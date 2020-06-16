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Суд у Києві 30 червня розгляне позов Зеленського до телеведучого Пояркова

Суд у Києві 30 червня розгляне позов Зеленського до телеведучого Пояркова

Шевченківський районний суд Києва 30 червня розгляне позов президента України Володимира Зеленського до художника, ведучого телеканалу "Прямий" Сергія Пояркова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Суть позову - "погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча".

Засідання суду призначено 30 червня на 13:30.

Згідно зі ст. 346 Кримінального кодексу України, погроза вбивством, заподіянням шкоди здоров'ю, знищенням або пошкодженням майна, а також викраденням або позбавленням волі на адресу президента України та інших вищих посадових осіб держави, а також їхніх близьких родичів, вчинена у зв'язку з їх державною чи громадською діяльністю, карається обмеженням або позбавленням волі на строк до 5 років.

Також читайте: Пояркова звинувачують у погрозах Зеленському, - СБУ

Як повідомлялося, 9 січня Нацрада з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланову виїзну перевірку телеканалу "Прямий" після висловлювань телеведучого Пояркова на адресу президента Зеленського.

Автор: 

Зеленський Володимир (23815) позов (493) Поярков (8)


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Топ коментарі
+68
«Ты, мелкий п*дрильник, че ты с бойцами на ты? Ты, тварь, откосившая от армии! Пока ты, корпоративная с*ка, плясал за деньги, они защищали нашу страну. С какого хрена ты, быдло, с ними на «ты»?», - обратился к Зеленскому Поярков
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16.06.2020 15:24
+52
Суд в Киеве 30 июня рассмотрит иск Зеленского к телеведущему Пояркову - Цензор.НЕТ 291
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16.06.2020 15:29
+48
Суд в Киеве 30 июня рассмотрит иск Зеленского к телеведущему Пояркову - Цензор.НЕТ 19
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16.06.2020 15:20
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ПояРкова на лечение в психушку нужно отправить.
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16.06.2020 15:27 Відповісти
Зюзя столько за кварталовскую каденцию на всех наговорил, что никакой поярков с ним не сравнится
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16.06.2020 15:31 Відповісти
Обережно! Якщо дійде до каральної психіатрії - вас теж можуть одного разу фактично посадити. Причому без суду та слідства. Діагноз (якась туманна "вялотекущая шизофрения") - і все.
За що? Та хоча б щоб банально відчавити квартиру.
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16.06.2020 15:31 Відповісти
Тебе, видно, лечение помогает, раз дали постучать по клаве!
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16.06.2020 15:31 Відповісти
да это совок, у него до сих пор "фошистынапале" и прочий бред. накатил уже за дидов на палках и прорвался к компу в кабинете врача, не обращай внимания
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16.06.2020 15:43 Відповісти
А лечить он там кого будет? Тебя?...
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16.06.2020 17:14 Відповісти
Он его имел в цивилизованый способ. Не захотел бубочка-теперь получит самым извращённым!
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16.06.2020 15:28 Відповісти
Якщо по-чесноку - то там криміналу нема. Якщо щось і є - то лише на цивільний позов про захист честі-гідності. Якщо в "потерпевшего" вона є...
Суд попросту повинен закрити справу, відмовити прокурорам по всім пунктам звинувачення.
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16.06.2020 15:28 Відповісти
Суд в Киеве 30 июня рассмотрит иск Зеленского к телеведущему Пояркову - Цензор.НЕТ 291
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16.06.2020 15:29 Відповісти
Цензор, ну скільки можно? Як ви пишете статті??? Іск = позов, це процесуальний документ ЦИВІЛЬНОГО процесу!!! У кримінальному, позов може бути тільки додатковим документом, і суд не може його окремо розглянути, а основним є обвинувальний акт! Його складає не Зеленський (хоча скоро може і таке буде ), а прокурор із слідчим!!!
Зміст статті в тому, що суд розгляне обвинувальний акт відносно Пояркова, якого прокуратура звинувачує у вчиненні кримінального правопорушення!
А те, як ви це написали... ну не знаю... це все рівно що прийти до концертного залу і почати на роялі х.єм грати!!! Майте совість.
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16.06.2020 15:29 Відповісти
"обвинувальний акт! Його складає не Зеленський (хоча скоро може і таке буде)," - почитай текст, схоже, що сам Зеленський і склав
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16.06.2020 15:31 Відповісти
- Эх, Вова, хреновая у тебя мама,плохо в детстве, кормила, мало рыбы давала и «Растишки»…В рыбе - фосфор, в «Растишке» -кальций…
- С чего вы взяли?…
- Да потому что не вырос ни физически, ни умственно - как был «Чинариком», так им и остался…
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16.06.2020 15:42 Відповісти
Быдло с экрана оскорбляет и угрожает президенту Украины, а быдло на ветке еще это и одобряет.
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16.06.2020 15:29 Відповісти
Найбільшою образою поста Президента, було обрання на неї тупого клоуна-малороса. Тому, хто кого образив?
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16.06.2020 15:31 Відповісти
Вали в спам, лапоть
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16.06.2020 15:31 Відповісти
Хаха, на большее тупая соя не способна, ущербные животные.
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16.06.2020 15:35 Відповісти
Тебе платит кретин-карантин?)))
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16.06.2020 15:37 Відповісти
Быдло избрало это быдло президентом
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16.06.2020 15:33 Відповісти
Это еще разобраться надо кто из них быдло. Поярков, по крайней мере не называл свою страну проституткой
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16.06.2020 15:35 Відповісти
Та он сам...
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16.06.2020 15:36 Відповісти
Кого,кого,какого?
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16.06.2020 15:35 Відповісти
Бидло з екрану, це коли Зеленський ображав діючих на той час президентів чи пам'ять як в гупії? Чому Зеленському можна було бути бидлом?
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16.06.2020 16:12 Відповісти
русмартышка, так как зовут твоего фюрера?
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16.06.2020 20:37 Відповісти
А бидло із рашки, для якого "альфа-нано-казьол = наше фсьо" суне своє рило на український ресурс. наперід знайючи що його заспамлять і опустять по повній програмі. Скажи "Мееее!", копитне.
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16.06.2020 22:54 Відповісти
Все вірно - жеріть один одного як павуки в банці!
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16.06.2020 15:30 Відповісти
Психіатрію розвалили, от і булькають пояркови, фаріони, рабіновичі...
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16.06.2020 15:35 Відповісти
Зеля тебе до Пояркова расти еще как минимум 100 лет и по уму и как до одного из лучших художников Украины. Он оставил УЖЕ память о себе на 100 и больше лет, а что сделал ты? Как старая шлюха на Привозе заявы начал строчить?-Стыдно, что ты оказывается мужского рода. Или может твое мужское начало в саунах и великих обнулили. А для любителей живописи вот ссылка на некоторые его картины https://ravi510.blogspot.com/2011/06/blog-post_17.html
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16.06.2020 15:36 Відповісти
Ну а на конкурсе КВН он бы тебя уделал уже в первом раунде
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16.06.2020 15:40 Відповісти
У Пояркова є професія - художник-живописець. Маю сумніви що блазень-квнщик володіє хоч якоюсь професією. Хіба що прутнем по клавішам вміє стукати.
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16.06.2020 22:57 Відповісти
Всьо,наступного обираєм Пояркова...Буде махати нам кєпкою з трибуни...
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16.06.2020 17:14 Відповісти
каждый должен заниматься своим делом, Вовочка.

