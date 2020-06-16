Аеропорт "Харків" відновив польоти після карантину

Міжнародний аеропорт "Харків" 15 червня відправив перший рейс після карантину.

Про це повідомили в пресслужбі аеропорту, передає Цензор.НЕТ

"15 червня о 22:05 в Міжнародний аеропорт "Харків" прибув перший пасажирський літак після карантинної перерви. Він виконував рейс авіакомпанії Windrose Airlines з Києва. У зворотний шлях літак вирушить 16 червня о 7:40", - йдеться в повідомленні.

Відтепер прямі регулярні рейси з Харкова до Києва будуть виконуватися щодня, вартість квитків на них буде стартувати від 836 грн.

Зазначається, що всі перельоти з аеропорту "Харків" здійснюються з дотриманням норм запобігання COVID-19 на авіаційному транспорті.

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