Зеленский назначил Демченко первым замсекретаря СНБО
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Руслана Демченко первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).
"Назначить Демченко Руслана Михайловича первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - сказано в тексте указа №228/2020 от 16 июня, опубликованном на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.
Указом №227/2020 Зеленский уволил Демченко с должности советника Президента Украины.
Руслан Демченко (15 июля 1965) - украинский дипломат. Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины. Работал Первым заместителем Министра иностранных дел Украины, Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Сербии и Черногории, Генеральным Консулом Украины в Стамбуле. Демченко также представлял Украину на переговорах ТКГ в Минске.
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Вот это политическая гибкость, однако !
ТАРАН УНИЧТОЖАЕТ АРМИЮ УКРАИНЫ. Типа с помпой ставит проукраинского ВМС проукраинского генерала(потому что у вмс НЕТУ ФЛОТА - и замыления глаз с проукраинского генерала в ВМС это пешка, а в всу на материковой части он уничтожает ФЕРЗА с 40т армии и воздушные силы). Чтобы отвести глаза. А спереди уменьшает всу на 40т и уменьшает количество воздушных сил. Ну чтобы путину было удобно наступать, он там создает новые полки на границе украины, а в украине ему мешает все. ПУТИНСКИЙ АГЕНТ ТАРАН, которого протянул ермак с зеленским испольняет уничтожение армии украины, чтобы не сопротивлялись когда тиран и агрессор путин соизволит напасть на украину.
Після перемоги Віктора Януковича став куратором зовнішніх відносин України з Росією.
Брав участь в нараді Кабінету міністрів України від 21 листопада 2013 року в якому вирішено про відмову від підписання Угоди про асоціацію України з ЄС
Кто-то видел новое в укроборонпроме за год абромавичуса типа горлыци или фантома? Или хоть где-то что улучшено? Или восстановлена убитая диверсантами производственная цепочка, потому что она опасна парашникам. Хоть один директор, поставленный абромавичусом показывает лучшие результаты, чем прошлый? Да нет таких.МОжет производство новых танков есть на внешние рынки или внутренние. Да нет нихуя. Может налажено производство самолетов ан178. ДА НЕТ, все кормят каким-то паражняком, потому что все ооочччеееннь медленно собирается даже фюзеляж(тушка). Может новый бтр-4мв1 становится на производство или рестайлинг бтр-4, от которого вид тянет нафталином еще 60х сср времен? Или катер кентавр хотя бы показан, что за год сделали в его доводке.
Или начата новая версия зоопарк-3, такой критически важной для защиты воинов от таких знойных обстрелов или хотя бы один вариант вчерашнего создали?
Или пво на базе вильх на среднюю дальность начаты разработки, или морская пво днепр переделана на сухопутную?
Да нет НИюУЯ.
Если он этого не сделает, он считается пропавшим без вести.
И.о. Президента - Шмыгаль.
Все кто выполняют его распоряжения, выходящие за рамки вышеупомянутых, совершают уголовное преступление: узурпацию власти.
Путин усиливает дивизии на границе с украиной, значит украина должна создавать новые батальйоны и армии танков.
Пустинская проститутка ТАРАН ДОЛЖЕН БЫТЬ РАССТРЕЛЯН.Вместе с эрмаком.
https://youtu.be/iRO7V8djRgY
Нужно создать новые батальоны на этом направлении. Кацапы увеличивают приграничную группировку. И под видом учений кавказ2020 могут напасть - всегда так нападается под видом учений.
Потому где усиление группировки в харькове и херсон-одесса? Увеличении всу до 400тысяч. Диверсант путина министр обороны Таран должен быть посажен на 20 лет за госимену на такой высокой должности за уничтожение сближение с нато. Чтобы выстоять против агрессора парашки.
Пират Зеленский виновен к завлечению ваты к нападению.
Если зебил не увеличит группировку всу в херсоне и харькове по 50000 каждую, то он будет виновен в нападении на украину.ДО 350 000. Зебил создает удобные условия к нападению.
После принятия украины в партнеры нато, парашкинские военные преступники типа герасима срочно переписывают сценарии нападения на украину. Потому НУЖНО СРОЧНО УВЕЛИЧИТЬ ГРУППИРОВКУ НА ХАРЬКОВ И ХЕРСОН С ОДЕССОЙ. На 100 тысяч армии больше. По 50 тысяч на каждое направление. Так как вата в лице путинского халуя министра обороны хзч тарана хотели уменьшить, значит ГРУППИРОВКУ НУЖНО УВЕЛИЧИТЬ. Значит для кацапов количество войск ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ огромное.
Где ремонт танков с версией 2017 с ракетами комбат? Где модернизация пво с300, бук против ватных бомбардировщиков-они не дают стереть ап и кривой рог в груды камней-как в сирии, ливии. ВАтники поменяли планы нападения, нужно усилять группировку. После официального приписывания путинских цифр на его якобы обнулении, он будет готовится к нападению. Июль-август самые удобные месяца для нападения. На грузию было нападение 08.08.
Где увеличение группировки войск и ремонт танков.
Если были попытки путина уменьшить всу на 40000 и уменьшить другие части. Значит ему не хватает для нападения. 40000 лишних всу делает бессмысленным нападением, так как для нападения нужно в 3 раза больше войск. Увеличение всу до 350-400т делает нападение безсмысленным.