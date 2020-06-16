Лукашенко запросив Зеленського відвідати з офіційним візитом Білорусь
Посол Білорусі в Україні Ігор Сокіл передав заступнику глави Офісу президента Ігорю Жовкві запрошення президента Білорусі Олександра Лукашенка президентові України Володимиру Зеленському відвідати Білорусь з офіційним візитом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства Білорусі в Україні.
Під час зустрічі Жовква і Сокіл обговорили стан і перспективи розвитку українсько-білоруського співробітництва в торговельно-економічній та культурно-гуманітарній сферах, а також підготовку до III Форуму регіонів України та Білорусі, який відбудеться у жовтні 2020 року в м. Гродно. Також було обговорено підсумки реалізації домовленостей на вищому рівні за результатами зустрічі президентів Білорусі й України в м.Житомирі 4 жовтня 2019 року.
Українській стороні передано запрошення президента Лукашенка Зеленському відвідати Білорусь з офіційним візитом у 2020 році і взяти участь у III Форумі регіонів.
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Идзi лепей у спам, масiк.
🤣
кто зашкварится?!))
- у меня сто процентов свой генпрокурор!
Или:
- ну у вас же лучше самолёт!
Или:
- я думал что они только свою часть записи обнародуют!
Это по мелочи, на вскидку)))
🤣
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Про торгівлю України з рашкою через Білорусь?
Так а нащо нам ці дві прокладки, якщо вже пішло таке мишебратя?
Мій жарт гумору після отого "турне" в Оман:
"Дзвінок Бубочці від Юлі Мендель:
- Цёмки-шаломки, Вовик. У меня в кармане есть пару слов сказать. Ты таки будешь смеяться, но султан всё..."
Хоча, міг би і назавжди його забрати, ну, як Бакієва (скинутий президент Киргизстану). Міг би бацьку розважати грою на роялі
ні зникають громадяни України і гнилий нарід.