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Рада ухвалила за основу законопроєкт про захист заробітчан

Рада ухвалила за основу законопроєкт про захист заробітчан

Ухвалено за основу проєкт Закону "Про захист трудових мігрантів та боротьбу з шахрайством у працевлаштуванні за кордон"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті ВР.

Так, законопроєктом пропонується:

- замінити ліцензування господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном поданням суб’єктом господарювання декларації про провадження діяльності з надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном з включенням його до переліку таких суб’єктів, який ведеться центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції;

- заборонити суб’єктам господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, отримувати від громадян, яким надано зазначені послуги, гонорари, комісійні та інші винагороди;

- встановити адміністративну відповідальність за порушення законодавства про діяльність суб’єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні.

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Відповідні зміни пропонується внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення, законів України "Про ліцензування видів господарської діяльності", "Про зовнішню трудову міграцію" та "Про зайнятість населення".

Проєкт Закону зареєстровано за №2365.

Автор: 

ВР (14972) законопроєкт (3591) заробітчани (673)


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Топ коментарі
+13
Скорее всего, речь идёт не о защите, а о дополнительных поборах с заробитчан))
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16.06.2020 14:21
+10
Рада ухвалила за основу законопроєкт про захист заробітчан - Цензор.НЕТ 468
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16.06.2020 14:42
+8
Таки да. Чтоб потом налоговую к заробитчанам отправлять. У нас ведь в государстве полно рабочих мест с большой зарплатой, а эти негодяи за границу работать едут)))
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16.06.2020 14:23
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"подачей субъектом хозяйствования декларации об осуществлении деятельности по предоставлению услуг по посредничеству в трудоустройстве за границей с включением его в перечень таких субъектов, который ведется центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере занятости населения и трудовой миграции"

Я не совсем понял смысла статьи... Это что - обязательный слив данных государству - тех, кто едет на работу заграницу !?
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16.06.2020 14:21 Відповісти
Таки да. Чтоб потом налоговую к заробитчанам отправлять. У нас ведь в государстве полно рабочих мест с большой зарплатой, а эти негодяи за границу работать едут)))
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16.06.2020 14:23 Відповісти
Не в бровь , а прямо в глаз! Они уже давно хотят обложить их данью!
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16.06.2020 14:35 Відповісти
Балалайку им семиструнную
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16.06.2020 16:37 Відповісти
я так поняла смысл : кадровое агенство, осуществляющее трудоустройство за рубежом до принятия этого Закона должно было иметь лицензию на осуществление этого рода деятельности.Теперь законодатель говорит, что лицензию иметь не нужно, но такое агенство обязано подавать декларацию (вопрос куда???) и такое предприятие включается в список ( цетра занятости?)предприятий, которым государство разрешает вести эту деятельность. но есть но, законодатель запретил взимать кадровым агенствам оплату с граждан за посредничество в трудоустройстве ( за счет чего будут жить эти кадровые агенства? бесплатные услуги?), а значит таким образом убирает посредничество в трудоустройстве. Теперь граждане будут либо сами искать либо центры занятости .Возможно я ошибаюсь, пусть подправят меня юристы
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16.06.2020 14:56 Відповісти
эти все "запретить" не работают. Только в тень загонят. Правительство пытается регулировать все до чего дотянется и то, до чего дотянуться не может.
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16.06.2020 14:21 Відповісти
о защите заробитчан от коронавируса!
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16.06.2020 14:21 Відповісти
не об "уже" заробитчанах..
а о нанимателях-кидателях...чтоб защитить будущих заробитчан от аферистов
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16.06.2020 14:21 Відповісти
Скорее всего, речь идёт не о защите, а о дополнительных поборах с заробитчан))
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16.06.2020 14:21 Відповісти
А ты как думал? Отдай 20-30% от заработанного и Авакофф тебя будет зачищать защищать
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16.06.2020 14:33 Відповісти
Весь цинизм в том, что власть сама создаёт проблемы людям в Украине через нищенскую зарплату и отсутствие рабочих мест в Украине с нормальной зарплатой.
А потом, типа посредством таких законов, защищает заробитчан, которых сама же и толкает за границу на заработки.
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16.06.2020 14:24 Відповісти
Весь цинизм в том, что власть сама создаёт проблемы людям в Украине через нищенскую зарплату
Не власть платит нищенскую ЗП на Украине, какая экономика - такая и ЗП. Проблемы создает, но валить всё на власть не стоит: 3/4 считают, что хорошо иметь возможность порешать свои проблемы через кума. И власть - такая же.
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16.06.2020 14:30 Відповісти
https://censor.net/user/462105 Саме влада і винна.Коли її представники йдуть до влади,обіцяють золоті гори.А коли приходять,нічого не знають.
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16.06.2020 14:33 Відповісти
Саме влада і винна.Коли її представники йдуть до влади,обіцяють золоті гори.А коли приходять,нічого не знають.
Если вам удобней считать, что в ваших проблемах виноват дядя, то считайте. Но тогда ничего не изменится, потому что виноват дядя, а я совсем не при чем. Зачем тогда мне что-то изменять, что-то делать, напрягаться? Ведь эти негодяи как прилетают с Марса, так сразу и идут во власть.
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16.06.2020 17:46 Відповісти
https://censor.net/user/462105 Звісно що винен.Бо цей самий дядя чи тьотя приймає закони.Але я не казав,що у всіх проблемах винен.А ви що пропонуєте?
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16.06.2020 18:39 Відповісти
Влада і створює умови економіки.. з такими судами, ментами і прокурорами жоден нормальний інвестор не захочу шукати собі пригод..
а значить немає попиту на робітників, немає попиту - немає нормальних зарплат і податків
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16.06.2020 23:14 Відповісти
снова хотят обобрать зеленая шобла за___ебала
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16.06.2020 14:25 Відповісти
Там где заботятся , там и Беспредел . Оставьте их в покое, - Если не можете обеспечить Работой.
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16.06.2020 14:26 Відповісти
Если государство пытается защищать граждан - ждём, что будет создан специальный орган для избиения этих граждан ногами и их насилования.
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16.06.2020 14:26 Відповісти
І скільки ж тепер ЗЄ-шобло здере з заробітчан за так званий захист?
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16.06.2020 14:26 Відповісти
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https://twitter.com/StugnaU
https://twitter.com/StugnaU

