
Весь цинизм в том, что власть сама создаёт проблемы людям в Украине через нищенскую зарплату и отсутствие рабочих мест в Украине с нормальной зарплатой.
А потом, типа посредством таких законов, защищает заробитчан, которых сама же и толкает за границу на заработки.
показать весь комментарий
16.06.2020 14:24 Ответить
Весь цинизм в том, что власть сама создаёт проблемы людям в Украине через нищенскую зарплату
Не власть платит нищенскую ЗП на Украине, какая экономика - такая и ЗП. Проблемы создает, но валить всё на власть не стоит: 3/4 считают, что хорошо иметь возможность порешать свои проблемы через кума. И власть - такая же.
показать весь комментарий
16.06.2020 14:30 Ответить
https://censor.net/user/462105 Саме влада і винна.Коли її представники йдуть до влади,обіцяють золоті гори.А коли приходять,нічого не знають.
показать весь комментарий
16.06.2020 14:33 Ответить
Саме влада і винна.Коли її представники йдуть до влади,обіцяють золоті гори.А коли приходять,нічого не знають.
Если вам удобней считать, что в ваших проблемах виноват дядя, то считайте. Но тогда ничего не изменится, потому что виноват дядя, а я совсем не при чем. Зачем тогда мне что-то изменять, что-то делать, напрягаться? Ведь эти негодяи как прилетают с Марса, так сразу и идут во власть.
показать весь комментарий
16.06.2020 17:46 Ответить
https://censor.net/user/462105 Звісно що винен.Бо цей самий дядя чи тьотя приймає закони.Але я не казав,що у всіх проблемах винен.А ви що пропонуєте?
показать весь комментарий
16.06.2020 18:39 Ответить
Влада і створює умови економіки.. з такими судами, ментами і прокурорами жоден нормальний інвестор не захочу шукати собі пригод..
а значить немає попиту на робітників, немає попиту - немає нормальних зарплат і податків
показать весь комментарий
16.06.2020 23:14 Ответить
снова хотят обобрать зеленая шобла за___ебала
показать весь комментарий
16.06.2020 14:25 Ответить
Там где заботятся , там и Беспредел . Оставьте их в покое, - Если не можете обеспечить Работой.
показать весь комментарий
16.06.2020 14:26 Ответить
Если государство пытается защищать граждан - ждём, что будет создан специальный орган для избиения этих граждан ногами и их насилования.
показать весь комментарий
16.06.2020 14:26 Ответить
І скільки ж тепер ЗЄ-шобло здере з заробітчан за так званий захист?
показать весь комментарий
16.06.2020 14:26 Ответить
https://twitter.com/StugnaU
https://twitter.com/StugnaU
https://twitter.com/StugnaU


https://twitter.com/StugnaU
https://twitter.com/StugnaU

Stugna UA

@StugnaU

·https://twitter.com/StugnaU/status/1272750634811510784 6 ч

Чорнокожих, які насправді й не стали досі своїми в країні, куди вони прибули триста років тому, називають борцями за права, бо вони хотять відчувати США власною, рідною країною. Українців, які живуть на цій землі вже тисячі років, борються аби не почувати чужими у власній країні,
показать весь комментарий
16.06.2020 14:28 Ответить
https://censor.net/user/321358 Як видно по протестах в США.вони не борються за права,а борються за пограбунки і вбивства.
показать весь комментарий
16.06.2020 14:35 Ответить
это понятно они борются за то чтоб не работать и жрать в три горла за счет белых и других наций которые производят продукцию а у нас тоже кучка дерьма у власти паразитирует на людях жря всеми дырки что у них есть и грабя крича красивые лозунги
показать весь комментарий
16.06.2020 14:49 Ответить
https://censor.net/user/321358 Активісти також годуються за рахунок інших і виконують чиїсь замовлення.Не всі звісно,але дуже багато
показать весь комментарий
16.06.2020 14:52 Ответить
с такой логикой Вы тоже живете за счет кого то это все понятно у честных людей всегда ограничены финансовые возможности аппарат подавления всегда готов уничтожит честный протест против системы в зародыше и любой кровью а нам всегда поставляют суррогатных выкормышей системы Ярош Зе и т. д.
показать весь комментарий
16.06.2020 14:55 Ответить
Керманичі хочуть грошей і контролю населення.
показать весь комментарий
16.06.2020 14:31 Ответить
Ето типо Авакофф к каждому приезжему заробитчанину приставит свою Няню, которая будет помогать тратить заработанные деньги?
показать весь комментарий
16.06.2020 14:31 Ответить
Однако помощи так и не дождались, поэтому обратились в суд, требуя от правительства Украины компенсацию в размере 1 миллиона 800 тысяч гривен. "Мы подали в суд на государство, поскольку на тот момент государство называло то, что https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D1%83%D0%B7%D1%83-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BE-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BC-%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0/a-52844799 происходило в Донбассе , антитеррористической операцией (АТО) . Это означает, что наше жилье было разрушено в результате террористического акта, а по украинскому закону о борьбе с терроризмом, государство должно нас защитить. И суд принял нашу сторону", - рассказала DW Елена Лошадкина.
показать весь комментарий
16.06.2020 14:32 Ответить
- заменить лицензирование хозяйственной деятельности по посредничеству в трудоустройстве
Как с забугорными фирмами, интернет-наймом итд итп?
показать весь комментарий
16.06.2020 14:33 Ответить
Це і є 500'000 нових робочих місць від шмигаля

