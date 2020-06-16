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Зеленский назначил Демченко первым замсекретаря СНБО

Зеленский назначил Демченко первым замсекретаря СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Руслана Демченко первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

"Назначить Демченко Руслана Михайловича первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - сказано в тексте указа №228/2020 от 16 июня, опубликованном на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

Указом №227/2020 Зеленский уволил Демченко с должности советника Президента Украины.

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Руслан Демченко (15 июля 1965) - украинский дипломат. Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины. Работал Первым заместителем Министра иностранных дел Украины, Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Сербии и Черногории, Генеральным Консулом Украины в Стамбуле.  Демченко также представлял Украину на переговорах ТКГ в Минске.

Автор: 

Зеленский Владимир (20348) назначение (2174) СНБО (4432) Демченко Руслан (39)


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Топ комментарии
+11
А кем кондитер был при овоще?
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16.06.2020 15:16
+11
Демченко

Після перемоги Віктора Януковича став куратором зовнішніх відносин України з Росією.



Брав участь в нараді Кабінету міністрів України від 21 листопада 2013 року в якому вирішено про відмову від підписання Угоди про асоціацію України з ЄС
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16.06.2020 15:21
+10
Итак: Зелю, похоже, прибили. Рулит Ермак, назначая скрепоносные кадры: мин.образования, зам.мин.ин.дел. Шарик собирает "демонстрации протеста", в ходе которых будет "Зелю - в отставку !" Далее "Зеля" заявляет "устал, ухожу", далее - дефицит продуктов питания; на сцену выскакивает Бойко с воплем "Путин, введи !!!"
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16.06.2020 15:22
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При Януке - первый зам. МИДа. При Порохе - советник. При Зеле - советник.
Вот это политическая гибкость, однако !
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16.06.2020 15:13 Ответить
А кем кондитер был при овоще?
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16.06.2020 15:16 Ответить
Aгентом влияния проклятого Запада.
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16.06.2020 15:19 Ответить
Министром экономики, уася. Не позорься.
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16.06.2020 15:30 Ответить
Так и я о том. Экономика-то вся завязана на Запад. Доллар рулит с 1991 года.
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16.06.2020 15:31 Ответить
Он и года не успел побыть министром. При этом топил на своём канале против Януковича ещё до оранжевого Майдана.
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16.06.2020 17:14 Ответить
Так топил против, что аж пошел в правительство Азирова? Или деньги не пахнут? Ну-ну...
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16.06.2020 17:34 Ответить
А для чего вообще идут в политику?
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16.06.2020 17:58 Ответить
В нормальных странах - чтоб служить своей родине, у нас - чтоб карманы набивать.
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16.06.2020 18:36 Ответить
Вот только дебилы не замечают, кто реально Родине служил а кого используют как марионетку олигархи.
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16.06.2020 18:52 Ответить
В Украине тех, кто реально служил родине на посту президента, не было и нет. Все обслуживают олигархов.
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16.06.2020 19:06 Ответить
ЗЕЛЕНСКИЙ И ТАРАН ГОТОВИТ УКРАИНУ К УДОБНОМУ ДЛЯ ПУТИА НАПАДЕНИЮ.И невозможности защищаться.
ТАРАН УНИЧТОЖАЕТ АРМИЮ УКРАИНЫ. Типа с помпой ставит проукраинского ВМС проукраинского генерала(потому что у вмс НЕТУ ФЛОТА - и замыления глаз с проукраинского генерала в ВМС это пешка, а в всу на материковой части он уничтожает ФЕРЗА с 40т армии и воздушные силы). Чтобы отвести глаза. А спереди уменьшает всу на 40т и уменьшает количество воздушных сил. Ну чтобы путину было удобно наступать, он там создает новые полки на границе украины, а в украине ему мешает все. ПУТИНСКИЙ АГЕНТ ТАРАН, которого протянул ермак с зеленским испольняет уничтожение армии украины, чтобы не сопротивлялись когда тиран и агрессор путин соизволит напасть на украину.
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16.06.2020 21:43 Ответить
Демченко

Після перемоги Віктора Януковича став куратором зовнішніх відносин України з Росією.