Stugna UA

@StugnaU

·https://twitter.com/StugnaU/status/1272750634811510784 6 ч

Чорнокожих, які насправді й не стали досі своїми в країні, куди вони прибули триста років тому, називають борцями за права, бо вони хотять відчувати США власною, рідною країною. Українців, які живуть на цій землі вже тисячі років, борються аби не почувати чужими у власній країні,
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16.06.2020 14:28 Відповісти
https://censor.net/user/321358 Як видно по протестах в США.вони не борються за права,а борються за пограбунки і вбивства.
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16.06.2020 14:35 Відповісти
это понятно они борются за то чтоб не работать и жрать в три горла за счет белых и других наций которые производят продукцию а у нас тоже кучка дерьма у власти паразитирует на людях жря всеми дырки что у них есть и грабя крича красивые лозунги
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16.06.2020 14:49 Відповісти
https://censor.net/user/321358 Активісти також годуються за рахунок інших і виконують чиїсь замовлення.Не всі звісно,але дуже багато
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16.06.2020 14:52 Відповісти
с такой логикой Вы тоже живете за счет кого то это все понятно у честных людей всегда ограничены финансовые возможности аппарат подавления всегда готов уничтожит честный протест против системы в зародыше и любой кровью а нам всегда поставляют суррогатных выкормышей системы Ярош Зе и т. д.
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16.06.2020 14:55 Відповісти
Керманичі хочуть грошей і контролю населення.
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16.06.2020 14:31 Відповісти
Ето типо Авакофф к каждому приезжему заробитчанину приставит свою Няню, которая будет помогать тратить заработанные деньги?
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16.06.2020 14:31 Відповісти
Однако помощи так и не дождались, поэтому обратились в суд, требуя от правительства Украины компенсацию в размере 1 миллиона 800 тысяч гривен. "Мы подали в суд на государство, поскольку на тот момент государство называло то, что https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D1%83%D0%B7%D1%83-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BE-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BC-%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0/a-52844799 происходило в Донбассе , антитеррористической операцией (АТО) . Это означает, что наше жилье было разрушено в результате террористического акта, а по украинскому закону о борьбе с терроризмом, государство должно нас защитить. И суд принял нашу сторону", - рассказала DW Елена Лошадкина.
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16.06.2020 14:32 Відповісти
- заменить лицензирование хозяйственной деятельности по посредничеству в трудоустройстве
Как с забугорными фирмами, интернет-наймом итд итп?
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16.06.2020 14:33 Відповісти
Це і є 500'000 нових робочих місць від шмигаля

