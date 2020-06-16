"Аэропорт "Харьков" возобновил полеты после карантина..."

Международный аэропорт "Харьков" 15 июня отправил первый рейс после карантина.

Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта, передает Цензор.НЕТ

"15 июня в 22:05 в Международный аэропорт "Харьков" прибыл первый пассажирский самолет после карантинного перерыва. Он выполнял рейс авиакомпании Windrose Airlines из Киева. В обратный путь самолет отправился 16 июня в 7:40", - говорится в сообщении.

Отныне прямые регулярные рейсы из Харькова в Киев будут выполняться ежедневно, стоимость билетов на них будет стартовать от 836 грн.

Отмечается, что все перелеты из аэропорта "Харьков" осуществляются с соблюдением норм предупреждения COVID-19 на авиационном транспорте.

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