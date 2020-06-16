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Лукашенко запросив Зеленського відвідати з офіційним візитом Білорусь

Лукашенко запросив Зеленського відвідати з офіційним візитом Білорусь

Посол Білорусі в Україні Ігор Сокіл передав заступнику глави Офісу президента Ігорю Жовкві запрошення президента Білорусі Олександра Лукашенка президентові України Володимиру Зеленському відвідати Білорусь з офіційним візитом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства Білорусі в Україні.

Під час зустрічі Жовква і Сокіл обговорили стан і перспективи розвитку українсько-білоруського співробітництва в торговельно-економічній та культурно-гуманітарній сферах, а також підготовку до III Форуму регіонів України та Білорусі, який відбудеться у жовтні 2020 року в м. Гродно. Також було обговорено підсумки реалізації домовленостей на вищому рівні за результатами зустрічі президентів Білорусі й України в м.Житомирі 4 жовтня 2019 року.

Українській стороні передано запрошення президента Лукашенка Зеленському відвідати Білорусь з офіційним візитом у 2020 році і взяти участь у III Форумі регіонів.

Читайте також: Єрмак у Мінську обговорив подробиці майбутнього візиту Зеленського в Білорусь
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Топ коментарі
+28
ЗЕбил поедет с радостью. Хоть куда то это ничтожество пригласили
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16.06.2020 16:15
+28
В Беларусь пригласили для тайных встреч с кацапскими кураторами
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16.06.2020 16:16
+17
Лукашенко пригласил Зеленского посетить с официальным визитом Беларусь - Цензор.НЕТ 6363
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16.06.2020 16:25
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ЗЕбил поедет с радостью. Хоть куда то это ничтожество пригласили
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16.06.2020 16:15 Відповісти
В Беларусь пригласили для тайных встреч с кацапскими кураторами
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16.06.2020 16:16 Відповісти
...в ковідний заповідник РБ, щоб уже напевно
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16.06.2020 16:31 Відповісти
а там глядишь, вместе и в Ростов поедут.
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16.06.2020 16:44 Відповісти
Та же мысль посетила и меня. Его уже нигде не ждут. 1 год прошел...
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16.06.2020 16:23 Відповісти
В Мінську буде концерт квартала? І на біс буде номер з піаніно ?
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16.06.2020 16:15 Відповісти
Просто на корпоратив Лука позвал шмарклю.Он ему в сауне на пианино сыграет.
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16.06.2020 16:19 Відповісти
Нет, только гитары...
Лукашенко пригласил Зеленского посетить с официальным визитом Беларусь - Цензор.НЕТ 1239
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16.06.2020 16:20 Відповісти
В Октябре 2020 может не быть и ни Луки, и ни Зели ) Как минимум то что не будет Зели огромный шанс
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16.06.2020 16:15 Відповісти
А чё так, номерной, так страдаешь за луку?
Идзi лепей у спам, масiк.
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16.06.2020 19:58 Відповісти
С Ленкой или без?
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16.06.2020 16:16 Відповісти
смєндєль буде
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16.06.2020 16:18 Відповісти
С Арсеном
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16.06.2020 16:19 Відповісти
Лєнка лєчітся, а мєдєль нєт...
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16.06.2020 16:54 Відповісти
Они там все неизлечимые...
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16.06.2020 17:05 Відповісти
Эттт точно
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16.06.2020 17:18 Відповісти
Толька без галстуков, тьфу без масок!
🤣
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16.06.2020 16:19 Відповісти
нафига такие сложности? пусть жену в больничке проведает. и казне польза - не надо на перелёты тратиться.
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16.06.2020 16:20 Відповісти
Ну Луку дебилом нельзя назвать, угадайте:
кто зашкварится?!))
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16.06.2020 16:21 Відповісти
Оба...))
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16.06.2020 16:27 Відповісти
Не думаю что Лука готов сказать трампу:
- у меня сто процентов свой генпрокурор!
Или:
- ну у вас же лучше самолёт!
Или:
- я думал что они только свою часть записи обнародуют!