Рада ухвалила за основу законопроєкт про захист заробітчан - Цензор.НЕТ 678
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16.06.2020 14:35 Відповісти
Эти ихние законы о защите - только усложнят выезд за границу на заработки. Хорошего от зе власти не ждите.
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16.06.2020 14:39 Відповісти
Рада ухвалила за основу законопроєкт про захист заробітчан - Цензор.НЕТ 468
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16.06.2020 14:42 Відповісти
Давно пора этих гастарбайтеров хоть каким-то налогом обложить...
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16.06.2020 15:02 Відповісти
Обложи себя гамном и нюхай хотя ты и так в говне барахтаешься
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16.06.2020 16:51 Відповісти
https://www.facebook.com/roman.ryabtchuk?__cft__[0]=AZXaHHDTNhZvbKYV7lvA16L89rJSzGlbkXINly12SS_npVBjTxg34QCAqTPrLk-agJGoN7kcFBekzVHksTsdCaDjW9Cha_ywsXHD0DoDUPK5P9OO8gR-0JC-SMVhxWedeXJ9uGpI8t_5WPCIcV7lwbpzADeigu_29Do7znVqiURJeTHOCWQV86P4f6CyMu9sunY&__tn__=-UC%2CP-R Роман Рябчук

https://www.facebook.com/roman.ryabtchuk/posts/1528967477284974?__cft__[0]=AZXaHHDTNhZvbKYV7lvA16L89rJSzGlbkXINly12SS_npVBjTxg34QCAqTPrLk-agJGoN7kcFBekzVHksTsdCaDjW9Cha_ywsXHD0DoDUPK5P9OO8gR-0JC-SMVhxWedeXJ9uGpI8t_5WPCIcV7lwbpzADeigu_29Do7znVqiURJeTHOCWQV86P4f6CyMu9sunY&__tn__=%2CO%2CP-R 2 ч. ·

https://www.facebook.com/humirov/?__cft__[0]=AZXaHHDTNhZvbKYV7lvA16L89rJSzGlbkXINly12SS_npVBjTxg34QCAqTPrLk-agJGoN7kcFBekzVHksTsdCaDjW9Cha_ywsXHD0DoDUPK5P9OO8gR-0JC-SMVhxWedeXJ9uGpI8t_5WPCIcV7lwbpzADeigu_29Do7znVqiURJeTHOCWQV86P4f6CyMu9sunY&__tn__=-UC%2CP-y-R Олександр Гуміров

2 ч.
·

Очередная шокирующая законодательная инициатива Шмыгаля, которая продолжает системное разрушение верховенства права в Украине и коснётся каждого украинца.

Шмыгаль внёс на рассмотрение Верховной Рады законопроект №3609, который уже смело можно назвать скандальным. Этим законопроектом не просто "затягивается удавка" на шее украинцев - нормы проекта нивелируют целый ряд основоположных прав человека, установленных Конституцией и Конвенцией.

Судите сами - ниже три нормы из этого законопроекта:

1. Ограничение свободы передвижения, в частности - запрет выезда из страны, в действующих законах применяется как особая мера в отношении тех, кто уклоняется от исполнения долговых обязательств. Идея здесь в том, что должнику, имеющему деньги, если он всячески уклоняется от погашения долга и может сбежать из страны - применяется судом запрет выезда. Такая норма может быть применена в отношении только злостного должника.

Шмыгаль предлагает кардинальные изменения, согласно которым такой запрет будет применяться ко всем, кто "не выполнил решение суда сроком до момента выполнения решения суда". И не важно есть возможность выполнить решение или нет, не важно обжалуешь ты это несправедливое решение или согласен с ним. Запрет выезда будет применяться как "обеспечение иска", то есть - в момент открытия судебного производства, когда обстоятельства ещё не исследованы и вина не установлена.

