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Аэропорт "Харьков" возобновил полеты после карантина

Аэропорт

Международный аэропорт "Харьков" 15 июня отправил первый рейс после карантина.

Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта, передает Цензор.НЕТ

"15 июня в 22:05 в Международный аэропорт "Харьков" прибыл первый пассажирский самолет после карантинного перерыва. Он выполнял рейс авиакомпании Windrose Airlines из Киева. В обратный путь самолет отправился 16 июня в 7:40", - говорится в сообщении.

Отныне прямые регулярные рейсы из Харькова в Киев будут выполняться ежедневно, стоимость билетов на них будет стартовать от 836 грн.

Отмечается, что все перелеты из аэропорта "Харьков" осуществляются с соблюдением норм предупреждения COVID-19 на авиационном транспорте.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За сутки в Харьковской области зафиксировали 53 новых случая COVID-19, всего 1595 инфицированных, - ОГА

Автор: 

аэропорт (1509) Харьков (7479)


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БЛИН, вот кто бы сомневался

Роза ветров" основана в 2003 году.
Рейсов в 2018 году: 9 301 полет, что на 14% больше, чем в 2017 году.
Флот: 13 авиалайнеров. Один Airbus A320, пять Airbus A321 и семь Embraer ERJ-145 EU/EP/LR.
Год производства самолетов: самые старые - 1996 года выпуска, самые новые -2007.
Владелец: украинская компания "Райдел" и кипрская Bregenzer Limited Игоря Коломойского.Источник: https://biz.censor.net/r3112246
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16.06.2020 17:16 Ответить
Стоимость от 836 - то есть 30 евро
ОТ ОТ ОТ И ДО 😀😀😀
Когда по всей Европе лоукостеры летают за 10-20 евро
И тут Беня украинцев обдирает , как лохов
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16.06.2020 17:19 Ответить
Не нравится летай МАУ за 5000 грн
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16.06.2020 17:24 Ответить
Меня устроит Визэйр и Рэнэйр
Я БЕНЕ НЕ ДОВЕРЯЮ
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16.06.2020 17:28 Ответить
"Аэропорт "Харьков" возобновил полеты после карантина..."

Гепу будуть у вирій запускати?
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16.06.2020 17:28 Ответить
 
 