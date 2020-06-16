Наемники РФ седьмые сутки блокируют работу КПВВ "Марьинка", - пресс-центр ОС
Наемники РФ продолжают саботировать работу контрольных пунктов въезда-выезда в районе операции Объединенных сил.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
"Седьмые сутки подряд российские войска и их марионеточные администрации не пропускают гражданских лиц в Донецкой области пересечь линию разграничения в любую из сторон. КПВВ "Марьинка" по вине оккупантов, которые блокируют все попытки граждан добраться до родных домов до сих пор не функционирует", - говорится в сообщении.
В Луганской области КПВВ "Станица Луганская" осуществляет пропуск граждан с перебоями. Вчера российские наемники полностью заблокировали работу этого пешеходного перехода не пропуская людей ни к подконтрольной правительству территории Украины, ни в обратном направлении.
Сегодня, 16 июня, контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" работал с 7.00 до 18.00. За это время линию разграничения в обе стороны пересекли 155 граждан. Еще 2 человека оккупанты не пропустили на неподконтрольную украинской власти часть Донбасса.
В пресс-центре ОС отмечают, что гарантии успешного пересечения линии разграничения нет, потому что захватчики при предоставлении разрешения на пересечение линии разграничения руководствуются "спискам желаемых лиц". Попытки свободного перемещения людей в обоих направлениях время от времени блокируются российскими наемниками.
В частности, начиная с 10 июня через контрольный пункт "Станица Луганская" оккупанты не пропустили 30 человек. При этом желающих пересечь линию разграничения были сотни людей. Неотложные социально-бытовые проблемы людей упорно игнорируются оккупантами.
Пожалуйста, подождите...
банкетакарантина.
Мутная публика, которых считают "странными зверушками, ватными...." отличается (от писателей "ЦензорНет") умом и сообразительностью. "А нафига тогда мне эта Пруссия"
Никто, нет, НИКТО из ватников на таких условиях ехать не собирается. Нафик надо. Поехав за 5-ю (не у всех) штуками пенсии, 2 недели кантоваться с Украине с "Дия" в кармане. А по приезду попасть на местную самоизоляцию.
Мутная публика пошла в ближайшую обменку и обналичила свою украинскую пенсию. Получив 11,5 штук рублей не парясь. Зверушки рекомендуют подольше карантин держать и всех качественно лечить. А ещё пройти 2-ю и 3-ю волну заболевания. По закону пока карантин им бабло капает без проверок, даже карты не блокируются. С мутной публикой понятно?
Во всём ОРДЛО человек 500 осталось, которых нежданно застал карантин. Ну как в Ухани, Сингапуре, и везде в мире. Столько же осталось жителей ОРДЛО на нашей территории. МИД хвалился - всех вывез. Они три месяца пытаются попасть в места фактического проживания но пока без успешно.
Полёт моёй мысли, опирежаит маю грамотность
Глагол «будете» указывает на какое-то действие, которое произойдёт в скором или отдалённом будущем. Это форма второго лица, множественного числа, изъявительного наклонения глагола «быть». Поскольку данный глагол относится к 1-му спряжению, то при изменении по лицам и числам в его окончании будет писаться буква «е»: буд-е-шь, буд-е-т, буд-е-м, буд-е-те.
Подробнее: https://obrazovaka.ru/kak-pishetsya/budete.html
21:20 мальчик - ты ещё не спишь?
https://russian.stackexchange.com/questions/2258/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%91%D0%BE%D0%B3-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9 Вот цитата из книги Мильчин, Чельцова. Справочник издателя и автора, 2003:
3.22.1. Имена богов, апостолов, пророков, святых
С прописной буквы пишутся слово Бог (в значении единого верховного существа) и имена богов во всех религиях. Напр.: Иегова, Саваоф, Яхве, Иисус Христос
3.22.2. Устойчивые сочетания со словами бог, господь
В многочисленных устойчивых сочетаниях, постоянно употребляющихся в разговорной речи вне прямой связи с религией, следует писать бог (а также господь) со строчной буквы. К ним относятся: (не) бог весть или (не) бог знает (кто, что, какой) - о ком-, чем-либо не очень важном, значительном; бог (господь) его знает - неизвестно, не знаю; бог с ним (ней, тобой, вами), (не) дай бог, ради бога, убей меня бог, как бог на душу положит, не приведи бог (господь), богом обиженный, забытый богом, к богу в рай, не верить ни в бога ни в черта, не гони бога в лес, коли в избу влез, и др.
по вине оккупантов, которые блокируют все попытки граждан добраться до родных домов до сих пор не функционирует", - говорится в сообщении. Источник: https://censor.net/n3202427
Всем глубоко безразлично что думает безграмотный Мурчик. А ваще, хто он такой?