И теперь это коснётся не только злостных должников, а абсолютно всех и каждого, в отношении кого есть неисполненное какое-либо решение суда. И не обязательно это про долги - любое решение суда. По сути, Украина опускает "железный занавес". Теперь за штрафы, коммуналку, за невыполнение любых других обязательств людей, которые, возможно, едут заграницу чтобы заработать на выживание и погашение долгов, из страны не выпустят.

Причём, если есть невыполненное решение суда в отношении юрлица, запретят выезд его директору.

Так что теперь ваш ЖЭК, бывший супруг/супруга (за алименты), недобросовестный контрагент (по коммерческим сделкам), полиция (штрафы), налоговик (обязательства по налогам), "чёрный" коллектор и рейдер, банкиры и всякие ростовщики, да вообще кто угодно, кто решит вам "насолить", будут решать - позволить вам выехать с территории Украины или запереть вас в этом "раю".

И это ещё не всё. Шмыгаль предлагает дополнить права частных исполнителей правом запрещать выезд без решения суда. То есть, частные вымогатели получат ничем не ограниченное право запретить выезд вообще кому угодно, без суда и следствия. Конечно, если они сделают это "с нарушением процедуры", то спустя год судебного обжалования вы отмените незаконный запрет, но год проживёте под запретом точно.

2. Как известно, суть залога состоит в том, что если заёмщик не погасил кредит, он отдаёт кредитору залоговое имущество. Шмыгаль решил и тут ввести новацию. Теперь брать ипотеку, чтобы обеспечить свою семью жильём, будет только полный отбитый напрочь дебил, потому что ни один здравомыслящий человек на шмыгалёвский закон "не клюнет".

Шмыгаль предлагает право банкирам обращаться в суд о взыскании долга, не покрытого стоимостью залога, причём это правило будет применяться как к новым сделкам, так и к уже существующим.

Привожу пример из реальной жизни как будет работать шмыгалёвская новация. В 2006 году человек купил квартиру за 60000 долларов, платил кредит до 2014 года, выплатил 110000 долларов, из которых "тело" - половина суммы кредита. Осталось 30000 долга. Но за эти годы курс доллара вырос на 500%, а цены на жильё упали на 300%. Человек потерял былой заработок и не справляется с кредитом по независящим от него причинам (на курс доллара он точно не влияет). Теперь та квартира стоит 25000 долларов. Банк забирает за долги, которые с учётом процентов выросли до 55000 долларов, квартиру, продаёт за 20000 на аукционе. И ещё 35000 требует через суд доплатить. Результат: человек потратил 145000 долларов и отдал квартиру за долги. Приобрёл за 15 лет жизни невроз и седые волосы. А семья как была без жилья, так без него и осталась. Но банкир заработал "чистого навара" 95000. Вот такую философию отстаивает Шмыгаль.

3. Теперь "на ковёр" к частному исполнителю вас будут доставлять принудительно органы Нацполиции. Тут даже комментировать нечего - принуждение к исполнению гражданского обязательства переходит из разряда преступлений в разряд полномочий.

Страна мародёров. Рада ухвалила за основу законопроєкт про захист заробітчан - Цензор.НЕТ 9662
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16.06.2020 15:10 Відповісти
Уже ничему не удивляюсь.Последний раз был удивлен,когда 73% накинули себе петлю на шею.
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16.06.2020 15:31 Відповісти
У власти в Украине антинародное, антиукраинское руководство страны и чтобы они не принимали, все будет обязательно направлено против человека труда,который сам зарабатывает себе на хлеб. Процветать же будут в этом государстве мошенники, воры и проходимцы.
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16.06.2020 16:23 Відповісти
Теперь люди будут не просто уезжать зарабатывать, они будут иммигрировать и работать уже на другие страны, где уважают человеческий труд и оплачивают его соответственно. Уезжать навсегда из этой "зеленой" страны будут самые умные. самые трудолюбивые,самые способные.
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16.06.2020 16:27 Відповісти
"пропали заробитчане". при таких заботчиках у них нет шанса сохранить свою восьмую шкуру. сдерут и её благодетели.
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16.06.2020 20:18 Відповісти
 
 