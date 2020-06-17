Денисова заявила, что в тюрьмах улучшается ситуация с коронавирусом

Уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила об улучшении ситуации безопасности в местах несвободы по соблюдению правил защиты от коронавирусной инфекции.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом омбудсмен сообщила в эфире телеканала "Рада".

"Ситуация улучшилась по этому поводу. Когда мы начинали делать в начале апреля первые визиты, места несвободы, прежде всего я имею в виду следственные изоляторы, колонии для выполнения наказаний - были почти не обеспечены ни масками, ни перчатками и другими средствами индивидуальной защиты", - отметила она.

Денисова отметила, что Офис Уполномоченного ежедневно проводил мониторинговые визиты без предупреждения в места несвободы по всей стране.

"Надо сказать, что ситуация улучшается и, думаю, что тот контроль, который осуществляется Уполномоченным в рамках национального превентивного механизма дает нам возможность говорить, что все-таки нет такого распространения коронавируса у нас", - добавила омбудсмен.

Вместе с тем Денисова отметила, что в гериатрических учреждениях и психиатрических больницах и детских учреждениях продолжают фиксировать случаи заболевания, а потому она каждый день держит эту ситуацию на контроле.

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