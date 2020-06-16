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Новини
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тарифи (1921) Електрика (2040)

RAB-тариф створить тенденцію до поступового зниження тарифів, - експерт Огаджанян

При теперішній схемі тарифоутворення для операторів системи розподілу у підприємств немає стимулів і можливостей інвестувати кошти на підтримку своїх мереж та підвищення якості послуг понад затверджену інвестиційну програму.

Вихід – перехід на стимулююче регулювання за європейським досвідом, що за рахунок оновлення мереж створить тенденцію до поступового зниження тарифів. Таку думку озвучив Артур Огаджанян, партнер департаменту корпоративних фінансів компанії "Делойт" в Україні, передають Українські новини.

Експерт зазначає, що система тарифоутворення "витрати+" приводить до негативних для стану електромереж наслідків. За рівнем втрат в електромережах та індексом SAIDI (скільки хв проводять без світла споживачі) Україна посідає перше місце в Європі.

"Ми, одна з найбільших країн Європи, з дуже розгалуженою мережею електропостачання, є найгіршими серед усіх наведених країн, включаючи держави, які не є набагато потужнішими за нас економічно", - відзначає Огаджанян.

Вихід із ситуації експерт бачить у зміні тарифоутворення та переході на стимулюючий тариф (RAB-тариф). Його основні риси - тарифи розраховуються на базі певної прозорої економічної логіки, встановлюються на заздалегідь відомий період у декілька років, містять складові заохочення за дотримання заздалегідь відомих планових показників і санкції за їх порушення.

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При стимулюючому регулюванні дохід оператора системи розподілу розраховується таким чином, щоб компенсувати всі обґрунтовані операційні витрати, у тому числі податок на прибуток та надати можливість компанії постійно оновлювати активи, підтримуючи їх працездатність і, відповідно, якість послуг.

Огаджанян відзначає, що важливим питанням при переході на RAB є розрахунок прибуткової ставки для облернерго та амортизація. Остання розраховується за визначеним методом з використанням встановлених регулятором строків амортизації активів. Відповідно, амортизація, розрахована на базі вартості створення (будівництва/придбання) активів, є основним джерелом капітальних витрат, які компанії несуть для відтворення та розвитку своїх активів.

Визначати норму доходності енергоексперт пропонує на рівні WACC – середньозваженої норми доходності. "В абсолютній більшості країн основним методом визначення норми прибутку (rate of return), як проценту від суми РБА, є метод WACC. Саме цей метод сприймається більшістю операторів ринку як справедливий, тому що за своєю суттю він відображає очікувану типовим інвестором ринкову норму доходу на вкладений капітал" - стверджує Огаджанян.

За словами експерта, в більшості європейських країн база активів енергокомпаній не розподіляється і ставка доходності нараховується єдина на все майно компаній. Витрати на нові активи, які отримує компанія у процесі подальшого функціонування, та витрати на реконструкцію наявних активів мають у подальшому зараховуватись до РБА відповідно до сум таких витрат без їх подальшої переоцінки.

Прибічники підходу на стимулюючого тарифу при 1 ставці на всі активи зазначають, що різні норми прибутку в інших країнах не застосовуються. Крім того компанії купувалися в різні роки, тому пряме порівняння сум інвестицій з вартістю РБА не є коректним. Також є висока ймовірність того, що в найближчому майбутньому регулятор все одне відмовиться від складнощів, пов’язаних з диференційованим розрахунком регуляторного прибутку, і встановить єдину норму доходності.

Огаджанян переконує на першому етапі перехід до стимулюючого регулювання призведе до збільшення тарифів на розподіл електроенергії. Але при правильному впровадженні RAB-тариф за рахунок зменшення втрат в електромережах та модернізації обладнання створить тенденцію до зниження тарифу.

"Важливо, щоб всі сторони, задіяні в процесі, керувалися одним підходом: більше грошей – більше інвестицій, більше інвестицій – кращі ефективність і якість послуг, кращі ефективність і якість послуг – тенденція на стримання та зниження тарифів", - підкреслює експерт.

