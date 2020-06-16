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ВР (14812) законопроєкт (3547) Кабмін (13940) звільнення (2623)

Рада має намір зобов'язати міністрів звітувати про свою роботу перед звільненням

Рада має намір зобов'язати міністрів звітувати про свою роботу перед звільненням

Верховна Рада має намір зобов'язати членів Кабінету Міністрів бути присутнім і звітувати про виконану роботу під час розгляду питання про звільнення на засіданні парламентського комітету і на пленарному засіданні парламенту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За відповідний законопроєкт №3195 про внесення змін до деяких законів щодо вдосконалення порядку призначення та звільнення членів Кабінету Міністрів у першому читанні проголосували 258 народних депутатів.

Законопроєкт пропонує зобов'язати членів Кабінету Міністрів бути присутнім і звітувати про виконану роботу під час розгляду питання про їхнє звільнення на підставі заяви за власним бажанням на засіданні профільного комітету парламенту і на пленарному засіданні Верховної Ради.

Також пропонується врегулювати порядок такого звіту і закріпити в законодавстві право представників комітету, в компетенції яких питання про звільнення члена Кабінету Міністрів, на виступ під час розгляду цього питання у Верховній Раді.

Законопроєкт також пропонує привести у відповідність до Конституції України положення Регламенту Верховної Ради, якими регулюється порядок призначення і звільнення членів Кабміну.

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Смысл? Что за профанация?
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16.06.2020 15:50 Відповісти
ну. перед увольнением могут только послать
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16.06.2020 16:08 Відповісти
отчитываться - это нормально
а вот отвечать (прежде всего материально) за проваленную работу или вред, нанесенный Державе и имиджу Державы в мире - вот это было бы в самый раз
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16.06.2020 15:55 Відповісти
Треба проводити аудит та відшкодовувати збитки, які міністр заподіяв державі своєю роботою на посаді.
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16.06.2020 16:09 Відповісти
А на остальное времени хватит?
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16.06.2020 16:10 Відповісти
 
 