Рада приняла за основу законопроект о защите заробитчан

Принят за основу проект Закона "О защите трудовых мигрантов и борьбе с мошенничеством при трудоустройстве за границу"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте ВР.

Так, законопроектом предлагается:

- заменить лицензирование хозяйственной деятельности по посредничеству в трудоустройстве за рубежом подачей субъектом хозяйствования декларации об осуществлении деятельности по предоставлению услуг по посредничеству в трудоустройстве за границей с включением его в перечень таких субъектов, который ведется центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере занятости населения и трудовой миграции;

- запретить субъектам хозяйствования, которые предоставляют услуги по посредничеству в трудоустройстве за рубежом, получать от граждан, которым предоставлены указанные услуги, гонорары, комиссионные и другие вознаграждения;

- установить административную ответственность за нарушение законодательства о деятельности субъектов хозяйствования, которые предоставляют услуги по посредничеству в трудоустройстве.

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Соответствующие изменения предлагается внести в Кодекс Украины об административных правонарушениях, законы Украины "О лицензировании видов хозяйственной деятельности", "О внешней трудовой миграции" и "О занятости населения".

Проект Закона зарегистрирован под №2365.