Брав участь в нараді Кабінету міністрів України від 21 листопада 2013 року в якому вирішено про відмову від підписання Угоди про асоціацію України з ЄС
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16.06.2020 15:21 Ответить
Він і зараз куратор відносин з Московієй.
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16.06.2020 16:11 Ответить
Итак: Зелю, похоже, прибили. Рулит Ермак, назначая скрепоносные кадры: мин.образования, зам.мин.ин.дел. Шарик собирает "демонстрации протеста", в ходе которых будет "Зелю - в отставку !" Далее "Зеля" заявляет "устал, ухожу", далее - дефицит продуктов питания; на сцену выскакивает Бойко с воплем "Путин, введи !!!"
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16.06.2020 15:22 Ответить
Так это наша "традиция". Кучма был президентом в администрации Медведчука и Табачника, Ющенко - в администрации бабы Веры и Балоги. Порох - в администрации Ложкина. Зе - президент в администрации Богдана и теперь Ермака. Старо, как мир - свита делает королей.
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16.06.2020 16:42 Ответить
Порох - настоящий Гетьман. Все остальные - шушера.
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16.06.2020 16:52 Ответить
Действительно - он гетьман коррупционеров.
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16.06.2020 17:14 Ответить
Ну тебе из погреба виднее.
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16.06.2020 17:35 Ответить
Як Демченко? Щось не то! При клоуні у владі - тільки російські прізвища!
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16.06.2020 15:23 Ответить
Особенно шефиры, дубинские и бужанские
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16.06.2020 15:27 Ответить
ВЕЧНАЯ РЕФОРМА.Вечно реформированная 100500раз пере реформированная украина.
Кто-то видел новое в укроборонпроме за год абромавичуса типа горлыци или фантома? Или хоть где-то что улучшено? Или восстановлена убитая диверсантами производственная цепочка, потому что она опасна парашникам. Хоть один директор, поставленный абромавичусом показывает лучшие результаты, чем прошлый? Да нет таких.МОжет производство новых танков есть на внешние рынки или внутренние. Да нет нихуя. Может налажено производство самолетов ан178. ДА НЕТ, все кормят каким-то паражняком, потому что все ооочччеееннь медленно собирается даже фюзеляж(тушка). Может новый бтр-4мв1 становится на производство или рестайлинг бтр-4, от которого вид тянет нафталином еще 60х сср времен? Или катер кентавр хотя бы показан, что за год сделали в его доводке.
Или начата новая версия зоопарк-3, такой критически важной для защиты воинов от таких знойных обстрелов или хотя бы один вариант вчерашнего создали?
Или пво на базе вильх на среднюю дальность начаты разработки, или морская пво днепр переделана на сухопутную?
Да нет НИюУЯ.
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16.06.2020 21:28 Ответить
Верховная Рада должна собраться и потребовать чтобы Зеленский явился на заседание.
Если он этого не сделает, он считается пропавшим без вести.
И.о. Президента - Шмыгаль.
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16.06.2020 15:24 Ответить
На сегодня Ермак, Шмыгаль даже не шестерка.
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16.06.2020 16:43 Ответить
Ермак - это завхоз. Туалетную бумагу занести, помещение проветрить и проч.

Все кто выполняют его распоряжения, выходящие за рамки вышеупомянутых, совершают уголовное преступление: узурпацию власти.
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16.06.2020 16:51 Ответить
Завхоз по должности, а не по влиянию. До него все тоже были "завхозами", реально правившими своими шефами и страной.
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16.06.2020 17:17 Ответить
Ну так реально - игнорировать его "распоряжения", делов-то.
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16.06.2020 17:18 Ответить
Менталитет зависимых чиновников не позволяет игнорировать.
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16.06.2020 18:37 Ответить
Все интересы зюзиной шоблы вертятся вокруг Расеи
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16.06.2020 15:25 Ответить
Армию нужно довести до 350 тысяч - 400т. сша и трамп дают на войну и армию в 250т 250млн в год. При 350 могут давать 350млн в год на сдерживание парашки. Часть этих денег косвенно возвращается в экономику украины.

