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Лукашенко пригласил Зеленского посетить с официальным визитом Беларусь

Лукашенко пригласил Зеленского посетить с официальным визитом Беларусь

Посол Беларуси в Украине Игорь Сокол передал заму главы Офиса Президента Игорю Жовкве приглашение президента Беларуси Александра Лукашенко президенту Украины Владимиру Зеленскому посетить Беларусь с официальным визитом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства Беларуси в Украине.

В ходе встречи Жовква и Сокол обсудили состояние и перспективы развития белорусско-украинского сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также подготовку к III Форуму регионов Беларуси и Украины, который пройдет в октябре 2020 г. в г. Гродно. Также были обсуждены итоги реализации договоренностей на высшем уровне по результатам встречи президентов Беларуси и Украины в г. Житомире 4 октября 2019 г.

Украинской стороне передано приглашение президента Лукашенко Зеленскому посетить Беларусь с официальным визитом в 2020 году и принять участие в III Форуме регионов.

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Автор: 

Беларусь (7891) Зеленский Владимир (20348) Лукашенко Александр (3613) Форум (179) Жовква Игорь (152)


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Топ комментарии
+28
ЗЕбил поедет с радостью. Хоть куда то это ничтожество пригласили
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16.06.2020 16:15
+28
В Беларусь пригласили для тайных встреч с кацапскими кураторами
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16.06.2020 16:16
+17
Лукашенко пригласил Зеленского посетить с официальным визитом Беларусь - Цензор.НЕТ 6363
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16.06.2020 16:25
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ЗЕбил поедет с радостью. Хоть куда то это ничтожество пригласили
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16.06.2020 16:15 Ответить
В Беларусь пригласили для тайных встреч с кацапскими кураторами
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16.06.2020 16:16 Ответить
...в ковідний заповідник РБ, щоб уже напевно
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16.06.2020 16:31 Ответить
а там глядишь, вместе и в Ростов поедут.
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16.06.2020 16:44 Ответить
Та же мысль посетила и меня. Его уже нигде не ждут. 1 год прошел...
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16.06.2020 16:23 Ответить
В Мінську буде концерт квартала? І на біс буде номер з піаніно ?
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16.06.2020 16:15 Ответить
Просто на корпоратив Лука позвал шмарклю.Он ему в сауне на пианино сыграет.
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16.06.2020 16:19 Ответить
Нет, только гитары...
Лукашенко пригласил Зеленского посетить с официальным визитом Беларусь - Цензор.НЕТ 1239
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16.06.2020 16:20 Ответить
В Октябре 2020 может не быть и ни Луки, и ни Зели ) Как минимум то что не будет Зели огромный шанс
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16.06.2020 16:15 Ответить
А чё так, номерной, так страдаешь за луку?
Идзi лепей у спам, масiк.
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16.06.2020 19:58 Ответить
С Ленкой или без?
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16.06.2020 16:16 Ответить
смєндєль буде
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16.06.2020 16:18 Ответить
С Арсеном
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16.06.2020 16:19 Ответить
Лєнка лєчітся, а мєдєль нєт...
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16.06.2020 16:54 Ответить
Они там все неизлечимые...
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16.06.2020 17:05 Ответить
Эттт точно
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16.06.2020 17:18 Ответить
Толька без галстуков, тьфу без масок!
🤣
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16.06.2020 16:19 Ответить
нафига такие сложности? пусть жену в больничке проведает. и казне польза - не надо на перелёты тратиться.
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16.06.2020 16:20 Ответить
Ну Луку дебилом нельзя назвать, угадайте:
кто зашкварится?!))
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16.06.2020 16:21 Ответить
Оба...))
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16.06.2020 16:27 Ответить
Не думаю что Лука готов сказать трампу:
- у меня сто процентов свой генпрокурор!
Или:
- ну у вас же лучше самолёт!
Или:
- я думал что они только свою часть записи обнародуют!