вот Вовочки должны оставаться Вовочками.....
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16.06.2020 23:38 Відповісти
Цікаво, Зеленський хоч сам розуміє як смішно він виглядає?
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16.06.2020 15:38 Відповісти
хреново то, что это посмешище (суд) увидит весь Мир. и тут уже становится стыдно за свою страну, за её ***********, за то, что у нас 73% идиотов, его избравших.
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16.06.2020 15:44 Відповісти
ну так клоун все таки, это проффесиональное
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16.06.2020 15:45 Відповісти
перелякане чмо нічого не розуміє
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16.06.2020 23:39 Відповісти
Суд у Києві 30 червня розгляне позов Зеленського до телеведучого Пояркова - Цензор.НЕТ 5030
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21.06.2020 00:23 Відповісти
Ти ба яке мстиве та обижене,при порохе його же прихильники порохоботи та тодiшнi зебiли що тiльки не погрожували не проклинали Порошенко, якби вiн за кожну погрозу реагував,робив позови пiв держави за гратами сидiло
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16.06.2020 15:38 Відповісти
Вава- чмо обиженное
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16.06.2020 15:39 Відповісти
Сказка про дурака
Что ни делает дурак,
Все он делает не так.
Начинает не сначала,
А кончает как попало.
С потолка он строит дом,
Носит воду решетом,
Солнце в поле ловит шапкой,
Тень со стен стирает тряпкой,
Дверь берет с собою в лес,
Чтобы вор к нему не влез,
И на крышу за веревку
Тянет бурую коровку,
Чтоб немножко попаслась
Там, где травка разрослась.
Что ни делает дурак,
Все он делает не так.
И не вовремя он рад,
И печален невпопад.
На пути встречает свадьбу -
Тут бы спеть и поплясать бы,
Он же слезы льет рекой
И поет заупокой.
Как схватили дурака,
Стали мять ему бока,
Били, били, колотили,
Чуть живого отпустили.
"Ишь ты, - думает дурак, -
Видно, я попал впросак.
Из сочувствия к невесте
Я поплакал с нею вместе.
Ладно, в следующий раз
Я пущусь на свадьбе в пляс!"
Вот бредет он по дороге,
А навстречу едут дроги.
Следом движется народ,
Словно очередь идет.
Поглядел дурак на пеших.
"Ну-ка, - думает, - утешь их,
Чтоб шагали веселей
За телегою своей!"
Сапожком дурак притопнул,
О ладонь ладонью хлопнул
Да как пустится плясать,
Ногу об ногу чесать!
Взяли люди дурака,
Стали мять ему бока,
Били, били, колотили,
Полумертвым отпустили.
"Вишь ты, - думает дурак, -
Я опять попал впросак.
Больше я плясать не стану
Да и плакать перестану.
Ладно, с завтрашнего дня
Не узнаете меня!"
И ведь верно, с той минуты
Стал ходить дурак надутый.
То и дело он, дурак,
Говорит другим: - не так!
Он не плачет и не пляшет,
А на все рукою машет.
Постороннему никак
Не узнать, что он дурак.
Дети буквы пишут в школе
Да и спросят: - Хорошо ли?
Поглядит в тетрадь дурак
Да и вымолвит: - не так. -
Шьют портнихи на машинке,
Шьют сапожники ботинки.
Смотрит издали дурак
И бормочет: - Всё не так!
И не так селедок ловят,
И не так борщи готовят,
И не так мосты мостят,
И не так детей растят!