Рада ухвалила за основу законопроєкт про захист заробітчан - Цензор.НЕТ 678
показать весь комментарий
16.06.2020 14:35 Ответить
Эти ихние законы о защите - только усложнят выезд за границу на заработки. Хорошего от зе власти не ждите.
показать весь комментарий
16.06.2020 14:39 Ответить
Рада ухвалила за основу законопроєкт про захист заробітчан - Цензор.НЕТ 468
показать весь комментарий
16.06.2020 14:42 Ответить
Давно пора этих гастарбайтеров хоть каким-то налогом обложить...
показать весь комментарий
16.06.2020 15:02 Ответить
Обложи себя гамном и нюхай хотя ты и так в говне барахтаешься
показать весь комментарий
16.06.2020 16:51 Ответить
https://www.facebook.com/roman.ryabtchuk?__cft__[0]=AZXaHHDTNhZvbKYV7lvA16L89rJSzGlbkXINly12SS_npVBjTxg34QCAqTPrLk-agJGoN7kcFBekzVHksTsdCaDjW9Cha_ywsXHD0DoDUPK5P9OO8gR-0JC-SMVhxWedeXJ9uGpI8t_5WPCIcV7lwbpzADeigu_29Do7znVqiURJeTHOCWQV86P4f6CyMu9sunY&__tn__=-UC%2CP-R Роман Рябчук

https://www.facebook.com/roman.ryabtchuk/posts/1528967477284974?__cft__[0]=AZXaHHDTNhZvbKYV7lvA16L89rJSzGlbkXINly12SS_npVBjTxg34QCAqTPrLk-agJGoN7kcFBekzVHksTsdCaDjW9Cha_ywsXHD0DoDUPK5P9OO8gR-0JC-SMVhxWedeXJ9uGpI8t_5WPCIcV7lwbpzADeigu_29Do7znVqiURJeTHOCWQV86P4f6CyMu9sunY&__tn__=%2CO%2CP-R 2 ч. ·

https://www.facebook.com/humirov/?__cft__[0]=AZXaHHDTNhZvbKYV7lvA16L89rJSzGlbkXINly12SS_npVBjTxg34QCAqTPrLk-agJGoN7kcFBekzVHksTsdCaDjW9Cha_ywsXHD0DoDUPK5P9OO8gR-0JC-SMVhxWedeXJ9uGpI8t_5WPCIcV7lwbpzADeigu_29Do7znVqiURJeTHOCWQV86P4f6CyMu9sunY&__tn__=-UC%2CP-y-R Олександр Гуміров

2 ч.
·

Очередная шокирующая законодательная инициатива Шмыгаля, которая продолжает системное разрушение верховенства права в Украине и коснётся каждого украинца.

Шмыгаль внёс на рассмотрение Верховной Рады законопроект №3609, который уже смело можно назвать скандальным. Этим законопроектом не просто "затягивается удавка" на шее украинцев - нормы проекта нивелируют целый ряд основоположных прав человека, установленных Конституцией и Конвенцией.

Судите сами - ниже три нормы из этого законопроекта:

1. Ограничение свободы передвижения, в частности - запрет выезда из страны, в действующих законах применяется как особая мера в отношении тех, кто уклоняется от исполнения долговых обязательств. Идея здесь в том, что должнику, имеющему деньги, если он всячески уклоняется от погашения долга и может сбежать из страны - применяется судом запрет выезда. Такая норма может быть применена в отношении только злостного должника.

