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тарифы (1790) электроэнергия (770)

RAB-тариф создаст тенденцию к постепенному снижению тарифов, - эксперт Огаджанян

При нынешней схеме тарифообразования для операторов системы распределения у предприятий нет стимулов и возможностей инвестировать средства в поддержку своих сетей и повышения качества услуг свыше утвержденной инвестиционной программы.

Выход - переход на стимулирующее регулирование по европейскому опыту, что за счет обновления сетей создаст тенденцию к постепенному снижению тарифов. Такое мнение озвучил Артур Огаджанян, партнер департамента корпоративных финансов компании "Делойт" в Украине, передают Українські новини.

Эксперт отмечает, что система тарифообразования "затраты +" приводит к негативным для состояния электросетей последствий. По уровню потерь в электросетях и индексом SAIDI (сколько минут проводят без света потребители) Украина занимает первое место в Европе.

"Мы, одна из крупнейших стран Европы, с очень разветвленной сетью электроснабжения, являемся наихудшими среди всех представленных стран, включая государства, которые не намного мощнее нас экономически", - отмечает Огаджанян.

Выход из ситуации эксперт видит в изменении тарифообразования и переходе на стимулирующий тариф (RAB-тариф). Его основные черты - тарифы рассчитываются на базе определенной прозрачной экономической логики, устанавливаются на заранее известный период в несколько лет, содержат составляющие поощрения за соблюдение заранее известных плановых показателей и санкции за их нарушение.

При стимулирующем регулировании доход оператора системы распределения рассчитывается таким образом, чтобы компенсировать все обоснованные операционные расходы, в том числе налог на прибыль и предоставить возможность компании постоянно обновлять активы, поддерживая их работоспособность и, соответственно, качество услуг.

Огаджанян отмечает, что важным вопросом при переходе на RAB является расчет доходной ставки для облернерго и амортизация. Последняя рассчитывается по определенным способом с использованием установленных регулятором сроков амортизации активов. Соответственно, амортизация, рассчитанная на базе стоимости создания (строительства/приобретения) активов, является основным источником капитальных затрат, которые компании несут для воспроизводства и развития своих активов.

Определять норму доходности энергоэксперт предлагает на уровне WACC - средневзвешенной нормы доходности. "В абсолютном большинстве стран основным методом определения нормы прибыли (rate of return), как процента от суммы РБА, является метод WACC. Именно этот метод воспринимается большинством операторов рынка как справедливый, потому что по своей сути он отражает ожидаемую типичным инвестором рыночную норму дохода на вложенный капитал", - утверждает Огаджанян.

По словам эксперта, в большинстве европейских стран база активов энергокомпаний не разделяется и ставка доходности насчитывается единственная на все имущество компаний. Расходы на новые активы, получает компания в процессе дальнейшего функционирования, и затраты на реконструкцию имеющихся активов имеют в дальнейшем зачисляться в РБА в соответствии с сумм таких расходов без их дальнейшей переоценки.

Сторонники подхода на стимулирующий тариф при 1 ставке на все активы отмечают, что различные нормы прибыли в других странах не применяются. Кроме того компании приобретались в разные годы, поэтому прямое сравнение сумм инвестиций со стоимостью РБА не является корректным. Также высока вероятность того, что в ближайшем будущем регулятор все равно откажется от сложностей, связанных с дифференцированным расчетом регуляторной прибыли, и установит единую норму доходности.

Огаджанян убеждает на первом этапе переход к стимулирующему регулированию приведет к увеличению тарифов на распределение электроэнергии. Но при правильном внедрении RAB-тариф за счет уменьшения потерь в электросетях и модернизации оборудования создаст тенденцию к снижению тарифа.

"Важно, чтобы все стороны, задействованные в процессе, руководствовались одним подходом: больше денег - больше инвестиций, больше инвестиций - лучшие эффективность и качество, лучшие эффективность и качество услуг - тенденция на сдерживание и снижение тарифов", - подчеркивает эксперт.

