Наемники РФ седьмые сутки блокируют работу КПВВ "Марьинка", - пресс-центр ОС

Наемники РФ продолжают саботировать работу контрольных пунктов въезда-выезда в районе операции Объединенных сил.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"Седьмые сутки подряд российские войска и их марионеточные администрации не пропускают гражданских лиц в Донецкой области пересечь линию разграничения в любую из сторон. КПВВ "Марьинка" по вине оккупантов, которые блокируют все попытки граждан добраться до родных домов до сих пор не функционирует", - говорится в сообщении.

В Луганской области КПВВ "Станица Луганская" осуществляет пропуск граждан с перебоями. Вчера российские наемники полностью заблокировали работу этого пешеходного перехода не пропуская людей ни к подконтрольной правительству территории Украины, ни в обратном направлении.

Сегодня, 16 июня, контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" работал с 7.00 до 18.00. За это время линию разграничения в обе стороны пересекли 155 граждан. Еще 2 человека оккупанты не пропустили на неподконтрольную украинской власти часть Донбасса.

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В пресс-центре ОС отмечают, что гарантии успешного пересечения линии разграничения нет, потому что захватчики при предоставлении разрешения на пересечение линии разграничения руководствуются "спискам желаемых лиц". Попытки свободного перемещения людей в обоих направлениях время от времени блокируются российскими наемниками.

В частности, начиная с 10 июня через контрольный пункт "Станица Луганская" оккупанты не пропустили 30 человек. При этом желающих пересечь линию разграничения были сотни людей. Неотложные социально-бытовые проблемы людей упорно игнорируются оккупантами.

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