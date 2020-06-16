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аеропорт (1842) Харків (5426)

Аеропорт "Харків" відновив польоти після карантину

Аеропорт

Міжнародний аеропорт "Харків" 15 червня відправив перший рейс після карантину.

Про це повідомили в пресслужбі аеропорту, передає Цензор.НЕТ

"15 червня о 22:05 в Міжнародний аеропорт "Харків" прибув перший пасажирський літак після карантинної перерви. Він виконував рейс авіакомпанії Windrose Airlines з Києва. У зворотний шлях літак вирушить 16 червня о 7:40", - йдеться в повідомленні.

Відтепер прямі регулярні рейси з Харкова до Києва будуть виконуватися щодня, вартість квитків на них буде стартувати від 836 грн.

Зазначається, що всі перельоти з аеропорту "Харків" здійснюються з дотриманням норм запобігання COVID-19 на авіаційному транспорті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аеропорт "Київ" скасував усі регулярні міжнародні авіарейси на найближчий час

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БЛИН, вот кто бы сомневался

Роза ветров" основана в 2003 году.
Рейсов в 2018 году: 9 301 полет, что на 14% больше, чем в 2017 году.
Флот: 13 авиалайнеров. Один Airbus A320, пять Airbus A321 и семь Embraer ERJ-145 EU/EP/LR.
Год производства самолетов: самые старые - 1996 года выпуска, самые новые -2007.
Владелец: украинская компания "Райдел" и кипрская Bregenzer Limited Игоря Коломойского.Источник: https://biz.censor.net/r3112246
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16.06.2020 17:16 Відповісти
Стоимость от 836 - то есть 30 евро
ОТ ОТ ОТ И ДО 😀😀😀
Когда по всей Европе лоукостеры летают за 10-20 евро
И тут Беня украинцев обдирает , как лохов
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16.06.2020 17:19 Відповісти
Не нравится летай МАУ за 5000 грн
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16.06.2020 17:24 Відповісти
Меня устроит Визэйр и Рэнэйр
Я БЕНЕ НЕ ДОВЕРЯЮ
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16.06.2020 17:28 Відповісти
"Аэропорт "Харьков" возобновил полеты после карантина..."

Гепу будуть у вирій запускати?
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16.06.2020 17:28 Відповісти
 
 