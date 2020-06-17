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Денисова заявила, что в тюрьмах улучшается ситуация с коронавирусом

Денисова заявила, что в тюрьмах улучшается ситуация с коронавирусом

Уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила об улучшении ситуации безопасности в местах несвободы по соблюдению правил защиты от коронавирусной инфекции.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом омбудсмен сообщила в эфире телеканала "Рада".

"Ситуация улучшилась по этому поводу. Когда мы начинали делать в начале апреля первые визиты, места несвободы, прежде всего я имею в виду следственные изоляторы, колонии для выполнения наказаний - были почти не обеспечены ни масками, ни перчатками и другими средствами индивидуальной защиты", - отметила она.

Денисова отметила, что Офис Уполномоченного ежедневно проводил мониторинговые визиты без предупреждения в места несвободы по всей стране.

"Надо сказать, что ситуация улучшается и, думаю, что тот контроль, который осуществляется Уполномоченным в рамках национального превентивного механизма дает нам возможность говорить, что все-таки нет такого распространения коронавируса у нас", - добавила омбудсмен.

Вместе с тем Денисова отметила, что в гериатрических учреждениях и психиатрических больницах и детских учреждениях продолжают фиксировать случаи заболевания, а потому она каждый день держит эту ситуацию на контроле.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Кропивницкой исправительной колонии умер заключенный с COVID-19. Офис Генпрокурора должен провести проверку, - Денисова

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Топ комментарии
+2
Дед Киля Азиров совсем уху ел - зовет на Банковую на поддержку педофила шария

https://twitter.com/AzarovNikolay_

https://twitter.com/AzarovNikolay_ Nikolay Azarov

Первый раз обращаюсь к Вам с подобным призывом Трудно молчать дальше Надо положить конец правовому хаосу, творящемуся в Украине, и прийти завтра, 17 июня, к Офису Президента высказать свое отношение к происходящему в стране Приди и вырази свой протест!

АНТИМАЙДАН получил приказ с кремля действовать - жалко не добили мы их вовремя!
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17.06.2020 01:08
+2
Рух Ветеранів України: "Шарій - ворог України. Всі послідовники його партії - вороги України. Завтра проросійська наволоч зповзається в Києві о 10й ранку. Ми запрошуємо усіх завтра прийти на Майдан о 9:30 та дати відсіч проросійським силам і показати їх, що Київ - це Україна".

Ми знаємо що відбувається з містом, в якому безкарно збираються вороги з прапорами. Туди потім приходять вороги зі зброєю.
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17.06.2020 01:15
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Дед Киля Азиров совсем уху ел - зовет на Банковую на поддержку педофила шария

https://twitter.com/AzarovNikolay_

https://twitter.com/AzarovNikolay_ Nikolay Azarov

Первый раз обращаюсь к Вам с подобным призывом Трудно молчать дальше Надо положить конец правовому хаосу, творящемуся в Украине, и прийти завтра, 17 июня, к Офису Президента высказать свое отношение к происходящему в стране Приди и вырази свой протест!

АНТИМАЙДАН получил приказ с кремля действовать - жалко не добили мы их вовремя!
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17.06.2020 01:08 Ответить
Денисова заявила, что в тюрьмах улучшается ситуация с коронавирусом - Цензор.НЕТ 3882
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17.06.2020 01:13 Ответить
Рух Ветеранів України: "Шарій - ворог України. Всі послідовники його партії - вороги України. Завтра проросійська наволоч зповзається в Києві о 10й ранку. Ми запрошуємо усіх завтра прийти на Майдан о 9:30 та дати відсіч проросійським силам і показати їх, що Київ - це Україна".

Ми знаємо що відбувається з містом, в якому безкарно збираються вороги з прапорами. Туди потім приходять вороги зі зброєю.
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17.06.2020 01:15 Ответить
Жаль, что это не в Одессе происходит)
У нас такие варианты хорошо отработаны!
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17.06.2020 01:36 Ответить
Этот москаль должен гойдатись на мотузце!
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17.06.2020 01:30 Ответить
Не удивительно, в тюрьмах неплохая самоизоляция
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17.06.2020 01:37 Ответить
Набу уже закрыло три дела по денисовой? Вокруг этой дамы слишком много скандалов, чтобы ей верить
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17.06.2020 05:32 Ответить
Видать малюська на рекламу потратился)))
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17.06.2020 06:31 Ответить
Слава Богу! Хорошо, что хоть у тюрьмах какое-то улучшение, есть же таки достижение власти!
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17.06.2020 06:57 Ответить
Денисова заявила, что в тюрьмах улучшается ситуация с коронавирусом - Цензор.НЕТ 7532
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17.06.2020 07:38 Ответить
Обожаю сухой чиновничий язык.....
"в тюрьмах улучшается ситуация с коронавирусом" -
это может значить - что все переболели..... часть сдохла, у остальных иммунитет - чем не улучшение.... Больше ни одного заболевшего, кроме новых сидельцев!
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17.06.2020 14:29 Ответить
 
 