Рада має намір зобов'язати міністрів звітувати про свою роботу перед звільненням
Верховна Рада має намір зобов'язати членів Кабінету Міністрів бути присутнім і звітувати про виконану роботу під час розгляду питання про звільнення на засіданні парламентського комітету і на пленарному засіданні парламенту.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
За відповідний законопроєкт №3195 про внесення змін до деяких законів щодо вдосконалення порядку призначення та звільнення членів Кабінету Міністрів у першому читанні проголосували 258 народних депутатів.
Законопроєкт пропонує зобов'язати членів Кабінету Міністрів бути присутнім і звітувати про виконану роботу під час розгляду питання про їхнє звільнення на підставі заяви за власним бажанням на засіданні профільного комітету парламенту і на пленарному засіданні Верховної Ради.
Також пропонується врегулювати порядок такого звіту і закріпити в законодавстві право представників комітету, в компетенції яких питання про звільнення члена Кабінету Міністрів, на виступ під час розгляду цього питання у Верховній Раді.
Законопроєкт також пропонує привести у відповідність до Конституції України положення Регламенту Верховної Ради, якими регулюється порядок призначення і звільнення членів Кабміну.
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а вот отвечать (прежде всего материально) за проваленную работу или вред, нанесенный Державе и имиджу Державы в мире - вот это было бы в самый раз