Шмыгаль предлагает кардинальные изменения, согласно которым такой запрет будет применяться ко всем, кто "не выполнил решение суда сроком до момента выполнения решения суда". И не важно есть возможность выполнить решение или нет, не важно обжалуешь ты это несправедливое решение или согласен с ним. Запрет выезда будет применяться как "обеспечение иска", то есть - в момент открытия судебного производства, когда обстоятельства ещё не исследованы и вина не установлена.

И теперь это коснётся не только злостных должников, а абсолютно всех и каждого, в отношении кого есть неисполненное какое-либо решение суда. И не обязательно это про долги - любое решение суда. По сути, Украина опускает "железный занавес". Теперь за штрафы, коммуналку, за невыполнение любых других обязательств людей, которые, возможно, едут заграницу чтобы заработать на выживание и погашение долгов, из страны не выпустят.

Причём, если есть невыполненное решение суда в отношении юрлица, запретят выезд его директору.

Так что теперь ваш ЖЭК, бывший супруг/супруга (за алименты), недобросовестный контрагент (по коммерческим сделкам), полиция (штрафы), налоговик (обязательства по налогам), "чёрный" коллектор и рейдер, банкиры и всякие ростовщики, да вообще кто угодно, кто решит вам "насолить", будут решать - позволить вам выехать с территории Украины или запереть вас в этом "раю".

И это ещё не всё. Шмыгаль предлагает дополнить права частных исполнителей правом запрещать выезд без решения суда. То есть, частные вымогатели получат ничем не ограниченное право запретить выезд вообще кому угодно, без суда и следствия. Конечно, если они сделают это "с нарушением процедуры", то спустя год судебного обжалования вы отмените незаконный запрет, но год проживёте под запретом точно.

2. Как известно, суть залога состоит в том, что если заёмщик не погасил кредит, он отдаёт кредитору залоговое имущество. Шмыгаль решил и тут ввести новацию. Теперь брать ипотеку, чтобы обеспечить свою семью жильём, будет только полный отбитый напрочь дебил, потому что ни один здравомыслящий человек на шмыгалёвский закон "не клюнет".

Шмыгаль предлагает право банкирам обращаться в суд о взыскании долга, не покрытого стоимостью залога, причём это правило будет применяться как к новым сделкам, так и к уже существующим.

Привожу пример из реальной жизни как будет работать шмыгалёвская новация. В 2006 году человек купил квартиру за 60000 долларов, платил кредит до 2014 года, выплатил 110000 долларов, из которых "тело" - половина суммы кредита. Осталось 30000 долга. Но за эти годы курс доллара вырос на 500%, а цены на жильё упали на 300%. Человек потерял былой заработок и не справляется с кредитом по независящим от него причинам (на курс доллара он точно не влияет). Теперь та квартира стоит 25000 долларов. Банк забирает за долги, которые с учётом процентов выросли до 55000 долларов, квартиру, продаёт за 20000 на аукционе. И ещё 35000 требует через суд доплатить. Результат: человек потратил 145000 долларов и отдал квартиру за долги. Приобрёл за 15 лет жизни невроз и седые волосы. А семья как была без жилья, так без него и осталась. Но банкир заработал "чистого навара" 95000. Вот такую философию отстаивает Шмыгаль.

3. Теперь "на ковёр" к частному исполнителю вас будут доставлять принудительно органы Нацполиции. Тут даже комментировать нечего - принуждение к исполнению гражданского обязательства переходит из разряда преступлений в разряд полномочий.

Страна мародёров. Рада ухвалила за основу законопроєкт про захист заробітчан - Цензор.НЕТ 9662
показать весь комментарий
16.06.2020 15:10 Ответить
Уже ничему не удивляюсь.Последний раз был удивлен,когда 73% накинули себе петлю на шею.
показать весь комментарий
16.06.2020 15:31 Ответить
У власти в Украине антинародное, антиукраинское руководство страны и чтобы они не принимали, все будет обязательно направлено против человека труда,который сам зарабатывает себе на хлеб. Процветать же будут в этом государстве мошенники, воры и проходимцы.
показать весь комментарий
16.06.2020 16:23 Ответить
Теперь люди будут не просто уезжать зарабатывать, они будут иммигрировать и работать уже на другие страны, где уважают человеческий труд и оплачивают его соответственно. Уезжать навсегда из этой "зеленой" страны будут самые умные. самые трудолюбивые,самые способные.
показать весь комментарий
16.06.2020 16:27 Ответить
"пропали заробитчане". при таких заботчиках у них нет шанса сохранить свою восьмую шкуру. сдерут и её благодетели.
показать весь комментарий
16.06.2020 20:18 Ответить
 
 