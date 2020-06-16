Суд в Киеве 30 июня рассмотрит иск Зеленского к телеведущему Пояркову
Шевченковский районный суд Киева 30 июня рассмотрит иск президента Украины Владимира Зеленского к художнику, ведущему телеканала "Прямой" Сергею Пояркову.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Суть иска – "угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля".
Заседание суда назначено 30 июня на 13:30.
Согласно ст. 346 Уголовного кодекса Украины, угроза убийством, причинением вреда здоровью, уничтожением или повреждением имущества, а также похищением или лишением свободы в адрес президента Украины и других высших должностных лиц государства, а также их близких родственников, совершенная в связи с их государственной или общественной деятельностью, наказывается ограничением или лишением свободы на срок до 5 лет.
Как сообщалось, 9 января Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую выездную проверку телеканала "Прямой" после высказываний телеведущего Пояркова в адрес президента Зеленского.
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За що? Та хоча б щоб банально відчавити квартиру.
Суд попросту повинен закрити справу, відмовити прокурорам по всім пунктам звинувачення.
Зміст статті в тому, що суд розгляне обвинувальний акт відносно Пояркова, якого прокуратура звинувачує у вчиненні кримінального правопорушення!
А те, як ви це написали... ну не знаю... це все рівно що прийти до концертного залу і почати на роялі х.єм грати!!! Майте совість.
- С чего вы взяли?…
- Да потому что не вырос ни физически, ни умственно - как был «Чинариком», так им и остался…
вот Вовочки должны оставаться Вовочками.....
Что ни делает дурак,
Все он делает не так.
Начинает не сначала,
А кончает как попало.
С потолка он строит дом,
Носит воду решетом,
Солнце в поле ловит шапкой,
Тень со стен стирает тряпкой,
Дверь берет с собою в лес,
Чтобы вор к нему не влез,
И на крышу за веревку
Тянет бурую коровку,
Чтоб немножко попаслась
Там, где травка разрослась.
Что ни делает дурак,
Все он делает не так.
И не вовремя он рад,
И печален невпопад.
На пути встречает свадьбу -
Тут бы спеть и поплясать бы,
Он же слезы льет рекой
И поет заупокой.
Как схватили дурака,
Стали мять ему бока,
Били, били, колотили,
Чуть живого отпустили.
"Ишь ты, - думает дурак, -
Видно, я попал впросак.
Из сочувствия к невесте
Я поплакал с нею вместе.
Ладно, в следующий раз
Я пущусь на свадьбе в пляс!"
Вот бредет он по дороге,
А навстречу едут дроги.
Следом движется народ,
Словно очередь идет.
Поглядел дурак на пеших.
"Ну-ка, - думает, - утешь их,
Чтоб шагали веселей
За телегою своей!"
Сапожком дурак притопнул,
О ладонь ладонью хлопнул
Да как пустится плясать,
Ногу об ногу чесать!
Взяли люди дурака,
Стали мять ему бока,
Били, били, колотили,
Полумертвым отпустили.
"Вишь ты, - думает дурак, -
Я опять попал впросак.
Больше я плясать не стану
Да и плакать перестану.
Ладно, с завтрашнего дня
Не узнаете меня!"
И ведь верно, с той минуты
Стал ходить дурак надутый.
То и дело он, дурак,
Говорит другим: - не так!
Он не плачет и не пляшет,
А на все рукою машет.
Постороннему никак
Не узнать, что он дурак.
Дети буквы пишут в школе
Да и спросят: - Хорошо ли?
Поглядит в тетрадь дурак
Да и вымолвит: - не так. -
Шьют портнихи на машинке,
Шьют сапожники ботинки.
Смотрит издали дурак
И бормочет: - Всё не так!
И не так селедок ловят,
И не так борщи готовят,
И не так мосты мостят,
И не так детей растят!
Видят люди, слышат люди,
Как дурак дела их судит,
И подумывают так:
"Что за умница дурак!" (с) С.Я.Маршак
Поля і ріки, всю красу,
І мову, і синів могили
Ви продали за ковбасу.
Небесна Сотня вже забута,
Портнов банкує, сіє страх
Пожежі, віруси і скрута
І подив лиш в тупих очах....
;Не те від Вовіка чекали;-
Та йдійть ви на х.......р, не п......діть,
Усе свідомо ви просрали,
Ще раз на путіна ідіть!
На хліб вам мову не намажеш?-
Так хліб іде ваш за кордон,
Тупому ж бидлу що докажеш?-
;Мальдіви, газ, баригу вон;
А спецрезерв, що на всі сили
Штовхав Радуцкій- то пусте,
;Субсидій би не одмінили
І шоб купить оте, і те;...
Прохихотіли на ;Кварталі;
;Нє будєт хужє;, ;Як звезе!;-
Взяли ви в руки замість сталі
Роялегральний орган ЗЕ.
Художник проти Піаніста.
Кто знает полотна книжного оформителя Пояркова ?
Зато все знают его телевизионнные и интернетные перформенсы.
Навіть Ахметов з Пінчуком купували в нього його картини
Год издания: 2003
Уникальная серия журналов, охватывающая историю мировой живописи и представляющая известных художников, их жизнь, творческое становление и самые известные работы.
Каждый номер журнала посвящен одному из выдающихся живописцев. На тридцати двух страницах каждого журнала представлена жизнь и творческое становление того или иного художника и проанализирован его вклад в мировую живопись. В конце номера указан список музеев, в которых хранятся полотна Этого мастера.https://soberi-ka.com.ua/products/category/1924211
Я собирала эту серию. перейдите по ссылочке и посмотрите, в какой "компании" Поярков. Ему и его творчеству посвящен журнал № 108.
не ображайле творчих людей !
Хватит разгонять этот дешёвый маланский цирк с договорной "оппозицией".
Почему угроза бубочке это статья!!!!
А Угроза бубочки мэрам - это его личное мнение и просто бла бла....
Вот он какой брутальный
Это уже не водка,это явно тяжелые наркотики.Да и его поведение подтверждает
А что тебе не так, недоумок. Здесь все правильно описано, где будет зеклоун и вся его шобла.
тогда Босх сидел на ЛСД
Ростов ждет!
Семейство попало в реанимацию с колотыми ранами и тяжёлыми ушибами головного мосха 😂
Значит и она скоро...
У обоих мамочки правильной национальности, обоих бабушка учила: "своим надо помогать".
Хватит разгонять этот дешёвый маланский цирк с договорной "оппозицией"