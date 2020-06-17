Денисова заявила, что в тюрьмах улучшается ситуация с коронавирусом
Уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила об улучшении ситуации безопасности в местах несвободы по соблюдению правил защиты от коронавирусной инфекции.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом омбудсмен сообщила в эфире телеканала "Рада".
"Ситуация улучшилась по этому поводу. Когда мы начинали делать в начале апреля первые визиты, места несвободы, прежде всего я имею в виду следственные изоляторы, колонии для выполнения наказаний - были почти не обеспечены ни масками, ни перчатками и другими средствами индивидуальной защиты", - отметила она.
Денисова отметила, что Офис Уполномоченного ежедневно проводил мониторинговые визиты без предупреждения в места несвободы по всей стране.
"Надо сказать, что ситуация улучшается и, думаю, что тот контроль, который осуществляется Уполномоченным в рамках национального превентивного механизма дает нам возможность говорить, что все-таки нет такого распространения коронавируса у нас", - добавила омбудсмен.
Вместе с тем Денисова отметила, что в гериатрических учреждениях и психиатрических больницах и детских учреждениях продолжают фиксировать случаи заболевания, а потому она каждый день держит эту ситуацию на контроле.
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Первый раз обращаюсь к Вам с подобным призывом Трудно молчать дальше Надо положить конец правовому хаосу, творящемуся в Украине, и прийти завтра, 17 июня, к Офису Президента высказать свое отношение к происходящему в стране Приди и вырази свой протест!
АНТИМАЙДАН получил приказ с кремля действовать - жалко не добили мы их вовремя!
Ми знаємо що відбувається з містом, в якому безкарно збираються вороги з прапорами. Туди потім приходять вороги зі зброєю.
У нас такие варианты хорошо отработаны!
"в тюрьмах улучшается ситуация с коронавирусом" -
это может значить - что все переболели..... часть сдохла, у остальных иммунитет - чем не улучшение.... Больше ни одного заболевшего, кроме новых сидельцев!