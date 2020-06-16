Аэропорт "Харьков" возобновил полеты после карантина
Международный аэропорт "Харьков" 15 июня отправил первый рейс после карантина.
Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта, передает Цензор.НЕТ
"15 июня в 22:05 в Международный аэропорт "Харьков" прибыл первый пассажирский самолет после карантинного перерыва. Он выполнял рейс авиакомпании Windrose Airlines из Киева. В обратный путь самолет отправился 16 июня в 7:40", - говорится в сообщении.
Отныне прямые регулярные рейсы из Харькова в Киев будут выполняться ежедневно, стоимость билетов на них будет стартовать от 836 грн.
Отмечается, что все перелеты из аэропорта "Харьков" осуществляются с соблюдением норм предупреждения COVID-19 на авиационном транспорте.
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Роза ветров" основана в 2003 году.
Рейсов в 2018 году: 9 301 полет, что на 14% больше, чем в 2017 году.
Флот: 13 авиалайнеров. Один Airbus A320, пять Airbus A321 и семь Embraer ERJ-145 EU/EP/LR.
Год производства самолетов: самые старые - 1996 года выпуска, самые новые -2007.
Владелец: украинская компания "Райдел" и кипрская Bregenzer Limited Игоря Коломойского.Источник: https://biz.censor.net/r3112246
ОТ ОТ ОТ И ДО 😀😀😀
Когда по всей Европе лоукостеры летают за 10-20 евро
И тут Беня украинцев обдирает , как лохов
Я БЕНЕ НЕ ДОВЕРЯЮ
Гепу будуть у вирій запускати?