Это по мелочи, на вскидку)))
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16.06.2020 16:40 Ответить
пожрет по дороге любимую
Лукашенко пригласил Зеленского посетить с официальным визитом Беларусь - Цензор.НЕТ 7994
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16.06.2020 16:22 Ответить
кокаиновые сны (с)
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16.06.2020 16:41 Ответить
Буде Штепсель і Тарапунька.
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16.06.2020 16:23 Ответить
зеленое петушило может только сьездить в беларусь пожрать картохи. в цивилизованные страны это зеленое ничтожиство уже никто не приглашает. потому что зеленый торчек - токсичная личность, ему нигде не рады.
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16.06.2020 16:25 Ответить
Лукашенко пригласил Зеленского посетить с официальным визитом Беларусь - Цензор.НЕТ 6363
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16.06.2020 16:25 Ответить
Нюю, а че, пиписьк...тьфу, вирусом померяться!
🤣
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16.06.2020 16:25 Ответить
ЗеК.****** идет уверенной поступью по дороге ДваждыНесудимого
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16.06.2020 16:26 Ответить
Лукашенко пригласил ЗеОманского посетить
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16.06.2020 16:27 Ответить
Ну якщо після виборів, то зради нема. Лука був у нас на форумі регіонів України та Білорусі, це звичайний протокольний зворотній візіт.
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16.06.2020 16:27 Ответить
Уверен, Зеленскому будет чему поучиться у мудрых(опытных) политиков.
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16.06.2020 20:00 Ответить
Чому це ваш мудрий калхозенфюрер може навчити нашого осла? наш осел не гірше за вашого бреше народу на камеру, навіть ліпше, не таким ідіотом виглядає...
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16.06.2020 23:37 Ответить
Там его поменяют на биоробота с лаборатории, и все будут довольны и счастливы.
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16.06.2020 16:30 Ответить
Про що буде домовлятись малорос з прислугою Пуйла?
Про торгівлю України з рашкою через Білорусь?
Так а нащо нам ці дві прокладки, якщо вже пішло таке мишебратя?
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16.06.2020 16:31 Ответить
Вопрос с пианино решили? Беларусь предоставт? А в честь чего там корпоратив?
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16.06.2020 16:32 Ответить
Штосьці ў мяне цяпер асцярогі за Беларусь... не кажу нават пра ўраджай бульбы і ўлоў крэветак - як бы балотнае цунамі ня зрабілася...
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16.06.2020 16:33 Ответить
Да, этот дрыщ токсичный! Куда свою тупую морду не сунет- всюду траблы.
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16.06.2020 16:51 Ответить
Постійно причому.
Мій жарт гумору після отого "турне" в Оман:

"Дзвінок Бубочці від Юлі Мендель:
- Цёмки-шаломки, Вовик. У меня в кармане есть пару слов сказать. Ты таки будешь смеяться, но султан всё..."
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17.06.2020 03:54 Ответить
То Московия приглашает Зеленского,а теперь одна из колоний Московии Беларусь просит к себе Зеленского,но Украина уже давно не колония Московии и зачем Зеленскому примерятся в московском стойле,бараны юго востока Украины уже не те и не все побегут в стойло
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16.06.2020 16:36 Ответить
Дивне запрошення. У першого перевибори 9 серпня, і по рейтингам він відстає десь у 10 разів, у другого теж хитке становище.
Хоча, міг би і назавжди його забрати, ну, як Бакієва (скинутий президент Киргизстану). Міг би бацьку розважати грою на роялі
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16.06.2020 16:37 Ответить
Лука наши грибы уже собирал... Теперь решил собрать и зелень?
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16.06.2020 16:55 Ответить
Дуже ризикована пропозиція,бо в цій ************ краї
ні зникають громадяни України і гнилий нарід.
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16.06.2020 16:57 Ответить
В общем, для ВАЗелина теперь будут открыты: Беларусь, Таджикистан, Туркменистан, Азербайджан, Узбекистан, Казахстан, Сев Корея, Армения. С разрешения Ху...ла: Ю. Осетия , Приднестровье и Абхазия... И всё, ***...
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16.06.2020 17:29 Ответить
Союзник ***** таке ж саме ***** тільки вигляд збоку...
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16.06.2020 17:49 Ответить
Слет Клоунов?
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16.06.2020 18:05 Ответить
С этим усатым хитрозадым упырем встречаться - себя не уважать.
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16.06.2020 18:13 Ответить
Раздавим кароновирус крепким рукопожатием
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16.06.2020 19:08 Ответить
Может узнает, как нужно государством управлять и что такое настоящая медицина доступная для людей (Беларусь делит первое место в мире, по этому показателю, с Канадой и Брунеем).
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16.06.2020 19:12 Ответить
На ПМЖ? ))) будет ещё один «лихитимный» )))
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16.06.2020 19:47 Ответить
Почитаешь комментарии и понимаешь,сколько идиотов .продажных или тупых.в рядах порохоотсосов.
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16.06.2020 19:51 Ответить
Пуйлосос, удивил тем ,что умеешь читать.
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16.06.2020 22:51 Ответить
Лука даст рекомендации на вступление в клуб диктаторов. Один шизофреник, второй наркоман.
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16.06.2020 20:38 Ответить
оце більше на правду схоже...))
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16.06.2020 23:48 Ответить
Добрый совет зеленому чмошнику --пусть там и остается ...
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16.06.2020 22:03 Ответить
 
 