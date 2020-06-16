Лукашенко запросив Зеленського відвідати з офіційним візитом Білорусь

Посол Білорусі в Україні Ігор Сокіл передав заступнику глави Офісу президента Ігорю Жовкві запрошення президента Білорусі Олександра Лукашенка президентові України Володимиру Зеленському відвідати Білорусь з офіційним візитом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства Білорусі в Україні.

Під час зустрічі Жовква і Сокіл обговорили стан і перспективи розвитку українсько-білоруського співробітництва в торговельно-економічній та культурно-гуманітарній сферах, а також підготовку до III Форуму регіонів України та Білорусі, який відбудеться у жовтні 2020 року в м. Гродно. Також було обговорено підсумки реалізації домовленостей на вищому рівні за результатами зустрічі президентів Білорусі й України в м.Житомирі 4 жовтня 2019 року.

Українській стороні передано запрошення президента Лукашенка Зеленському відвідати Білорусь з офіційним візитом у 2020 році і взяти участь у III Форумі регіонів.

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