Напомним, ГП "Укрпромвнешэкспертиза" сообщило, что недоинвестованисть украинских электросетей составляет 17500000000 долларов. По мнению Министерства экономики и Министерства энергетики исправить ситуацию может переход на стимулирующее регулирование при рыночных условиях.
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Топ комментарии
+8
Читай: будет обязательное повышение
Мы работаем над этим вопросом.
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16.06.2020 18:26
+8
Улыбнуло у нас самый дрогой тариф в ЕС ну услугу, "розподілу" доставки электричества для примышленных потребителей на 1 кВт, в Германии это 0,45 грн. у нас 1.08 грн. с НДС, это дороже с#ка чем генерация того же электричества на АЭС)))
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16.06.2020 18:32
+8
Больше тариф больше денег больше инвестиций у нас это не работает Ахметка купит еще один замок вот и все инвестиции
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16.06.2020 18:32
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раб-тариф😂
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16.06.2020 18:19 Ответить
Раб+ тариф)
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16.06.2020 19:15 Ответить
Тариф раба)
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16.06.2020 19:43 Ответить
Нереальный фантазёр .
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16.06.2020 18:19 Ответить
Читай: будет обязательное повышение
Мы работаем над этим вопросом.
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16.06.2020 18:26 Ответить
"мы не рабы, рабы немы"...
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16.06.2020 18:26 Ответить
Ваще то Україна самая большая , по площади, в Европе..паРашка не Європа..
Єнтому "вихресту" пора знать, даавно...)))
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16.06.2020 18:28 Ответить
АГА АГА
Ты нам дай денег сегодня и сейчас а мы может быть когда то, что то тебе там сделаем такое, что понизит стоимость, а может и не сделаем! ГЛАВНОЕ ПЛАТИ БАБЛО!!
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16.06.2020 18:28 Ответить
Здається, саме про цей тариф була стаття, в якій казали, що це буде підвищення ціни на кінцеві продукти на рівні 10%... Тобто витрати сім'ї на їжу, одяг, комуналку, проїзд і т.д. зростуть на 10%...
А компенсацію населенню при "віялових" відключеннях там передбачено? Чи тіко абонплата для кінцевого споживача?
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16.06.2020 18:30 Ответить
Улыбнуло у нас самый дрогой тариф в ЕС ну услугу, "розподілу" доставки электричества для примышленных потребителей на 1 кВт, в Германии это 0,45 грн. у нас 1.08 грн. с НДС, это дороже с#ка чем генерация того же электричества на АЭС)))
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16.06.2020 18:32 Ответить
А тупое Зеленое говно говорит об офигительных условиях для инвесторов в этой стране, да цена на электричество для предприятий в Китае 0,06$ у на 0,14$ ибо олигарх Ахметов должен хорошо кушать, да сюда никто, никогда, ни одного предприятия не перенесет при таком тарифе.
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16.06.2020 18:37 Ответить
Ахметов,насколько знаю,не владеет распределитедьными сетями. Самые главные владельцы облэнэрго-Суркисы,Медведчук,Коломойский,Григоришин,росбандит Бабаков. Но сути это не меняет. В Украине "штрафы за неинвестирование",как штрафы за уход от налогов. К перечисленным выше гражданам применяться будут когда рак на горе свиснет
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16.06.2020 18:47 Ответить
Больше тариф больше денег больше инвестиций у нас это не работает Ахметка купит еще один замок вот и все инвестиции
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16.06.2020 18:32 Ответить
Да Бог!
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16.06.2020 18:34 Ответить
У него в Армении это уже внедрено или он тут умничает под крышей авакяна?
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16.06.2020 18:41 Ответить
Рост ВВП в нашей стране зависит исключительно от роста тарифов на услуги ЖКХ.
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16.06.2020 18:58 Ответить
та п. он на х.
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16.06.2020 19:17 Ответить
"...тарифы рассчитываются на базе определенной прозрачной экономической логики, устанавливаются на заранее известный период в несколько лет, содержат составляющие поощрения за соблюдение заранее известных плановых показателей и санкции за их нарушение..." - всех опять ******, если коротко
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16.06.2020 19:51 Ответить
Теперь эксперт по нашим украинским вопросам - Огаджанян. Этот сразу решение проблемы нашёл. Надо давать больше денег облэнерго всё время увеличивая доходы их владельцев и может когда-то они насытятся и сами закричат: "Хватит! Нам уже некуда девать." А мы им ещё денег продолжаем насыпать. И вот тогда они, возможно, начнут, уже не влезающие ни в карманы, ни в гробы, лишние деньги инвестировать в своё производство. Вопрос - кому пришла в голову такая светлая мысль импортировать экспертов - интелектуалов из Армении?
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16.06.2020 20:13 Ответить
Вы по фамилии компетенцию определяете? Что ж с такими талантами не в кадрах какой-нить транснацкомпании?
Огаджанян признаный метр оценки имущества в Украине. Вопрос в том, что он может быть заангажирован.
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16.06.2020 20:43 Ответить
Вот пусть оценкой и занимается. За каждый кВт потребители при подключении к электросетям оплачивают по 1500 грн, было 2500. Эти средства должны использоваться на модернизацию сетей и оборудования. Кто и на что их потратил можно только догадываться, но дома в Испании и яхты в Монте-Карло не совсем совместимы с нашей энергосистемой.
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16.06.2020 23:55 Ответить
Вопрос же, как Делойт обоснует эту ставку. Вернее не как, а какую же закажут обосновать.

Как бы не обосновалась ставочка процентов в 25-30.
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16.06.2020 20:41 Ответить
абсолютный лжец!
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16.06.2020 21:04 Ответить
А разве Ахметовы приватизировавшгие за бесценок Обленерго украинские сети, не обязаны были проводить плановые ремонты и модернизации чтобы не произошло такой жопы как сейчас и не вводили РАБ тарифы для народа? Мы же каждый денгь, каждый месяц и каждый год платим за содержание сетей а так же платили бешенные деньги за подключение дома к сети, опять за те же провода и трансформаторы. И где все ети деньги? Опять с рабов хотят содрать денюжку уже в 4-й раз? Почему в США подключение частного дома к сети стоит $250-300 а в нищей Украине $2000-$4000?
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16.06.2020 21:52 Ответить
Ахметов работать не хочет и не способен.
Он способен только НАВЯЗЫВАТЬ свои поборы всей стране,
трусливо прячась за штаны папика Кучмы.
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16.06.2020 23:54 Ответить
Нет стимула? А сверхприбыли монополиста уже не стимул? Ну пусть тогда на меня перепишут облэнерго. Ссут людям в глаза.
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17.06.2020 07:24 Ответить
Не хочет ремонтировать с прибылей - национализировать!!!
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17.06.2020 07:27 Ответить
 
 