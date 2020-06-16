Аеропорт "Харків" відновив польоти після карантину
Міжнародний аеропорт "Харків" 15 червня відправив перший рейс після карантину.
Про це повідомили в пресслужбі аеропорту, передає Цензор.НЕТ
"15 червня о 22:05 в Міжнародний аеропорт "Харків" прибув перший пасажирський літак після карантинної перерви. Він виконував рейс авіакомпанії Windrose Airlines з Києва. У зворотний шлях літак вирушить 16 червня о 7:40", - йдеться в повідомленні.
Відтепер прямі регулярні рейси з Харкова до Києва будуть виконуватися щодня, вартість квитків на них буде стартувати від 836 грн.
Зазначається, що всі перельоти з аеропорту "Харків" здійснюються з дотриманням норм запобігання COVID-19 на авіаційному транспорті.
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Роза ветров" основана в 2003 году.
Рейсов в 2018 году: 9 301 полет, что на 14% больше, чем в 2017 году.
Флот: 13 авиалайнеров. Один Airbus A320, пять Airbus A321 и семь Embraer ERJ-145 EU/EP/LR.
Год производства самолетов: самые старые - 1996 года выпуска, самые новые -2007.
Владелец: украинская компания "Райдел" и кипрская Bregenzer Limited Игоря Коломойского.Источник: https://biz.censor.net/r3112246
ОТ ОТ ОТ И ДО 😀😀😀
Когда по всей Европе лоукостеры летают за 10-20 евро
И тут Беня украинцев обдирает , как лохов
Я БЕНЕ НЕ ДОВЕРЯЮ
Гепу будуть у вирій запускати?