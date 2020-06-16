Рада ухвалила за основу законопроєкт про захист заробітчан

Ухвалено за основу проєкт Закону "Про захист трудових мігрантів та боротьбу з шахрайством у працевлаштуванні за кордон"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті ВР.

Так, законопроєктом пропонується:

- замінити ліцензування господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном поданням суб’єктом господарювання декларації про провадження діяльності з надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном з включенням його до переліку таких суб’єктів, який ведеться центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції;

- заборонити суб’єктам господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, отримувати від громадян, яким надано зазначені послуги, гонорари, комісійні та інші винагороди;

- встановити адміністративну відповідальність за порушення законодавства про діяльність суб’єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні.

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Відповідні зміни пропонується внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення, законів України "Про ліцензування видів господарської діяльності", "Про зовнішню трудову міграцію" та "Про зайнятість населення".

Проєкт Закону зареєстровано за №2365.