Путин усиливает дивизии на границе с украиной, значит украина должна создавать новые батальйоны и армии танков.
Пустинская проститутка ТАРАН ДОЛЖЕН БЫТЬ РАССТРЕЛЯН.Вместе с эрмаком.
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16.06.2020 21:32 Ответить
Кто не понял что происходит - зайдите на последний ролик Шарика. Он собирает толпу, без реальных лозунгов, только "долой !" Учитывая что Шарик топит за Медведчука и Рабиновича - готовится скрепный "майдан".
https://youtu.be/iRO7V8djRgY
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16.06.2020 15:29 Ответить
нехай збирає, будемо їх 3.14здити так, що ватніки позавертаються..
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16.06.2020 15:46 Ответить
На это и рассчитан перформанс кремлядей. Не триздить - плохо. Триздить - тоже плохо. Поэтому из двух "плохо" надо выбрать самое хорошее, т.е. триздить мразей, чтобы продолжали лежать под шконкой, где их и место.
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16.06.2020 15:54 Ответить
Получившим много лайков под этим видео - боты. На их страницах ничего нет. Пустышки. Ботоферма Шарика и кремлядей пока успешно работает.
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16.06.2020 15:51 Ответить
По крайней мере не из 95-го квартала. А это уже прогресс.
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16.06.2020 15:47 Ответить
Какой прогресс ? Это же януковский шнырь.
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16.06.2020 15:59 Ответить
Увеличиваются риски что парашка может напасть летом на направления харьков, херсон, одессу.
Нужно создать новые батальоны на этом направлении. Кацапы увеличивают приграничную группировку. И под видом учений кавказ2020 могут напасть - всегда так нападается под видом учений.
Потому где усиление группировки в харькове и херсон-одесса? Увеличении всу до 400тысяч. Диверсант путина министр обороны Таран должен быть посажен на 20 лет за госимену на такой высокой должности за уничтожение сближение с нато. Чтобы выстоять против агрессора парашки.

Пират Зеленский виновен к завлечению ваты к нападению.
Если зебил не увеличит группировку всу в херсоне и харькове по 50000 каждую, то он будет виновен в нападении на украину.ДО 350 000. Зебил создает удобные условия к нападению.
После принятия украины в партнеры нато, парашкинские военные преступники типа герасима срочно переписывают сценарии нападения на украину. Потому НУЖНО СРОЧНО УВЕЛИЧИТЬ ГРУППИРОВКУ НА ХАРЬКОВ И ХЕРСОН С ОДЕССОЙ. На 100 тысяч армии больше. По 50 тысяч на каждое направление. Так как вата в лице путинского халуя министра обороны хзч тарана хотели уменьшить, значит ГРУППИРОВКУ НУЖНО УВЕЛИЧИТЬ. Значит для кацапов количество войск ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ огромное.

Где ремонт танков с версией 2017 с ракетами комбат? Где модернизация пво с300, бук против ватных бомбардировщиков-они не дают стереть ап и кривой рог в груды камней-как в сирии, ливии. ВАтники поменяли планы нападения, нужно усилять группировку. После официального приписывания путинских цифр на его якобы обнулении, он будет готовится к нападению. Июль-август самые удобные месяца для нападения. На грузию было нападение 08.08.
Где увеличение группировки войск и ремонт танков.
Если были попытки путина уменьшить всу на 40000 и уменьшить другие части. Значит ему не хватает для нападения. 40000 лишних всу делает бессмысленным нападением, так как для нападения нужно в 3 раза больше войск. Увеличение всу до 350-400т делает нападение безсмысленным.
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16.06.2020 21:39 Ответить
Тупо уничтожает украинскую государственность.
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16.06.2020 17:16 Ответить
Правильнее - заканчивает уничтожать.
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16.06.2020 17:19 Ответить
а шо без зама секретарь сам не справится? вот до этого справлялся , а вот именно сегодня без зама никак??? бездельники блин, всеравно ни куя не делаете и ничего не решаете... дорадчий орган блин. только бабки украинцев на фигню вытрачаете. сивухи хреновы!!!!
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16.06.2020 17:19 Ответить
С этим Демченко, его друзьями Ермаком и ЗЕ мы можем одним утром проснуться в Малороссийском федеральном округе РФ. Ведь понятно на какую цель они работают.
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16.06.2020 18:53 Ответить
ГДЕ ПЕРВЫЕ КЕНТАВРЫ?
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16.06.2020 21:41 Ответить
 
 