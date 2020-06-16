Рада намерена обязать министров отчитываться о своей работе перед увольнением

Верховная Рада намерена обязать членов Кабинета Министров присутствовать и отчитываться о выполненной работе при рассмотрении вопроса об увольнении на заседании парламентского комитета и на пленарном заседании парламента.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

За соответствующий законопроект №3195 о внесении изменений в некоторые законы об усовершенствовании порядка назначения и увольнения членов Кабинета Министров в первом чтении проголосовали 258 народных депутатов.

Законопроект предлагает обязать членов Кабинета Министров присутствовать и отчитываться о выполненной работе при рассмотрении вопроса об их увольнении на основании заявления по собственному желанию на заседании профильного комитета парламента и на пленарном заседании Верховной Рады.

Также предлагается урегулировать порядок такого отчета и закрепить в законодательстве право представителей комитета, в компетенции которых вопрос об увольнении члена Кабинета Министров, на выступление во время рассмотрения данного вопроса в Верховной Раде.

Законопроект также предлагает привести в соответствии с Конституцией Украины положения Регламента Верховной Рады, которыми регулируется порядок назначения и увольнения членов Кабмина.

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