Видят люди, слышат люди,
Как дурак дела их судит,
И подумывают так:
"Что за умница дурак!" (с) С.Я.Маршак
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16.06.2020 15:39 Відповісти
Лучше бы он виглядел смішно, чем ничтожно
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16.06.2020 15:42 Відповісти
Суд у Києві 30 червня розгляне позов Зеленського до телеведучого Пояркова - Цензор.НЕТ 5152
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16.06.2020 15:43 Відповісти
ну що патєрпєвшій будь готовий до порки!срака як то кажуть горітиме
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16.06.2020 15:43 Відповісти
Редкостная мерзость. Какой ни есть, но это президент вашей страны!
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16.06.2020 15:45 Відповісти
Я за него не голосовал.
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16.06.2020 16:03 Відповісти
Так о Бубочке ещё никто не высказывался,прямо в точку,мо амфаш.лодец
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16.06.2020 17:20 Відповісти
Зебіли, що ж ви наробили?-
Поля і ріки, всю красу,
І мову, і синів могили
Ви продали за ковбасу.

Небесна Сотня вже забута,
Портнов банкує, сіє страх
Пожежі, віруси і скрута
І подив лиш в тупих очах....

;Не те від Вовіка чекали;-
Та йдійть ви на х.......р, не п......діть,
Усе свідомо ви просрали,
Ще раз на путіна ідіть!

На хліб вам мову не намажеш?-
Так хліб іде ваш за кордон,
Тупому ж бидлу що докажеш?-
;Мальдіви, газ, баригу вон;

А спецрезерв, що на всі сили
Штовхав Радуцкій- то пусте,
;Субсидій би не одмінили
І шоб купить оте, і те;...