Нагадаємо, ДП "Укрпромзовнішекспертиза" повідомило, що недоінвестованість українських електромереж складає 17,5 млрд доларів. На думку Міністерства Економіки та міністерства енергетики виправити ситуацію може перехід на стимулююче регулювання при ринкових умовах.
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Топ коментарі
+8
Читай: будет обязательное повышение
Мы работаем над этим вопросом.
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16.06.2020 18:26
+8
Улыбнуло у нас самый дрогой тариф в ЕС ну услугу, "розподілу" доставки электричества для примышленных потребителей на 1 кВт, в Германии это 0,45 грн. у нас 1.08 грн. с НДС, это дороже с#ка чем генерация того же электричества на АЭС)))
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16.06.2020 18:32
+8
Больше тариф больше денег больше инвестиций у нас это не работает Ахметка купит еще один замок вот и все инвестиции
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16.06.2020 18:32
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раб-тариф😂
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16.06.2020 18:19 Відповісти
Раб+ тариф)
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16.06.2020 19:15 Відповісти
Тариф раба)
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16.06.2020 19:43 Відповісти
Нереальный фантазёр .
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16.06.2020 18:19 Відповісти
Читай: будет обязательное повышение
Мы работаем над этим вопросом.
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16.06.2020 18:26 Відповісти
"мы не рабы, рабы немы"...
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16.06.2020 18:26 Відповісти
Ваще то Україна самая большая , по площади, в Европе..паРашка не Європа..
Єнтому "вихресту" пора знать, даавно...)))
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16.06.2020 18:28 Відповісти
АГА АГА
Ты нам дай денег сегодня и сейчас а мы может быть когда то, что то тебе там сделаем такое, что понизит стоимость, а может и не сделаем! ГЛАВНОЕ ПЛАТИ БАБЛО!!
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16.06.2020 18:28 Відповісти
Здається, саме про цей тариф була стаття, в якій казали, що це буде підвищення ціни на кінцеві продукти на рівні 10%... Тобто витрати сім'ї на їжу, одяг, комуналку, проїзд і т.д. зростуть на 10%...
А компенсацію населенню при "віялових" відключеннях там передбачено? Чи тіко абонплата для кінцевого споживача?
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16.06.2020 18:30 Відповісти
Улыбнуло у нас самый дрогой тариф в ЕС ну услугу, "розподілу" доставки электричества для примышленных потребителей на 1 кВт, в Германии это 0,45 грн. у нас 1.08 грн. с НДС, это дороже с#ка чем генерация того же электричества на АЭС)))
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16.06.2020 18:32 Відповісти
А тупое Зеленое говно говорит об офигительных условиях для инвесторов в этой стране, да цена на электричество для предприятий в Китае 0,06$ у на 0,14$ ибо олигарх Ахметов должен хорошо кушать, да сюда никто, никогда, ни одного предприятия не перенесет при таком тарифе.
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16.06.2020 18:37 Відповісти
Ахметов,насколько знаю,не владеет распределитедьными сетями. Самые главные владельцы облэнэрго-Суркисы,Медведчук,Коломойский,Григоришин,росбандит Бабаков. Но сути это не меняет. В Украине "штрафы за неинвестирование",как штрафы за уход от налогов. К перечисленным выше гражданам применяться будут когда рак на горе свиснет
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16.06.2020 18:47 Відповісти
Больше тариф больше денег больше инвестиций у нас это не работает Ахметка купит еще один замок вот и все инвестиции
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16.06.2020 18:32 Відповісти
Да Бог!
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16.06.2020 18:34 Відповісти
У него в Армении это уже внедрено или он тут умничает под крышей авакяна?
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16.06.2020 18:41 Відповісти
Рост ВВП в нашей стране зависит исключительно от роста тарифов на услуги ЖКХ.
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16.06.2020 18:58 Відповісти
та п. он на х.
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16.06.2020 19:17 Відповісти
"...тарифы рассчитываются на базе определенной прозрачной экономической логики, устанавливаются на заранее известный период в несколько лет, содержат составляющие поощрения за соблюдение заранее известных плановых показателей и санкции за их нарушение..." - всех опять ******, если коротко
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16.06.2020 19:51 Відповісти
Теперь эксперт по нашим украинским вопросам - Огаджанян. Этот сразу решение проблемы нашёл. Надо давать больше денег облэнерго всё время увеличивая доходы их владельцев и может когда-то они насытятся и сами закричат: "Хватит! Нам уже некуда девать." А мы им ещё денег продолжаем насыпать. И вот тогда они, возможно, начнут, уже не влезающие ни в карманы, ни в гробы, лишние деньги инвестировать в своё производство. Вопрос - кому пришла в голову такая светлая мысль импортировать экспертов - интелектуалов из Армении?
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16.06.2020 20:13 Відповісти
Вы по фамилии компетенцию определяете? Что ж с такими талантами не в кадрах какой-нить транснацкомпании?
Огаджанян признаный метр оценки имущества в Украине. Вопрос в том, что он может быть заангажирован.
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16.06.2020 20:43 Відповісти
Вот пусть оценкой и занимается. За каждый кВт потребители при подключении к электросетям оплачивают по 1500 грн, было 2500. Эти средства должны использоваться на модернизацию сетей и оборудования. Кто и на что их потратил можно только догадываться, но дома в Испании и яхты в Монте-Карло не совсем совместимы с нашей энергосистемой.
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16.06.2020 23:55 Відповісти
Вопрос же, как Делойт обоснует эту ставку. Вернее не как, а какую же закажут обосновать.

Как бы не обосновалась ставочка процентов в 25-30.
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16.06.2020 20:41 Відповісти
абсолютный лжец!
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16.06.2020 21:04 Відповісти
А разве Ахметовы приватизировавшгие за бесценок Обленерго украинские сети, не обязаны были проводить плановые ремонты и модернизации чтобы не произошло такой жопы как сейчас и не вводили РАБ тарифы для народа? Мы же каждый денгь, каждый месяц и каждый год платим за содержание сетей а так же платили бешенные деньги за подключение дома к сети, опять за те же провода и трансформаторы. И где все ети деньги? Опять с рабов хотят содрать денюжку уже в 4-й раз? Почему в США подключение частного дома к сети стоит $250-300 а в нищей Украине $2000-$4000?
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16.06.2020 21:52 Відповісти
Ахметов работать не хочет и не способен.
Он способен только НАВЯЗЫВАТЬ свои поборы всей стране,
трусливо прячась за штаны папика Кучмы.
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16.06.2020 23:54 Відповісти
Нет стимула? А сверхприбыли монополиста уже не стимул? Ну пусть тогда на меня перепишут облэнерго. Ссут людям в глаза.
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17.06.2020 07:24 Відповісти
Не хочет ремонтировать с прибылей - национализировать!!!
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17.06.2020 07:27 Відповісти
 
 