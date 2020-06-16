Суд у Києві 30 червня розгляне позов Зеленського до телеведучого Пояркова
Шевченківський районний суд Києва 30 червня розгляне позов президента України Володимира Зеленського до художника, ведучого телеканалу "Прямий" Сергія Пояркова.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Суть позову - "погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча".
Засідання суду призначено 30 червня на 13:30.
Згідно зі ст. 346 Кримінального кодексу України, погроза вбивством, заподіянням шкоди здоров'ю, знищенням або пошкодженням майна, а також викраденням або позбавленням волі на адресу президента України та інших вищих посадових осіб держави, а також їхніх близьких родичів, вчинена у зв'язку з їх державною чи громадською діяльністю, карається обмеженням або позбавленням волі на строк до 5 років.
Як повідомлялося, 9 січня Нацрада з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланову виїзну перевірку телеканалу "Прямий" після висловлювань телеведучого Пояркова на адресу президента Зеленського.
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За що? Та хоча б щоб банально відчавити квартиру.
Суд попросту повинен закрити справу, відмовити прокурорам по всім пунктам звинувачення.
Зміст статті в тому, що суд розгляне обвинувальний акт відносно Пояркова, якого прокуратура звинувачує у вчиненні кримінального правопорушення!
А те, як ви це написали... ну не знаю... це все рівно що прийти до концертного залу і почати на роялі х.єм грати!!! Майте совість.
- С чего вы взяли?…
- Да потому что не вырос ни физически, ни умственно - как был «Чинариком», так им и остался…
вот Вовочки должны оставаться Вовочками.....
Что ни делает дурак,
Все он делает не так.
Начинает не сначала,
А кончает как попало.
С потолка он строит дом,
Носит воду решетом,
Солнце в поле ловит шапкой,
Тень со стен стирает тряпкой,
Дверь берет с собою в лес,
Чтобы вор к нему не влез,
И на крышу за веревку
Тянет бурую коровку,
Чтоб немножко попаслась
Там, где травка разрослась.
Что ни делает дурак,
Все он делает не так.
И не вовремя он рад,
И печален невпопад.
На пути встречает свадьбу -
Тут бы спеть и поплясать бы,
Он же слезы льет рекой
И поет заупокой.
Как схватили дурака,
Стали мять ему бока,
Били, били, колотили,
Чуть живого отпустили.
"Ишь ты, - думает дурак, -
Видно, я попал впросак.
Из сочувствия к невесте
Я поплакал с нею вместе.
Ладно, в следующий раз
Я пущусь на свадьбе в пляс!"
Вот бредет он по дороге,
А навстречу едут дроги.
Следом движется народ,
Словно очередь идет.
Поглядел дурак на пеших.
"Ну-ка, - думает, - утешь их,
Чтоб шагали веселей
За телегою своей!"
Сапожком дурак притопнул,
О ладонь ладонью хлопнул
Да как пустится плясать,
Ногу об ногу чесать!
Взяли люди дурака,
Стали мять ему бока,
Били, били, колотили,
Полумертвым отпустили.
"Вишь ты, - думает дурак, -
Я опять попал впросак.
Больше я плясать не стану
Да и плакать перестану.
Ладно, с завтрашнего дня
Не узнаете меня!"
И ведь верно, с той минуты
Стал ходить дурак надутый.
То и дело он, дурак,
Говорит другим: - не так!
Он не плачет и не пляшет,
А на все рукою машет.
Постороннему никак
Не узнать, что он дурак.
Дети буквы пишут в школе
Да и спросят: - Хорошо ли?
Поглядит в тетрадь дурак
Да и вымолвит: - не так. -
Шьют портнихи на машинке,
Шьют сапожники ботинки.
Смотрит издали дурак
И бормочет: - Всё не так!
И не так селедок ловят,
И не так борщи готовят,
И не так мосты мостят,
И не так детей растят!
Видят люди, слышат люди,
Как дурак дела их судит,
И подумывают так:
"Что за умница дурак!" (с) С.Я.Маршак
Поля і ріки, всю красу,
І мову, і синів могили
Ви продали за ковбасу.
Небесна Сотня вже забута,
Портнов банкує, сіє страх
Пожежі, віруси і скрута
І подив лиш в тупих очах....
;Не те від Вовіка чекали;-
Та йдійть ви на х.......р, не п......діть,
Усе свідомо ви просрали,
Ще раз на путіна ідіть!
На хліб вам мову не намажеш?-
Так хліб іде ваш за кордон,
Тупому ж бидлу що докажеш?-
;Мальдіви, газ, баригу вон;
А спецрезерв, що на всі сили
Штовхав Радуцкій- то пусте,
;Субсидій би не одмінили
І шоб купить оте, і те;...
Прохихотіли на ;Кварталі;
;Нє будєт хужє;, ;Як звезе!;-
Взяли ви в руки замість сталі
Роялегральний орган ЗЕ.
Художник проти Піаніста.
Кто знает полотна книжного оформителя Пояркова ?
Зато все знают его телевизионнные и интернетные перформенсы.
Навіть Ахметов з Пінчуком купували в нього його картини
Год издания: 2003
Уникальная серия журналов, охватывающая историю мировой живописи и представляющая известных художников, их жизнь, творческое становление и самые известные работы.
Каждый номер журнала посвящен одному из выдающихся живописцев. На тридцати двух страницах каждого журнала представлена жизнь и творческое становление того или иного художника и проанализирован его вклад в мировую живопись. В конце номера указан список музеев, в которых хранятся полотна Этого мастера.https://soberi-ka.com.ua/products/category/1924211
Я собирала эту серию. перейдите по ссылочке и посмотрите, в какой "компании" Поярков. Ему и его творчеству посвящен журнал № 108.
не ображайле творчих людей !
Хватит разгонять этот дешёвый маланский цирк с договорной "оппозицией".
Почему угроза бубочке это статья!!!!
А Угроза бубочки мэрам - это его личное мнение и просто бла бла....
Вот он какой брутальный
Это уже не водка,это явно тяжелые наркотики.Да и его поведение подтверждает
А что тебе не так, недоумок. Здесь все правильно описано, где будет зеклоун и вся его шобла.
тогда Босх сидел на ЛСД
Ростов ждет!
Семейство попало в реанимацию с колотыми ранами и тяжёлыми ушибами головного мосха 😂
Значит и она скоро...
У обоих мамочки правильной национальности, обоих бабушка учила: "своим надо помогать".
Хватит разгонять этот дешёвый маланский цирк с договорной "оппозицией"