Прохихотіли на ;Кварталі;
;Нє будєт хужє;, ;Як звезе!;-
Взяли ви в руки замість сталі
Роялегральний орган ЗЕ.
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16.06.2020 15:47 Відповісти
Тим часом потерпілий під юбкою у Ленкі
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16.06.2020 15:51 Відповісти
Полный бред закомплексованного, обиженного Зебила.
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16.06.2020 15:52 Відповісти
Суд у Києві 30 червня розгляне позов Зеленського до телеведучого Пояркова - Цензор.НЕТ 1266МИ З МОЇМ ГРІЗНИМ ШЕФОМ, З СТАРШИМ КОЛЕГОЮ )(УЙЛОМ НА 100% ОБІЦЯЄМО ВАМ, ДУЖЕ ШВИДКУ КАПІТУЛЯЦІЮ УКРАЇНИ НА МИЛІСТЬ (ЇЇ ЛЮТОГО КРИВАВОГО ВОРОГА ОКУПАНТА КРИМУ І ДОНБАСУ, ПРОКЛЯТОЇ ВОРОЖОЇ па Раші). І ГАРАНТОВАНУ МАСОВУ ЛІКВІДАЦІЮ ЗАГАЛЬНИХ ВОРОГІВ НАШИХ НАРОДІВ, ЛІКВІДАЦІЮ ВСІХ ПРОУКРАЇНСЬКИХ ГРОМАДЯН .
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16.06.2020 15:53 Відповісти
Когда-то, в кабаке, пьяный мужик плюнул на портрет императора... Полицейский быстренько состряпал дело и подал его в суд. Суд тоже быстренько подсуетился и назначил заседание. Когда об этом узнал император, он велел незамедлительно прекратить судье и полицмейстеру заниматься ерундой, а мужику передать, что он, император, тоже плевать на него хотел...
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16.06.2020 15:57 Відповісти
Ну то был Император,а у нас.......!
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16.06.2020 17:18 Відповісти
Так. А ще імператор наказав не чіпляти його портретів у злачних місцях. Щоб не провокувати публіку.
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17.06.2020 00:38 Відповісти
Здесь даже комментировать не чего. Подходят или призывы к свержению клоуна, или простой, но очень содержательный комментарий :"пздц".
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16.06.2020 16:02 Відповісти
Значить збираємось 30 червня на Дегтярівській 31-А.
Художник проти Піаніста.
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16.06.2020 16:08 Відповісти
Художник - это тот, чьи полотна знают люди.
Кто знает полотна книжного оформителя Пояркова ?
Зато все знают его телевизионнные и интернетные перформенсы.
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16.06.2020 16:13 Відповісти
кому нада - той знає.
Навіть Ахметов з Пінчуком купували в нього його картини
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16.06.2020 16:17 Відповісти
Дык, ты, оказывается, искусствовед.
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16.06.2020 16:30 Відповісти
Журнал "Великие художники"

Год издания: 2003
Уникальная серия журналов, охватывающая историю мировой живописи и представляющая известных художников, их жизнь, творческое становление и самые известные работы.
Каждый номер журнала посвящен одному из выдающихся живописцев. На тридцати двух страницах каждого журнала представлена жизнь и творческое становление того или иного художника и проанализирован его вклад в мировую живопись. В конце номера указан список музеев, в которых хранятся полотна Этого мастера.https://soberi-ka.com.ua/products/category/1924211

Я собирала эту серию. перейдите по ссылочке и посмотрите, в какой "компании" Поярков. Ему и его творчеству посвящен журнал № 108.
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16.06.2020 16:42 Відповісти
Скажи мне кто твой друг....Суд у Києві 30 червня розгляне позов Зеленського до телеведучого Пояркова - Цензор.НЕТ 3819
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16.06.2020 17:32 Відповісти
клієнт є клієнт, аби гроші. інша справа - продавати не картини а совість
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16.06.2020 21:35 Відповісти
не Піаніста, а Пісюніста !

не ображайле творчих людей !
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16.06.2020 23:43 Відповісти
Поярков Зеленскому глаз не выклюет - они оба "свои", "наши", "избранные".
Хватит разгонять этот дешёвый маланский цирк с договорной "оппозицией".
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16.06.2020 16:11 Відповісти
А где равенство граждан перед законом?
Почему угроза бубочке это статья!!!!
А Угроза бубочки мэрам - это его личное мнение и просто бла бла....
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16.06.2020 16:25 Відповісти
где слова Пояркова об убийстве, насилии и взятии в сексуальное рабство нашего "горячо любимого" *********** ?
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16.06.2020 23:45 Відповісти
моніка обиделась...
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16.06.2020 16:35 Відповісти
Порошенко и не такое терпел все 5 лет. пусть и Зеля выпьет сию чашу до дна.
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17.06.2020 01:31 Відповісти
Пояркова, лечить надо он идиот.
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16.06.2020 16:49 Відповісти
Бумеранг- парадокс: Чмо, яке зробило собі ім"я та статки ************ над іншими президентами, ставши президентом - образилось...
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16.06.2020 17:15 Відповісти
чЧе то вспомнился Высоцкий * Баллада о борьбе*: *Если мяса с ножа ты не ел ни куска,если руки сложа,наблюдал свысока.И в борьбу не вступил с подлецом,палачом,значит в жизни ты был,ни при чём,ни при чём*.Мог же Семёнович высказаться?
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16.06.2020 17:16 Відповісти
Теперь поярков скажет что это ФСБ ему взломало мозг и несанкционированно подключилось к его Сережкиному языку.А сам он ни в чем не виноват.
Вот он какой брутальныйСуд у Києві 30 червня розгляне позов Зеленського до телеведучого Пояркова - Цензор.НЕТ 3989
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16.06.2020 17:31 Відповісти
Вот типичный укгаинский "националист".
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16.06.2020 23:59 Відповісти
Одна из типичных картин "живописца" Пояркова.
Это уже не водка,это явно тяжелые наркотики.Да и его поведение подтверждаетСуд у Києві 30 червня розгляне позов Зеленського до телеведучого Пояркова - Цензор.НЕТ 2644
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16.06.2020 17:37 Відповісти
Супер. Мне ниавится.
А что тебе не так, недоумок. Здесь все правильно описано, где будет зеклоун и вся его шобла.
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16.06.2020 17:53 Відповісти
Нравится
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16.06.2020 17:54 Відповісти
о да, конечно, ві большой искусствовед !

