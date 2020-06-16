Лукашенко пригласил Зеленского посетить с официальным визитом Беларусь

Посол Беларуси в Украине Игорь Сокол передал заму главы Офиса Президента Игорю Жовкве приглашение президента Беларуси Александра Лукашенко президенту Украины Владимиру Зеленскому посетить Беларусь с официальным визитом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства Беларуси в Украине.

В ходе встречи Жовква и Сокол обсудили состояние и перспективы развития белорусско-украинского сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также подготовку к III Форуму регионов Беларуси и Украины, который пройдет в октябре 2020 г. в г. Гродно. Также были обсуждены итоги реализации договоренностей на высшем уровне по результатам встречи президентов Беларуси и Украины в г. Житомире 4 октября 2019 г.

Украинской стороне передано приглашение президента Лукашенко Зеленскому посетить Беларусь с официальным визитом в 2020 году и принять участие в III Форуме регионов.

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