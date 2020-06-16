Зеленский назначил Демченко первым замсекретаря СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Руслана Демченко первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

"Назначить Демченко Руслана Михайловича первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - сказано в тексте указа №228/2020 от 16 июня, опубликованном на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

Указом №227/2020 Зеленский уволил Демченко с должности советника Президента Украины.

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Руслан Демченко (15 июля 1965) - украинский дипломат. Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины. Работал Первым заместителем Министра иностранных дел Украины, Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Сербии и Черногории, Генеральным Консулом Украины в Стамбуле. Демченко также представлял Украину на переговорах ТКГ в Минске.