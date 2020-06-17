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Новини Коронавірус і карантин
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Денісова заявила, що у в’язницях поліпшується ситуація з коронавірусом

Денісова заявила, що у в’язницях поліпшується ситуація з коронавірусом

Уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова повідомила про поліпшення ситуації з безпекою в місцях несвободи щодо дотримання правил захисту від коронавірусної інфекції.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це омбудсмен повідомила в ефірі телеканалу "Рада".

"Ситуація покращилася стосовно цього. Коли ми починали робити на початку квітня перші візити, місця несвободи, насамперед я маю на увазі слідчі ізолятори, колонії для виконання покарань - були майже не забезпечені ані масками, ані рукавичками, іншими засобами індивідуального захисту", - зазначила вона.

Денісова зауважила, що Офіс Уповноваженого щодня проводив моніторингові візити без попереджень до місць несвободи по всій країні.

"Треба сказати, що ситуація покращується і, гадаю, що той контроль, який здійснюється Уповноваженим у межах національного превентивного механізму, надає нам можливість говорити, що все-таки немає такого розповсюдження коронавірусу в нас", - додала омбудсмен.

Водночас Денісова зауважила, що в геріатричних установах та психіатричних лікарнях і дитячих закладах продовжують фіксувати випадки захворювання, а тому вона щодня тримає цю ситуацію на контролі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Кропивницькій виправній колонії помер ув'язнений із COVID-19. Офіс Генпрокурора має провести перевірку, - Денісова

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Топ коментарі
+2
Дед Киля Азиров совсем уху ел - зовет на Банковую на поддержку педофила шария

https://twitter.com/AzarovNikolay_

https://twitter.com/AzarovNikolay_ Nikolay Azarov

Первый раз обращаюсь к Вам с подобным призывом Трудно молчать дальше Надо положить конец правовому хаосу, творящемуся в Украине, и прийти завтра, 17 июня, к Офису Президента высказать свое отношение к происходящему в стране Приди и вырази свой протест!

АНТИМАЙДАН получил приказ с кремля действовать - жалко не добили мы их вовремя!
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17.06.2020 01:08
+2
Рух Ветеранів України: "Шарій - ворог України. Всі послідовники його партії - вороги України. Завтра проросійська наволоч зповзається в Києві о 10й ранку. Ми запрошуємо усіх завтра прийти на Майдан о 9:30 та дати відсіч проросійським силам і показати їх, що Київ - це Україна".

Ми знаємо що відбувається з містом, в якому безкарно збираються вороги з прапорами. Туди потім приходять вороги зі зброєю.
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17.06.2020 01:15
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Дед Киля Азиров совсем уху ел - зовет на Банковую на поддержку педофила шария

https://twitter.com/AzarovNikolay_

https://twitter.com/AzarovNikolay_ Nikolay Azarov

Первый раз обращаюсь к Вам с подобным призывом Трудно молчать дальше Надо положить конец правовому хаосу, творящемуся в Украине, и прийти завтра, 17 июня, к Офису Президента высказать свое отношение к происходящему в стране Приди и вырази свой протест!

АНТИМАЙДАН получил приказ с кремля действовать - жалко не добили мы их вовремя!
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17.06.2020 01:08 Відповісти
Денисова заявила, что в тюрьмах улучшается ситуация с коронавирусом - Цензор.НЕТ 3882
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17.06.2020 01:13 Відповісти
Рух Ветеранів України: "Шарій - ворог України. Всі послідовники його партії - вороги України. Завтра проросійська наволоч зповзається в Києві о 10й ранку. Ми запрошуємо усіх завтра прийти на Майдан о 9:30 та дати відсіч проросійським силам і показати їх, що Київ - це Україна".

Ми знаємо що відбувається з містом, в якому безкарно збираються вороги з прапорами. Туди потім приходять вороги зі зброєю.
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17.06.2020 01:15 Відповісти
Жаль, что это не в Одессе происходит)
У нас такие варианты хорошо отработаны!
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17.06.2020 01:36 Відповісти
Этот москаль должен гойдатись на мотузце!
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17.06.2020 01:30 Відповісти
Не удивительно, в тюрьмах неплохая самоизоляция
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17.06.2020 01:37 Відповісти
Набу уже закрыло три дела по денисовой? Вокруг этой дамы слишком много скандалов, чтобы ей верить
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17.06.2020 05:32 Відповісти
Видать малюська на рекламу потратился)))
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17.06.2020 06:31 Відповісти
Слава Богу! Хорошо, что хоть у тюрьмах какое-то улучшение, есть же таки достижение власти!
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17.06.2020 06:57 Відповісти
Денисова заявила, что в тюрьмах улучшается ситуация с коронавирусом - Цензор.НЕТ 7532
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17.06.2020 07:38 Відповісти
Обожаю сухой чиновничий язык.....
"в тюрьмах улучшается ситуация с коронавирусом" -
это может значить - что все переболели..... часть сдохла, у остальных иммунитет - чем не улучшение.... Больше ни одного заболевшего, кроме новых сидельцев!
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17.06.2020 14:29 Відповісти
 
 