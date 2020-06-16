Лукашенко пригласил Зеленского посетить с официальным визитом Беларусь
Посол Беларуси в Украине Игорь Сокол передал заму главы Офиса Президента Игорю Жовкве приглашение президента Беларуси Александра Лукашенко президенту Украины Владимиру Зеленскому посетить Беларусь с официальным визитом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства Беларуси в Украине.
В ходе встречи Жовква и Сокол обсудили состояние и перспективы развития белорусско-украинского сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также подготовку к III Форуму регионов Беларуси и Украины, который пройдет в октябре 2020 г. в г. Гродно. Также были обсуждены итоги реализации договоренностей на высшем уровне по результатам встречи президентов Беларуси и Украины в г. Житомире 4 октября 2019 г.
Украинской стороне передано приглашение президента Лукашенко Зеленскому посетить Беларусь с официальным визитом в 2020 году и принять участие в III Форуме регионов.
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Идзi лепей у спам, масiк.
🤣
кто зашкварится?!))
- у меня сто процентов свой генпрокурор!
Или:
- ну у вас же лучше самолёт!
Или:
- я думал что они только свою часть записи обнародуют!
Это по мелочи, на вскидку)))
🤣
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Про торгівлю України з рашкою через Білорусь?
Так а нащо нам ці дві прокладки, якщо вже пішло таке мишебратя?
Мій жарт гумору після отого "турне" в Оман:
"Дзвінок Бубочці від Юлі Мендель:
- Цёмки-шаломки, Вовик. У меня в кармане есть пару слов сказать. Ты таки будешь смеяться, но султан всё..."
Хоча, міг би і назавжди його забрати, ну, як Бакієва (скинутий президент Киргизстану). Міг би бацьку розважати грою на роялі
ні зникають громадяни України і гнилий нарід.