тогда Босх сидел на ЛСД
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16.06.2020 23:46 Відповісти
ох любит Поярков Клоунов вешать !
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16.06.2020 23:47 Відповісти
А это одна из лучших картинСуд у Києві 30 червня розгляне позов Зеленського до телеведучого Пояркова - Цензор.НЕТ 8222
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16.06.2020 17:38 Відповісти
Суд у Києві 30 червня розгляне позов Зеленського до телеведучого Пояркова - Цензор.НЕТ 3044
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16.06.2020 17:58 Відповісти
Поярков, нарисуй Зеленского, тут ему и смерть.
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16.06.2020 17:59 Відповісти
Клоун сцится?

Ростов ждет!
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16.06.2020 18:06 Відповісти
таки да - непроизвольное мочеиспускание - первый признак Ростова 😂
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16.06.2020 22:00 Відповісти
Не было никакой угрозы или насилия в отношении государственного или общественного деятеля - https://strana.ua/news/242104-pojarkov-o-zelenskom-malenkoe-ssyklivoe-krivorozhskoe-chmo-chto-skazali-na-prjamom-o-prezidente.html В эфире "Прямого" канала художник Сергей Поярков на протяжении получаса грубо оскорблял президента Владимира Зеленского. На телеканале, который связывают с Петром Порошенко, этот активист ведет авторскую программу "Поярков news". В ее выпуске от 27 декабря шоумен назвал Зе "маленьким зеленым чмом" и другими нелестными эпитетами. Прошелся он и по семье президента, назвав его отца "тупым".
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16.06.2020 20:04 Відповісти
Тут на цензорі було інтервью папаші зеленського. таки ж тупий, хоч і професор.
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16.06.2020 21:38 Відповісти
Поярков убивал семейство преЗИка и его лично острыми и тяжёлыми словами.

Семейство попало в реанимацию с колотыми ранами и тяжёлыми ушибами головного мосха 😂
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16.06.2020 21:57 Відповісти
а Ирина Фарион еще больше оскорбляет, вернее говорит правду о Зеле.
Значит и она скоро...
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17.06.2020 01:27 Відповісти
Наконец-таки огласят, какой моральный и физический ущерб получил наш потерпевший Презик от угроз Пояркова: диарея?, эректильная дисфункция?, энурез?, нервный тик?, нестояк?, всё перечисленное?, другое?...
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16.06.2020 22:41 Відповісти
Суд у Києві 30 червня розгляне позов Зеленського до телеведучого Пояркова - Цензор.НЕТ 4383
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16.06.2020 22:41 Відповісти
кого ж вы выбрали, БЛД !!!!!
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16.06.2020 23:50 Відповісти
евреи почти все находят у себя болячки и даже в армии не служат. например, Райкин, сын Райкина, его брат, Зеленый, рабинович, каломойский.
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17.06.2020 01:29 Відповісти
Суд у Києві 30 червня розгляне позов Зеленського до телеведучого Пояркова - Цензор.НЕТ 8170
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17.06.2020 09:29 Відповісти
Поярков Зеленскому глаз не выклюет - они оба "свои", оба "наши", оба "избранные".
У обоих мамочки правильной национальности, обоих бабушка учила: "своим надо помогать".
Хватит разгонять этот дешёвый маланский цирк с договорной "оппозицией"
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17.06.2020 00:01 Відповісти
Вата кричит,что Зеленский порохобот.порохоботы,что ватник,а народу на тех и на других пох.Мы,за народного президента.
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17.06.2020 09:31 Відповісти
Терпило квартальне...кончене створіння а не Гарант.
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17.06.2020 00:51 Відповісти
нельзя пояркова судить. негуманно. сначала ему осмотр психиатра.
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17.06.2020 02:15 Відповісти
Що з того Пояркова візьмеш?Хвора, неадекватна людина. Я бачу, що образи, мат в ЦН не заборонені. Ну, так він - клінічний ідіот. Це навіть не образа. Це - діагноз.
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17.06.2020 02:37 Відповісти
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