Это по мелочи, на вскидку)))
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16.06.2020 16:40 Відповісти
пожрет по дороге любимую
Лукашенко пригласил Зеленского посетить с официальным визитом Беларусь - Цензор.НЕТ 7994
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16.06.2020 16:22 Відповісти
кокаиновые сны (с)
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16.06.2020 16:41 Відповісти
Буде Штепсель і Тарапунька.
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16.06.2020 16:23 Відповісти
зеленое петушило может только сьездить в беларусь пожрать картохи. в цивилизованные страны это зеленое ничтожиство уже никто не приглашает. потому что зеленый торчек - токсичная личность, ему нигде не рады.
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16.06.2020 16:25 Відповісти
Лукашенко пригласил Зеленского посетить с официальным визитом Беларусь - Цензор.НЕТ 6363
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16.06.2020 16:25 Відповісти
Нюю, а че, пиписьк...тьфу, вирусом померяться!
🤣
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16.06.2020 16:25 Відповісти
ЗеК.****** идет уверенной поступью по дороге ДваждыНесудимого
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16.06.2020 16:26 Відповісти
Лукашенко пригласил ЗеОманского посетить
https://images.cnscdn.com/images/0/0/1/1/00116e53f7618dba5220acfbabf357ed/original.jpg
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16.06.2020 16:27 Відповісти
Ну якщо після виборів, то зради нема. Лука був у нас на форумі регіонів України та Білорусі, це звичайний протокольний зворотній візіт.
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16.06.2020 16:27 Відповісти
Уверен, Зеленскому будет чему поучиться у мудрых(опытных) политиков.
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16.06.2020 20:00 Відповісти
Чому це ваш мудрий калхозенфюрер може навчити нашого осла? наш осел не гірше за вашого бреше народу на камеру, навіть ліпше, не таким ідіотом виглядає...
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16.06.2020 23:37 Відповісти
Там его поменяют на биоробота с лаборатории, и все будут довольны и счастливы.
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16.06.2020 16:30 Відповісти
Про що буде домовлятись малорос з прислугою Пуйла?
Про торгівлю України з рашкою через Білорусь?
Так а нащо нам ці дві прокладки, якщо вже пішло таке мишебратя?
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16.06.2020 16:31 Відповісти
Вопрос с пианино решили? Беларусь предоставт? А в честь чего там корпоратив?
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16.06.2020 16:32 Відповісти
Штосьці ў мяне цяпер асцярогі за Беларусь... не кажу нават пра ўраджай бульбы і ўлоў крэветак - як бы балотнае цунамі ня зрабілася...
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16.06.2020 16:33 Відповісти
Да, этот дрыщ токсичный! Куда свою тупую морду не сунет- всюду траблы.
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16.06.2020 16:51 Відповісти
Постійно причому.
Мій жарт гумору після отого "турне" в Оман:

"Дзвінок Бубочці від Юлі Мендель:
- Цёмки-шаломки, Вовик. У меня в кармане есть пару слов сказать. Ты таки будешь смеяться, но султан всё..."
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17.06.2020 03:54 Відповісти
То Московия приглашает Зеленского,а теперь одна из колоний Московии Беларусь просит к себе Зеленского,но Украина уже давно не колония Московии и зачем Зеленскому примерятся в московском стойле,бараны юго востока Украины уже не те и не все побегут в стойло
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16.06.2020 16:36 Відповісти
Дивне запрошення. У першого перевибори 9 серпня, і по рейтингам він відстає десь у 10 разів, у другого теж хитке становище.
Хоча, міг би і назавжди його забрати, ну, як Бакієва (скинутий президент Киргизстану). Міг би бацьку розважати грою на роялі
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16.06.2020 16:37 Відповісти
Лука наши грибы уже собирал... Теперь решил собрать и зелень?
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16.06.2020 16:55 Відповісти
Дуже ризикована пропозиція,бо в цій ************ краї
ні зникають громадяни України і гнилий нарід.
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16.06.2020 16:57 Відповісти
В общем, для ВАЗелина теперь будут открыты: Беларусь, Таджикистан, Туркменистан, Азербайджан, Узбекистан, Казахстан, Сев Корея, Армения. С разрешения Ху...ла: Ю. Осетия , Приднестровье и Абхазия... И всё, ***...
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16.06.2020 17:29 Відповісти
Союзник ***** таке ж саме ***** тільки вигляд збоку...
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16.06.2020 17:49 Відповісти
Слет Клоунов?
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16.06.2020 18:05 Відповісти
С этим усатым хитрозадым упырем встречаться - себя не уважать.
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16.06.2020 18:13 Відповісти
Раздавим кароновирус крепким рукопожатием
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16.06.2020 19:08 Відповісти
Может узнает, как нужно государством управлять и что такое настоящая медицина доступная для людей (Беларусь делит первое место в мире, по этому показателю, с Канадой и Брунеем).
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16.06.2020 19:12 Відповісти
На ПМЖ? ))) будет ещё один «лихитимный» )))
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16.06.2020 19:47 Відповісти
Почитаешь комментарии и понимаешь,сколько идиотов .продажных или тупых.в рядах порохоотсосов.
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16.06.2020 19:51 Відповісти
Пуйлосос, удивил тем ,что умеешь читать.
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16.06.2020 22:51 Відповісти
Лука даст рекомендации на вступление в клуб диктаторов. Один шизофреник, второй наркоман.
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16.06.2020 20:38 Відповісти
оце більше на правду схоже...))
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16.06.2020 23:48 Відповісти
Добрый совет зеленому чмошнику --пусть там и остается ...
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16.06.2020 22:03 Відповісти
 
 